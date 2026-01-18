La destacada actuación del arquero juvenil de River en la victoria contra Peñarol: del penal que atajó al gesto de Armani

Santiago Beltrán, el juvenil de River que se destacó con sus actuaciones en el arco durante la pretemporada (Fotobaires / Gastón Britos)

River Plate obtuvo una victoria en la tanda de penales por 4-2 contra Peñarol en el segundo amistoso de su gira por Uruguay. En el Campus de Maldonado, el Millonario empató sin goles contra el Manya y se terminó imponiendo en la definición desde los once pasos gracias a una atajada del arquero Santiago Beltrán y la conversión del juvenil Ian Subiabre. El juvenil se destacó como uno de los protagonistas de la pretemporada de la Banda al reemplazar a Franco Armani, a quien destacó en sus declaraciones postpartido, y podría debutar de manera oficial en el inicio del Torneo Apertura ante la lesión del campeón del mundo.

El arquero de 19 años se hizo cargo del arco de River luego de las molestias físicas del Pulpo, la salida de Jeremías Ledesma a Rosario Central y la fractura de muñeca que mantiene a Ezequiel Centurión en rehabilitación. Después de completar un amistoso contra Millonarios de Colombia en el que no tuvo mucho trabajo, Beltrán fue una de las figuras del elenco de Marcelo Gallardo contra el Carbonero.

Su primera intervención ocurrió en los primeros compases del juego, cuando después de una falla de Lucas Martínez Quarta tuvo que salir hasta afuera del área para despejar la pelota. El arquero cerró de manera perfecta, aunque en la jugada el atacante Abel Hernández se retiró entre lágrimas por una lesión.

*La palabra de Santiago Beltrán después del encuentro y el penal que atajó en la tanda

Después de un desarrollo del encuentro en el que se mostró firme bajo los tres palos, principalmente en las salidas para cortar centros. No obstante, acaparó los flashes en la tanda de penales luego de que el partido finalizara sin goles. Tras las conversiones de Gastón Togni y Leandro Umpiérrez, y el remate desviado por encima del travesaño de Julio Daguer, Santiago Beltrán le tapó un tiro clave a Ignacio Alegre. El arquero se lanzó sobre su palo derecho y logró despejar el disparo del uruguayo, algo que le permitió a Ian Subiabre marcar el 4-2 definitivo.

“Estoy muy contento por poder sumar en estos amistosos. Obviamente, es una preparación para el año que se nos viene, así que es importante mantener el arco en cero. Hay que intentar seguir sumando desde el lugar que me toca”, comentó Beltrán en diálogo con ESPN después del duelo.

Inmediatamente, el arquero de 19 años destacó el vínculo que tiene con Armani y la importancia del experimentado guardameta en su desarrollo: “Con Franco nos dimos un gran abrazo. Él es, para mí, un ídolo. Me acompaña día a día en cada entrenamiento. Me dijo que estuviera tranquilo, que lo disfrutara. Que pocos son los que tienen la oportunidad de atajar en este arco siendo tan joven. Entonces, me dijo que lo disfrutara y que estuviese tranquilo”.

“Creo que son momentos. Los penales son momentos en los que tenes que estar fuerte de la cabeza, tenes que estar muy presente e intentar leer algún movimiento del pateador. Pero, más que nada, es eso. Son momentos y estar en el lugar donde te toca”, comentó sobre su desempeño en la tanda de penales y los buenos registros que mantiene desde la reserva en el apartado.

Por último, hizo hincapié en lo que fue la oportunidad de sumar sus primeros minutos en el arco de River: “Lamentablemente, fue la lesión de Franco la que me abrió un lugar a mí. Estoy tranquilo. Sé que esto es paso a paso. Era intentar hacerlo de menor a mayor, con mucha tranquilidad y a seguir sumando experiencia”.

*El compacto del encuentro entre River y Peñarol

Nacido el 4 de octubre de 2004 en Buenos Aires, y con 1,91 metros de estatura, el arquero suma cuatro convocatorias al banco de suplentes en partidos oficiales, aunque todavía no registra minutos en competencias profesionales con la Primera. En caso de persistir la lesión de Armani, podría estrenarse de manera profesional el próximo sábado en el choque entre el Millonario y Barracas Central.

Su primera experiencia ocurrió en un amistoso frente a Millonarios el 9 de julio de 2024, donde ingresó en el segundo tiempo en el empate en el estadio Monumental. Esa aparición, bajo la dirección técnica de Martín Demichelis, fue el primer contacto del bonaerense con la máxima exigencia del club. Posteriormente, completó los partidos contra el cuadro colombiano y Peñarol en la pretemporada de 2026.

El recorrido de Santiago Beltrán en el fútbol federado es inusual. Se sumó a la Quinta División de River Plate en marzo de 2022 sin antecedentes en clubes de la AFA. El propio jugador relató a la web oficial de la institución de Núñez: “Mi historia es muy distinta a lo que nos tiene acostumbrados el mundo del fútbol, porque toda mi vida jugué torneos amateurs con mis amigos. Nunca se me había dado la posibilidad de jugar en un club grande como River”. Su llegada se produjo tras una prueba de dos semanas, que superó cuando el torneo ya estaba en marcha. En esa oportunidad, confesó: “La verdad es que me cambió la vida, porque tenía el sueño de jugar al fútbol para llegar a ser profesional”.

Santiago Beltrán fue sparring de la selección argentina por pedido de Lionel Scaloni en la última fecha FIFA

“Considero que soy muy eficiente bajo los tres palos y me hago fuerte en los mano a mano. Con el correr de los entrenamientos y partidos fui mejorando en la lectura del juego. Por ejemplo, estar concentrado a la hora de salir a cortar un centro, jugar mucho fuera del área. Eso nos piden siempre en River, actuar como un líbero, porque podemos resolver cuestiones defensivas”, se describió hace unos años en la página oficial del conjunto de Núñez.

Su progresión en las inferiores de River se vio interrumpida por una importante lesión el 14 de septiembre de 2024, cuando sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. No obstante, logró recuperarse perfectamente y, después de buenas actuaciones, en octubre del año pasado fue convocado por Lionel Scaloni para ser sparring de la selección argentina durante los amistosos con Venezuela y Puerto Rico.

Luego de los amistosos contra Millonarios de Colombia y Peñarol de Uruguay, la agenda del equipo de Marcelo Gallardo seguirá con el debut oficial de River por el Torneo Apertura: chocará contra Barracas Central en condición de visitante el sábado 24 de enero desde las 17:00 horas, donde Beltrán podría tener su estreno profesional en caso de que Armani no se recupere a tiempo de su lesión.