Francisco Cerúndolo avanzó sin problemas a la tercera ronda del Australian Open: Thiago Tirante quedó eliminado

Con un nivel arrollador de principio a fin, Francisco Cerúndolo obtuvo el pase a la tercera ronda del Australian Open al vencer al bosnio Damir Dzumhur por 6-3, 6-2 y 6-1. Thiago Tirante no pudo imitarlo: cayó ante el estadounidense Tommy Paul por 6-3, 6-4 y 6-2 en su segunda presentación.

Cerúndolo, número 21 del ranking mundial, impuso el ritmo tanto en el servicio como en la devolución y no le dio chances a su rival, ubicado actualmente en el puesto 66 del escalafón de la ATP. Su próximo rival saldrá del cruce entre el ruso Andrey Rublev -13° clasificado y ex Top 10- y el portugués Jaime Faria.

Fran llegó a Melbourne Park con el objetivo de revertir un deslucido inicio de temporada, tras su precoz eliminación en el ATP 250 de Adelaida. En el debut, recuperó parte de su nivel ante el chino Zhizhen Zhang, al que superó por 6-3, 7-6 (0) y 6-3, y hoy construyó otra convincente actuación.

Cerúndolo ganó el 80% de los puntos con su primer saque y el 70% con el segundo. Además, exhibió una amplia superioridad en los tiros ganadores -31 a 11- frente a un rival que se vio desbordado y nunca encontró respuestas.

“Hacía mucho que no me sentía tan cómodo. Saqué bien, devolví bien. Estoy muy contento” resumió el argentino luego del encuentro.

Por su parte, Tirante (103°) puso fin a su participación en Melbourne Park ante uno de los principales exponentes actuales del tenis estadounidense.

Más allá del resultado adverso, el platense se llevó señales alentadoras de cara a lo que viene: es uno de los convocados por el capitán Javier Frana para visitar a Corea del Sur, del 6 al 8 de febrero, por la primera ronda de los Qualifiers de la Copa Davis.

Paul impuso su jerarquía y su mayor experiencia en este tipo de escenarios para quedarse con el triunfo y avanzar a la tercera ronda. Con un tenis sólido desde el fondo de la cancha, buen porcentaje de primeros servicios y eficacia en los momentos clave, el número 20 de la clasificación de varones logró neutralizar las intenciones de Tirante, que luchó durante el desarrollo del partido pero no pudo sostener el ritmo.

Thiago Tirante saluda a Tommy Paul al finalizar el partido (Fuente: REUTERS/Edgar Su)

Para Tirante, la derrota no opaca lo realizado en su estreno en el cuadro principal. En la primera ronda, el platense había conseguido una de las victorias más resonantes de su carrera al vencer con autoridad al australiano Aleksandar Vukic (78°) por 7-5, 6-2 y 6-2, un resultado que le permitió avanzar por primera vez a la segunda instancia del torneo y sumar puntos importantes para el ranking, en busca de su regreso al Top 100.

En la continuidad de la segunda fase, Tomás Etcheverry (61°) se mide ante el británico Arthur Fery (186°), proveniente de la clasificación y quien dio la sorpresa al eliminar al italiano Flavio Cobolli (22°), vigésimo preclasificado, en la apertura del certamen.

Además, no antes de las 06:10 del miércoles, Francisco Comesaña (68°) intentará dar el batacazo frente al estadounidense Frances Tiafoe (34°), especialista en canchas rápidas.