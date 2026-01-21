El bullicioso aliento de los argentinos a Tomás Etcheverry tras su victoria ante el británico Fery que sorprendió en el Australian Open: “Somos locales”

El coqueto Court 7 del complejo Melbourne Park donde se disputa el Australian Open de repente pareció sonar como cualquier estadio argentino. Tomás Etcheverry acababa de anotar el punto triunfal para dejar en el camino al británico Arthur Fery (186°) cuando las tribunas estallaron.

“Soy argentino, es un sentimiento, no puedo parar...”, empezó a retumbar desde los cuatro costados de la pequeña cancha anexa a los estadios principales y las camisetas argentinas entre las pocas butacas comenzaron a hacerse notar a más de 11 mil kilómetros y por una segunda ronda del primer Grand Slam de la temporada.

“El público enloquece. Etcheverry da inicio a la fiesta tras ganar en dos sets”, escribió la cuenta oficial del torneo para compartir el video de lo sucedido tras el punto definitorio.

El tenista de La Plata, de 26 años, mostró su euforia en el inicio de la entrevista con ESPN apenas terminó el juego. “Somos locales, somos locales en Australia”, gritó mientras se preparaba para responder las preguntas. “Mucha gente, la verdad que muchos argentinos. No me lo esperaba...”, alcanzó a decir, antes de meterse otra vez en los temas que caían de las tribunas y olvidarse de la nota: “Que un amigo vas a encontrar...”.

“Es lo que más disfruto. La verdad que a mí me encanta jugar con la gente. Es lo que más disfruto. Es como Copa Davis, si lo podemos hacer en un Grand Slam. Es lo que más disfruto. Amo jugar al tenis y más con esta energía”, reconoció. “El año pasado fue duro. Ahora volví a sonreír, a disfrutar de mi tenis. Somos unos privilegiados de estar haciendo lo que más me gusta. Mirá lo que es esto, es un recuerdo que me voy a llevar toda mi vida”, agregó.

Tommy, que supo ser 27° del mundo hace dos años, hoy aparece 62° del ranking y ya igualó su mejor rendimiento en el Australian Open: llegó a tercera ronda en la edición 2024 tras eliminar a Andy Murray y Gael Monfils, pero se topó luego con Novak Djokovic.

Tras la victoria por 7-6, 6-1 y 6-3 en el primer duelo ATP contra el británico, ahora el argentino tendrá un duro examen en tercera fase ante Alexander Bublik. El kazajo de 28 años está transitando su mejor momento personal luego de trepar al 10° lugar del ranking: alcanzó este tercer peldaño del Grand Slam sin ceder sets tras eliminar al norteamericano Jenson Brooksby y al húngaro Márton Fucsovics.

El público en el court 7 durante el duelo de Tomás Martín Etcheverry ante Arthur Fery (Foto: Reuters/Tingshu Wang)

El argentino Francisco Cerúndolo trambién accedió a la tercera ronda del Australian Open tras imponerse con contundencia al bosnio Damir Dzumhur por 6-3, 6-2 y 6-1. Este triunfo le permite enfrentar en la próxima instancia al ruso Andrey Rublev, quien debió esforzarse más de lo previsto para eliminar al portugués Jaime Faria con parciales de 6-4, 6-3, 4-6 y 7-5.

Cerúndolo, ubicado en el puesto 21° del ranking mundial, dejó atrás un comienzo de temporada errático luego de su eliminación temprana en el ATP 250 de Adelaida. En la primera ronda, el argentino había mostrado señales de recuperación al superar al chino Zhizhen Zhang por 6-3, 7-6 (0) y 6-3. Frente a Dzumhur, ratificó su dominio con una superioridad clara en los tiros ganadores (31 contra 11) y un elevado rendimiento en el saque, ya que obtuvo el 80 % de los puntos con el primer servicio y el 70 % con el segundo, cifras que reflejan su control del partido en el Accor Stadium. Cerúndolo comentó tras su presentación: “Hacía mucho que no me sentía tan cómodo. Saqué bien, devolví bien. Estoy muy contento”.

En contraste, el otro argentino en salir a la cancha, Thiago Tirante, culminó su participación tras caer ante el estadounidense Tommy Paul por 6-3, 6-4 y 6-2. Paul, 20° en el escalafón de la ATP, demostró su experiencia y solidez desde el fondo de la pista para neutralizar las aspiraciones de Tirante, que, pese a su esfuerzo, no pudo sostener el ritmo del partido.

Tirante, número 103 del ranking, había alcanzado por primera vez la segunda ronda de un Grand Slam al derrotar con autoridad al australiano Aleksandar Vukic (78°) por 7-5, 6-2 y 6-2 en su debut. A pesar del revés, el platense recibió una noticia alentadora: fue convocado por el capitán Javier Frana para disputar la serie ante Corea del Sur, del 6 al 8 de febrero, por los Qualifiers de la Copa Davis.

Con Cerúndolo y Etcheverry ya instalados en tercera ronda, y a la espera del partido que juega en estos momentos Francisco Comesaña ante el norteamericano Frances Tiafoe, la grilla de presentaciones argentinas ahora espera por la aparición de Sebastián Báez que jugará el segundo partido contra el argentino nacionalizado italiano Luciano Darderi.