Los escalofriantes detalles del accidente a 339km/h de Bortoleto en la Fórmula 1: “Tuve mucha suerte de salir ileso”

Hacía ocho años que un brasileño no salía al circuito de Interlagos para correr en la Fórmula 1 desde la presencia de Felipe Massa con Williams en 2017. Sin embargo, Gabriel Bortoleto tendrá un recuerdo agridulce de la Sprint de este sábado en su país después de sufrir un grave accidente cuando empezaba el último de los 24 giros de la carrera corta ganada por Lando Norris (McLaren).

Las lluvias que cayeron en la madrugada sobre Sao Paulo dejaron una pista húmeda y complicadas condiciones para conducir. Una prueba de esto fue la bandera roja que frenó la actividad en la séptima vuelta después de los despistes de Franco Colapinto, Oscar Piastri y Nico Hülkenberg. Tras más de 20 minutos de parate, el evento se relanzó con Norris en la cima, un tópico que no cambió hasta el cierre.

Mientras las cámaras se concentraron en la última vuelta del ganador, Bortoleto marchaba en la 11° colocación y le seguía el rastro a Alexander Albon (Williams, 10°), pero el brasileño perdió el control del Sauber en el final de la recta principal y sufrió un espeluznante choque. “Tengo mucha suerte porque creo que podría haber sido mucho peor y logré salir ileso”, se sinceró el piloto sudamericano en declaraciones tomadas por el medio local UOL.

El piloto de Sauber abandonó en la última vuelta de la Sprint de este sábado en Interlagos

Su trompo estuvo seguido de un fuerte golpe contra la pared de la recta y salió despedido contra el muro externo de la primera curva, un sector en descenso hacia la S de Senna. La gravedad del impacto quedó a las claras cuando el monoplaza se levantó del suelo totalmente descontrolado e impactó lateralmente contra las barreras de contención. Estuvo a centímetros de arrastrar a Albon, quien también sufrió las consecuencias del incidente porque su monoplaza se enganchó con algunos elementos sueltos del auto contrario y terminó en el último lugar.

“Tras un accidente al final de la carrera sprint, Gabriel se encuentra bien y está siendo trasladado al Centro Médico del circuito por precaución”, afirmaron desde el team sobre el joven de 21 años. El director, Jonathan Wheatley, también emitió un mensaje de tranquilidad en charla con ESPN.com: “Está bien, ahora veremos si puede estar en la clasificación de esta tarde”. Finalmente, no se llegó a tiempo con la reparación del rodado y saldrá este domingo desde el fondo.

La cadena deportiva ofreció algunos detalles en base a la telemetría que ayudan a entender la agresividad del golpe: “Viajaba a 339 km/h cuando perdió el control del C45, el primer impacto contra la pared de la recta fue de 34G y el último, tras levantar vuelo, de 57G”. Vale remarcar que esta situación solo se puede comparar en el corto plazo con lo ocurrido con Franco Colapinto cuando sufrió un impacto superior a 50G en Las Vegas. Este concepto corresponde a la fuerza G, que mide la aceleración ejercida sobre un cuerpo en relación con la gravedad terrestre. Bortoleto llegó a sufrir un golpe que equivale a 57 veces su peso corporal.

Fue la primera vez de Gabriel Bortoleto en una carrera de la Fórmula 1 en Brasil (Crédito: Reuters/Amanda Perobelli)

“Creo que pisé una sección mojada de la pista. Hay muchas teorías. También oí que posiblemente el DRS no se desactivó, pero no lo sé. Necesito revisar la telemetría. Estaba concentrado en la clasificación porque era muy probable que llegáramos a tener el coche listo, pero lamentablemente no funcionó. Tuvieron que volver a armar todo el coche en 3 horas. Pero creo que eso es todo. Todavía necesito entender bien si fue el DRS o la sección mojada, pero ya no importa, está hecho”, analizó el campeón en Fórmula 2 y Fórmula 3.

Más adelante, llevó calma tras un accidente que preocupó a propios y extraños: “Salgo del coche y obviamente siento un poco de dolor aquí y allá, pero un dolor normal, ya sabes, como cada fin de semana de carreras que termino, siempre tengo un poco de molestia en el hombro aquí y allá”.

Además, felicitó a los mecánicos por el “increíble trabajo” en la reparación de su auto e incluso tuvo tiempo para dejar sus sensaciones de cara a este domingo, luego de que su compañero Nico Hülkenberg clasificó décimo: “Da igual, creo que mañana quizá haya una carrera loca, porque así quizá se pueda jugar con la estrategia y todo, porque salir desde atrás no es fácil. Espero que el coche rinda bien, hoy Nico ha demostrado que el coche está ahí”.

Así quedó la grilla de largada para la carrera principal en Brasil (Foto: @F1)

El paulista salió del box junto a Mattia Binotto, ex director de Ferrari y actual director de operaciones de Audi F1 (nombre que tomará Sauber en 2026). Binotto lo mantuvo bajo su ala con una mano sobre su hombro de camino al Hospitality y, tiempo después, Fernando Alonso, mánager de Bortoleto, visitó la base del equipo para interiorizarse sobre su estado.

Las razones de este accidente todavía se mantienen sin revelar de manera oficial, aunque la señal de deportes deslizó una hipótesis: “El desencadenante fue que el brasileño cerró tarde el DRS en su intento de superar a Albon. Se cierra recién cuando suelta el acelerador, por eso llegó tan pasado”.

Por lo pronto, Wheatley evitó profundizar en las causas: “Aún es demasiado pronto. Sin duda analizaremos el incidente; francamente, parecía uno de los accidentes más graves que he visto en mucho tiempo, y me alegro de que esté bien. Como ya dije, los estándares de seguridad en la Fórmula 1 son impresionantes”.

Felipe Massa tuvo palabras de aliento para Bortoleto (Crédito: James Manning/PA/AP)

Por otro lado, Felipe Massa le expresó su banca incondicional al oriundo de Sao Paulo, quien largará desde el último lugar, pero las cambiantes condiciones climáticas le dan una mínima esperanza para la carrera de este domingo desde las 14 (hora argentina): “Es una pena lo que le pasó a Gabriel; estaba haciendo una buena carrera y es una lástima que perdiera el coche así, tuvo un accidente muy fuerte”.

“En Interlagos puede pasar cualquier cosa, como bien sabemos, así que veremos si mañana le va bien. Como brasileño y amigo suyo, le apoyo con todas mis fuerzas. Y le apoyo siempre”, expresó el hombre que se mantiene en la primera plana de la Fórmula 1 por su reclamo ante la Justicia para que le den por ganado el título de 2008.

Gabriel Bortoleto llegó a la F1 a partir de este año después de sus excelentes rendimientos en las categorías inferiores. Luego de estrenarse con un abandono en Australia, el rookie se llevó sus primeros puntos en la Máxima en el GP de Austria y su mejor performance fue el sexto lugar cosechado en Hungría.