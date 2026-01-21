Australian Open: Francisco Comesaña luchó, pero quedó eliminado en la segunda ronda ante Frances Tiafoe

Francisco Comesaña no pudo avanzar en Melbourne y quedó eliminado en la segunda ronda del Australian Open ante Frances Tiafoe (Crédito: REUTERS/Edgar Su)

Por la segunda ronda del Australian Open, el argentino Francisco Comesaña quedó eliminado ante el estadounidense Frances Tiafoe, que se impuso por 6-4, 6-3, 4-6 y 6-3. Para la noche de este miércoles se aguarda la presentación de Sebastián Báez frente al italoargentino Luciano Darderi, mientras que el serbio Novak Djokovic se medirá con el italiano Francesco Maestrelli.

Entrada la noche del miércoles en Melbourne Park, cerraron la jornada en la Margaret Court Arena. Comesaña, ubicado en el puesto 68 del ranking mundial, y el nacido en Hyattsville, Tiafoe (34°). A pesar de que los pronósticos indicaban precipitaciones para el horario de inicio, la organización decidió comenzar el encuentro al aire libre.

Cuando el marplatense estaba al servicio, 2-2 y 15-0, la lluvia se hizo presente y el juego debió interrumpirse durante algunos minutos, hasta que se cerró el techo retráctil y se procedió al secado de la cancha. Tras la reanudación, el estadounidense fue quien dio el primer golpe al lograr un quiebre en el noveno game y adelantarse en el marcador por 6-4.

En el segundo parcial, el argentino no dejó de luchar en cada punto y llegó a contar con tres chances de quiebre que no pudo capitalizar, su rival, con buenas lecturas en la devolución y ejecuciones pesadas y profundas sobre las líneas, estuvo preciso a la hora de concretar dos rupturas sobre el servicio de Comesaña para ampliar la ventaja y adueñarse el set por 6-3.

Francisco Comesaña compitió de igual a igual durante gran parte del encuentro, pero no logró vencer a Frances Tiafoe (Crédito: REUTERS/Edgar Su)

Con la certeza de que, si se mantenía enfocado en su juego y atento para aprovechar las oportunidades que se le presentaran del otro lado de la red, el bonaerense salió a disputar la tercera manga con la obligación de achicar diferencias para seguir en carrera. En el noveno game y por primera vez en toda la noche, el argentino logró quebrar el servicio de Tiafoe y, en el juego siguiente, al momento de confirmarlo, salvó cuatro puntos de break para quedarse con el capítulo por 6-4.

En el cuarto set, el estadounidense volvió a enfocarse en su juego, se mostró preciso en la toma de decisiones y puso en aprietos al argentino. Con dos quiebres a su favor, selló el pase a la tercera ronda al imponerse por 6-3.

Comesaña, que se presentó por segundo año consecutivo en el Australian Open, torneo en el que en la edición anterior se había despedido en el debut, atraviesa un claro crecimiento en su rendimiento sobre superficies rápidas. En julio de la temporada pasada, el marplatense logró su primera victoria en este tipo de canchas en el Masters 1000 de Toronto, al imponerse en sets corridos ante el bosnio Damir Dzumhur (66°).

El jugador nacional, convocado en 2025 para integrar el equipo argentino de Copa Davis, que venció como visitante a Países Bajos en la segunda ronda de los Qualifiers, será uno de los representantes albicelestes en la gira sudamericana. El calendario comenzará en el Rosario Challenger y continuará con los ATP de Buenos Aires, Río de Janeiro y Santiago.

Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry avanzaron a la tercera ronda del Australian Open (Crédito: REUTERS/Tingshu Wang)

No obstante, Francisco Cerúndolo (21°) y Tomás Etcheverry (62°) lograron avanzar a la tercera ronda en Melbourne Park. El mayor de los hermanos Cerúndolo se impuso en sets corridos ante Damir Dzumhur con parciales de 6-3, 6-2 y 6-1, y por un lugar en los octavos de final se medirá con el ruso Andrey Rublev.

En tanto, el platense superó al británico Arthur Fery (186°) por 7-6(4), 6-1 y 6-3, y ahora irá frente al kazajo Alexander Bublik (10°), reciente campeón en el ATP de Hong Kong.

Para este miércoles se aguarda la presentación de Sebastián Báez (36°), que buscará un lugar en la tercera ronda frente al italoargentino Luciano Darderi (25°) El encuentro está previsto para el primer turno de la cancha número 3, no antes de las 21.00 (hora argentina).

Además, se espera por la participación del serbio Novak Djokovic (4°), seis veces campeón en el major australiano, con el italiano Francesco Maestrelli (141°), proveniente desde la clasificación.