Thiago Tirante protagonizó una de las sorpresas del día en el Australian Open: otros tres tenistas argentinos quedaron eliminados

Thiago Tirante no dejó dudas en el debut (Fuente: REUTERS/Jaimi Joy)

El Australian Open, primer Grand Slam de la temporada 2026, volvió a ofrecer una jornada intensa para los tenistas argentinos, y la buena noticia fue el contundente triunfo de Thiago Tirante, único que logró avanzar a segunda ronda.

El platense, de 24 años y número 103 del ranking ATP, protagonizó una de las sorpresas del día en Melbourne al eliminar al local Aleksandar Vukic (77°) con un contundente 7-5, 6-2 y 6-2.

Tirante mostró autoridad desde el cierre del primer set y dominó con claridad los dos parciales siguientes, apoyado en un servicio consistente y una notable eficacia desde el fondo de la cancha. Así se sumó a Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry y Francisco Comesaña, quienes ya habían obtenido su pasaje para la segunda fase en la jornada anterior.

El triunfo no solo significó para el argentino un paso adelante en el torneo, sino también una confirmación de su crecimiento en escenarios de máxima exigencia. Además, arrojó señales alentadoras para lo que viene: Tirante es uno de los convocados del equipo de Copa Davis que visitará a Corea del Sur del 6 al 8 de febrero en Busan, por la primera ronda de los Qualifiers de la Copa Davis.

En la segunda ronda, tendrá un cruce difícil frente al estadounidense Tommy Paul (20°), quien eliminó sin inconvenientes a su compatriota Aleksandar Kovacevic (56°) por 6-4, 6-3 y 6-3.

Tirante, que logró alcanzar el 90° del mundo en abril del 2024, busca a sus 24 años tener su mejor actuación en un Grand Slam tras haber logrado como resultado más destacado la segunda ronda de Roland Garros en 2023: superó toda la qualy, venció en el debut al neerlandés Botic Van de Zandschulp, pero finalmente se despidió contra el chino Zhizhen Zhang.

En territorio australiano ya firmó su rendimiento más sobresaliente, teniendo en cuenta que sus cuatro actuaciones previas finalizaron en la clasificación y registraba la tercera fase de la qualy 2025 como producción sobresaliente en este Grand Slam (cayó contra el brasileño Joao Fonseca).

Aleksandar Vukic, 78° del mundo a sus 27 años, logró su mejor colocación en agosto del 2023 cuando tocó el 48 del ranking, tras ser finalista del ATP 250 de Atlanta en su única aparición en una definición: cayó ante Taylor Fritz. Este año inició con una caída en primera fase de Brisbane contra Frances Tiafoe, pero tuvo un interesante rendimiento en Adelaida luego de tocar los cuartos de final tras superar toda la tanda de clasificación.

Mariano Navone se fue apagando frente a Medjedovic (Fuente: REUTERS/Edgar Su)

Distinta fue la suerte de Mariano Navone (74°), quien cayó en cuatro sets ante el serbio Hamad Medjedovic (90°) por 6-2, 6-7 (3), 6-4 y 6-2.

La Nave logró reaccionar tras un primer parcial adverso y emparejó el encuentro al quedarse con el tie-break del segundo set, pero no pudo sostener el ritmo ante un rival que impuso condiciones en los momentos decisivos. Para el argentino, la experiencia en Melbourne representó un nuevo desafío en su proceso de adaptación al máximo nivel.

Tampoco pudo avanzar Juan Manuel Cerúndolo (87°), que se despidió del certamen tras caer frente al australiano Jordan Thompson (111°) por 6-7 (3), 7-5, 6-1 y 6-1.

El zurdo había tenido un buen comienzo y se quedó con el primer set en el desempate, pero el local reaccionó con firmeza, elevó su intensidad y terminó inclinando el partido con claridad.

Por su parte, Solana Sierra (63° del ranking de la WTA) se despidió rápido ante la japonesa Moyuka Uchijima (88°), quien la superó sin problemas por 6-3 y 6-1.

La marplatense, una de las jóvenes con mayor proyección del tenis argentino, no hizo pie en su primera experiencia en el cuadro femenino de Melbourne. Uchijima dominó de principio a fin y se llevó el pasaje para la segunda ronda.

Solana Sierra en acción frente a la japonesa Moyuka Uchijima en Melbourne (Fuente: REUTERS/Edgar Su)

Entre los resultados más destacados de la jornada del Australian Open aparece el triunfo de Stan Wawrinka ante Laslo Djere por 5-7, 6-3, 6-4 y 7-6.

En las próximas horas, saldrá otro argentino a cancha: Sebastián Báez buscará prolongar su buen momento en este inicio del 2026 con su duelo ante el francés Giovanni Mpetshi Perricard, que comenzará no antes de las 22.30 en el Court 5. El europeo de 22 años, que llegó a ser 29° del mundo hace un año, hoy figura 61°. Será el primer duelo contra el tenista albiceleste de 25 años que marcha 36° del ranking tras un comienzo de temporada de 7-1 con una única derrota en la final del ATP 250 de Auckland.

Australian Open 2026 – Resultados de los argentinos en la primera ronda

Hamad Medjedovic (SRB) a Mariano Navone (ARG) 6-2, 6-7 (3), 6-4 y 6-2

Jordan Thompson (AUS) a Juan Manuel Cerúndolo (ARG) 6-7 (3), 7-5, 6-1 y 6-1

Thiago Tirante (ARG) a Aleksandar Vukic (AUS) 7-5, 6-2 y 6-2

Francisco Cerúndolo (ARG) a Zhizhen Zhang (CHN) 6-3, 7-6 (0) y 6-3

Tomás Etcheverry (ARG) a Miomir Kecmanovic (SRB) 6-2, 3-6, 4-6, 6-3 y 6-4

Francisco Comesaña (ARG) a Patrick Kypson (USA) 6-2, 6-3, 3-6 y 6-3

Marton Fucsovics (HUN) a Camilo Ugo Carabelli (ARG) 7-6 (5), 6-1 y 6-2

Moyuka Uchijima (JPN) a Solana Sierra (ARG) 6-3 y 6-1