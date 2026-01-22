Los 8 métodos de la exigente rutina de entrenamiento de un piloto que detalló la Fórmula 1

Los pilotos de la Fórmula 1 son sometidos a constantes chequeos para seguir un entrenamiento específico (@lando)

Más allá de que los ingenieros de las escuderías de la Fórmula 1 atravesaron un duro proceso para desarrollar un nuevo monoplaza que cumpla con el revolucionario reglamento técnico, los pilotos de la categoría también debieron atravesar un arduo trabajo para llegar en forma a la temporada 2026. La preparación de los corredores de la Máxima no solo exige un entrenamiento físico comparable al de los más destacados atletas, sino que además incorpora rutinas de resistencia mental, evaluaciones fisiológicas precisas y estrategias personalizadas para enfrentar condiciones límite.

La página web oficial de la F1 realizó un minucioso artículo, que lleva la firma de Esme Buxton, sobre cómo es el entrenamiento de los pilotos de la Máxima y cuáles son los trabajos que realizan. “Los pilotos de F1 se encuentran entre los atletas más en forma del mundo y requieren una fuerza, resistencia y resiliencia mental excepcionales para competir a velocidades alucinantes”, indica el artículo mencionado.

A esto, le agregaron: “Un acondicionamiento físico óptimo es solo el punto de partida. Los pilotos deben preparar su cuerpo para soportar intensas fuerzas g, mantener un peso de carrera equilibrado y reaccionar con una velocidad increíble. Sin olvidar que deben gestionar todo esto a la vez que mantienen bajo control su bienestar mental, su recuperación y su sueño”.

El piloto argentino de Alpine corrió en la ruta a la espera de comenzar la nueva temporada de la Fórmula 1

La Fórmula 1 hizo hincapié en que el primer día posterior a las vacaciones, los pilotos son evaluados arduamente por sus preparadores físicos. “Probablemente sea el peor día del año”, comentó Lando Norris, según replicó la F1. En este plano, se focaliza en la demanda cardiovascular. Durante una carrera, la frecuencia cardíaca de un piloto mantiene picos de 170 latidos por minuto de forma sostenida. Tests como la carrera de tres minutos, donde el objetivo es superar los 900 metros, configuran otro filtro de elite.

“Los pilotos se mantienen en forma durante todo el año, así que ¿por qué no probar algunas de sus actividades favoritas? Carlos Sainz y Valtteri Bottas disfrutan del ciclismo escénico para mantenerse en forma, Kimi Antonelli practica con frecuencia en la piscina, y Charles Leclerc visita las montañas para practicar esquí de fondo a gran altitud”, reconoce la Fórmula 1. Franco Colapinto también se empareja con estos casos, ya que el joven argentino de Alpine suele andar en bicicleta cuando no está compitiendo en la Máxima.

El impactante entrenamiento de Colapinto para fortalecer el cuello

El entrenamiento del cuello es uno de los componentes más singulares e importantes del plan de acondicionamiento de los pilotos. John Malvern, entrenador personal de Norris, explicó que este ejercicio ocupa al menos cinco sesiones semanales debido a que, durante las curvas y frenadas a más de 290 km/h, el cuello absorbe fuerzas de hasta 6 g. Sostener la cabeza y mantener la vista precisa es imperativo en fracciones de segundo donde se define la performance en pista.

El ex preparador de Sebastian Vettel, Antti Kontsas, indicó al medio oficial que el secreto está en la precisión: "La verdadera razón por la que el cuello de botella es tan importante es que necesitas ver hacia dónde vas. Se trata de precisión. Hablamos de centésimas de segundo, y si no ves exactamente hacia dónde vas y no te mueves bien por la pista, no tienes ninguna posibilidad de ganar esa centésima o décima extra“.

“Mediante el entrenamiento, los pilotos de F1 pueden levantar hasta la asombrosa cifra de 40 kg utilizando únicamente los músculos del cuello, lo que se consigue mediante una variedad de ejercicios innovadores, aunque un tanto peculiares. Usar bandas de resistencia alrededor de la cabeza puede simular las fuerzas G, mientras que los pilotos también usan cascos con peso y dispositivos especiales para el cuello para simular curvas a alta velocidad”, menciona la Fórmula 1 en su artículo.

Los impactantes entrenamientos para el cuello a los que son sometidos los pilotos de la Fórmula 1 (@Lando)

“Al frenar con fuerza, los pilotos pueden aplicar hasta unos 160 kg de fuerza al pedal, experimentando hasta 6 g en su cuerpo, lo que significa que están sometidos a fuerzas aproximadamente seis veces superiores a su peso corporal”, menciona la Máxima. Aunque la exigencia sobrepasa a las curvas únicamente, ya que los conductores tienen que estar preparados para los fuertes accidentes que pueden protagonizar.

En la clasificación del Gran Premio de Las Vegas en el 2024, el argentino Franco Colapinto se estrelló contra los muros con su Williams y el golpe computó una fuerza G superior a 50. En 2025, durante el GP de Brasil, Gabriel Bortoleto protagonizó un brutal accidente en el que sufrió un impacto de 57G. Otros de los casos más recordados son los de Robert Kubica en el GP de Canadá 2007, con un registro de 75G, y el de Romain Grosjean en Bahréin en 2020, que computó 67G.

Una de las máquinas claves para los pilotos es el volante de fuerza, algo vital para los pilotos de la F1. Dicha máquina está conectada a una serie de pesas que sirven para desarrollar músculos específicos para la conducción, como el cuello, antebrazos y la espalda, y su principal objetivo es imitar la fuerza G lateral y la resistencia necesaria en las curvas. Estos aspectos son trascendentales para un corredor de la F1, lo que lo convierte en un entrenamiento inestimable para prepararse el día de la carrera.

El joven piloto debutará de manera oficial en la Máxima de la mano de Racing Bulls en 2026

Aunque el cuello no es el único lugar en el que el entrenamiento muscular es clave para los conductores. Los trabajos físicos para los corredores son fundamentales para su rendimiento y para soportar las fuertes exigencias de un monoplaza de F1. Estos ejercicios deben integrar una rutina clásica y específica.

Hace algunos años, el expiloto Daniel Ricciardo reveló su plan de entrenamiento, el cual incluía series de pesas rusas tales como presses, sentadillas frontales, balanceos y pesos muertos sumo, con repeticiones y descansos cronometrados. Estas prácticas buscan fortalecer glúteos, cuádriceps, isquiotibiales, brazos y en particular, el core y los músculos del cuello, desarrollando la capacidad de soportar la fuerza de frenado de 160 kg, que puede repetirse hasta 1.200 veces por carrera.

El fuerte trabajo que realiza el piloto británico de cara a la Fórmula 1

El calor impone desafíos adicionales. En la cabina, el termómetro puede marcar más de 60 °C. Lewis Hamilton y George Russell han reportado pérdidas de hasta 4 kg de agua en el GP de Singapur, uno de los que se desarrolla con una temperatura extrema. Norris realiza evaluaciones de tolerancia térmica pedaleando en una sala climatizada a altas temperaturas, siempre bajo monitoreo. La hidratación, la alimentación y la recuperación después del esfuerzo son vigiladas al milímetro.

Por su parte, la nutrición cuenta también con una regulación estricta. Desde 2019, la FIA estableció un peso mínimo de 80 kg para los pilotos —esto es importante a la hora de pesar los monoplazas y que cumplan con la normativa en vigor—, regulando la musculatura y permitiendo cierta flexibilidad nutricional, aunque la vigilancia permanece constante para asegurar el máximo rendimiento con la menor variación posible durante la temporada.

La preparación de Pierre Gasly de cara a la temporada 2026 de la F1 (@pierregasly)

En palabras de Aleix Casanovas, preparador de George Russell, con The Paddock Journal, hizo hincapié en que la nutrición del británico se basa en múltiples análisis de sangre que se realizan a lo largo del año, suplementos personalizados y un control constante de la hidratación. “Norris explicó en su canal de YouTube cómo su nutricionista supervisa su ingesta de vitaminas y minerales para garantizar que su dieta sea equilibrada y le funcione bien”, menciona la F1.

En el plano psicológico, la alianza entre Lewis Hamilton y su fisioterapeuta Angela Cullen se ha transformado en referencia. La acompañó de forma exclusiva durante parte de la pandemia y, según palabras del propio piloto, su apoyo emocional y sus consejos han sido fundamentales.

“Las temporadas de F1 son largas y estresantes, y sin entrenamiento y práctica constantes, puede ser difícil gestionar los altibajos propios de las carreras al más alto nivel. Tener la resiliencia mental para procesar información a 320 km/h, tomar decisiones instantáneas y mantener la concentración con calma durante horas es una habilidad en sí misma”, reconoce la F1.

Aleix Casanovas, preparador de George Russell, por su parte, enfatizó: “Esta es la razón principal por la que estamos aquí en la F1 los fines de semana: recordarles a estos chicos que desconecten. Saber cuándo descansar es tan importante como saber cuándo acelerar”.

Después de todo el esfuerzo físico que requiere una carrera en la F1, la recuperación se posiciona como un ítem fundamental en los pilotos. “La higiene del sueño es tan importante como las sesiones de entrenamiento, ya que el descanso es donde se producen las adaptaciones tras los entrenamientos intensos. Casanovas habla con los hoteles con antelación para asegurarse de que la habitación de Russell esté correctamente preparada. Russell trae su propia almohada y edredón, y hay suplementos para dormir esperándolo en su habitación”, aclara la Máxima.

Luego de una ardua preparación con ejercicios intensos, los pilotos deben ver los frutos en la pista. Para la temporada 2026, los pilotos ya se están adaptando a los nuevos monoplazas que cumplen con la nueva normativa técnica. Cabe recordar que, pese a que varias escuderías ya están llevando a cabo pruebas privadas, los primeros test de pretemporada oficiales se realizarán del 26 al 30 de enero en Barcelona.

Colapinto concretó un notable cambio físico de cara a la temporada 2026 de la Fórmula 1 (@francolapinto)