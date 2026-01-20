La visión de Robert Lewandowski sobre rendimiento y longevidad en el fútbol: “El 70% del éxito depende de la salud mental”

Según el futbolista, permanecer muchos años en la cima requiere una solidez mental que trasciende las capacidades físicas (Captura de video: YouTube)

La diferencia entre un buen jugador y una leyenda, según Robert Lewandowski, no se explica solo con goles ni trofeos. En una charla en el High Performance podcast, el delantero polaco reveló que la clave de su vigencia y de una carrera que supera los 700 goles pasa por la fortaleza mental: la capacidad de sostener hábitos, gestionar la presión y dominar el aspecto psicológico incluso cuando el cuerpo pide pausa.

“Mentalmente, diría que el 70% del éxito depende de la salud mental”, afirmó el actual jugador del Barcelona a los entrevistadores, Jake Humphrey y Damian Hughes. Además remarcó que la élite se alcanza por una mentalidad fuerte y la búsqueda constante de equilibrio personal.

Lewandowski reconoció que el fútbol evoluciona y que las nuevas generaciones enfrentan exigencias crecientes. A su juicio, quienes carecen de fortaleza mental encuentran difícil sostenerse en la cima por mucho tiempo, especialmente en una época de alta exposición y avances tecnológicos.

Consultado por figuras como Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, el delantero polaco fue tajante: “No me afecta ni la derrota en el Balón de Oro ni las comparaciones con Messi o Cristiano porque me concentro en lo que depende de mí”.

Guinness reconoció a Lewandowski por el hat-trick, póker y repóker más rápidos de la historia de la Bundesliga, además del récord de goles anotados por un suplente (YouTube/Bundesliga)

Asimismo, prefiere gestionar elogios y críticas con distancia para no perder el foco: “Si leo demasiado sobre mí, incluso cosas buenas, eso me relaja demasiado. Prefiero concentrarme en el siguiente partido que alimentar mi ego”.

Esa estrategia también se reflejó en momentos de alto impacto deportivo: tras actuaciones históricas, como la de cinco goles en nueve minutos, optó por no leer ni consumir contenidos sobre su propio rendimiento.

Según explicó, mantener distancia del reconocimiento público fue clave para sostener la concentración y priorizar siempre el objetivo inmediato.

Equilibrio personal y adaptación generacional

El jugador considera que adaptarse a diferentes clubes y culturas implica comprender el valor del equilibrio entre la vida profesional y la personal. Relató que durante muchos años solo pensaba en fútbol, pero comprendió que esa etapa no es permanente y que debía prepararse para el retiro desde temprana edad, al menos desde los 27 o 28 años.

Lewandowski asegura que el equilibrio personal y la preparación para el retiro son fundamentales en la vida de cualquier futbolista de élite (REUTERS)

En ese sentido, convertirse en padre lo llevó a replantear prioridades y transmitir valores esenciales a sus hijas, como el respeto, el aprendizaje del entorno y la importancia de devolver lo recibido.

Su llegada a clubes como el Barcelona puso en evidencia una fuerte brecha generacional. “Trabajo día a día con jugadores que podrían ser hijos míos. Antes, aprendía de futbolistas mayores; ahora también aprendo de los jóvenes”, relató el jugador de 37 años.

Además, señaló que las redes sociales y la tecnología amplían las oportunidades para las nuevas generaciones, aunque también elevan la presión a la que están expuestas. En ese contexto, entiende el vínculo como un aprendizaje recíproco y afirmó que también se nutre de la perspectiva y las experiencias de sus compañeros más jóvenes.

Adversidad, familia y crecimiento interior

La pérdida de su padre antes de debutar como profesional marcó profundamente el carácter y la fortaleza del delantero. “Con 16 años, en un minuto tuve que ser el hombre de la casa. Nadie te enseña cómo ser fuerte mentalmente; esa lección se aprende viviendo”, subrayó Lewandowski.

La muerte de su padre forjó el carácter de Lewandowski, quien dedica sus primeros goles con cada equipo a su memoria (REUTERS)

Según destacó durante la charla en High Performance podcast, lo que más extraña es el diálogo cotidiano con su padre, más allá de los consejos cruciales. Además recordó: “Cuando supe que había muerto, me cerré emocionalmente y hasta hoy, siento que juego por él. Muchos de mis primeros goles con cada equipo los dediqué a su memoria”.

Maestros, gestión emocional y legado

Lewandowski reconoció el impacto de entrenadores como Jürgen Klopp, Pep Guardiola y Carlo Ancelotti en su carrera. “Klopp era como un padre, capaz de abrazarte y, al mismo tiempo, exigirte como un profesor. Esa dualidad me hizo crecer”, recordó el delantero.

Sobre Ancelotti, relató que le brindó confianza y lo animó a asumir nuevas responsabilidades en los tiros libres y penales. De Guardiola aprendió que, en el área, el delantero debe guiarse por su instinto y experiencia, y que escuchar consejos es útil, pero también lo es saber escucharse a uno mismo.

La gestión emocional fue determinante para su longevidad. Aprendió que escuchar en exceso, tanto elogios como críticas, puede debilitar el rendimiento. También reconoció que la presión con la selección de Polonia es singular, por el peso de la expectativa nacional, y que debió ajustar sus propias exigencias y expectativas hacia sus compañeros.

El delantero reconoce la influencia de entrenadores como Jürgen Klopp, Carlo Ancelotti y Pep Guardiola en su crecimiento profesional y personal (REUTERS)

En cuanto a su legado, Lewandowski sostuvo que lo esencial es el respeto, la honestidad y el trabajo duro. Recordó el consejo de Thierry Henry, quien le transmitió que ciertas respuestas solo pueden encontrarse de forma personal.

“Lo fundamental es el respeto, la honestidad y el trabajo duro. No todo es ganar títulos, sino crecer como persona y buscar la excelencia en cada aspecto”, enfatizó el polaco en el cierre de la entrevista.

Subrayó que una base psicológica sólida es el pilar para enfrentar cualquier reto, tanto en el fútbol como en la vida: “Si cuidas la mente, todo lo demás se puede resolver”.