“Ridículo histórico” y “vergüenza”: las repercusiones de la eliminación del Real Madrid de la Copa del Rey, con dardos a Mastantuono

El Merengue cayó 3-2 ante el Albacete, que milita en la Segunda División, por los octavos de final de la competencia

Ambos equipos se midieron por los octavos de final

La inesperada derrota del Real Madrid contra un equipo que pelea por evitar el descenso a la Tercera División significó más que quedarse sin la posibilidad de alzar la Copa del Rey en una ronda prematura (octavos de final). Profundizó el mal momento de la Casa Blanca, luego de perder la Supercopa de España a manos del Barcelona y quedarse sin entrenador por la salida de Xabi Alonso. El arribo de Álvaro Arbeloa como interino buscó llevar calma, pero el 2-3 contra Albacete extendió esta actualidad negativa con furiosas críticas desde la prensa española.

El diario Marca se destacó con filosos enunciados sobre la débil actuación de la Casa Blanca en la presentación de Arbeloa en el banco. “Un Madrid de auténtica vergüenza, en caída libre” y “vergonzoso partido” fueron algunas de las frases más salientes en las crónicas de los partidos o en las columnas de opinión.

De hecho, el periodista Juan Ignacio García-Ochoa apuntó contra Vinicius Júnior, Federico Valverde y, en el medio, se metió Mastantuono, autor del empate parcial al final del primer tiempo: “Solo el gol le eleva un poco la nota. Del 0 al 1 y siendo muy generosos. Su partido fue flojísimo, desesperante y desde luego no justifica que, con 18 años y ese rendimiento, no despidiera en público a su ex entrenador”.

La portada de Marca tras
Por otro lado, Joel Del Río le subió el puntaje, aunque con un 4 lo posicionó entre los peores calificados, junto a Vini. Muchos errores en controles y pases fáciles. No estuvo fino el 30. Sin confianza en su juego... por algo Xabi había dejado de ponerlo en el once”, sintetizó. A la par, el brasileño fue eje de múltiples burlas, entre las que se destacó una imagen con una pelota de playa, una respuesta repetida entre los usuarios después de perder el Balón de Oro a manos de Rodri. Algunos pocos también recordaron la ausencia de Kylian Mbappé por lesión.

Además, la crónica del encuentro escrita por José María Rodríguez puntualizó en Mastantuono, luego de perder la marca en el 0-1 del Albacete: “El argentino compareció como extremo derecho, pero no le salió mucho. Primero, por su tendencia a ir al centro para su perfil de zurdo. Después, porque salió en la foto del 1-0 al emparejarse con Javi Villar”.

Mientras tanto, el diario AS eligió recoger las voces de los medios españoles en su mayoría dentro de su cobertura. Por un lado, aseguró en su versión digital que el Merengue “tocó fondo y entró en crisis” dentro de lo que fue un “desastre para empezar” y otro programa como Carrusel Deportivo caratuló lo sucedido como un “ridículo histórico, una catástrofe, un fracaso monumental”. “Es uno de los peores Real Madrid que recuerdo en muchos años”, manifestó el periodista Manu Carreño en El Larguero.

Así tituló AS la eliminación
En este sentido, Tomás Roncero, reconocido reportero e hincha confeso de los Blancos, apuntó a la “mala gestión” de las incorporaciones y le tiró un dardo por elevación a Mastantuono por la carencia de juego: “Se han ido futbolistas más importantes y los hemos sustituido por futbolistas más mediocres. El Madrid ha fichado mediocridades. No tenemos a nadie en el centro del campo que levante la cabeza, con calidad”.

En referencia al talento del ex hombre de River Plate, Fernando Tavero arrojó cosas positivas y negativas de su producción en una columna de opinión para AS: “Un gol que fue bálsamo. No solo para el Madrid, sino para él. Porque a Franco le costó encontrar la tecla. Muy móvil, quiso la posesión. Pero cuando la tuvo le faltó claridad. En el control y en la decisión final. Eso sí, la garra es innegociable. Y gracias a ella logró empatar, con un remate de fe. La que necesita recuperar. Un tanto que fue luz entre la niebla. Porque, más allá del gol, no fue su día”.

La palabra fracaso rebotó en las cuatro paredes de la sala de conferencias cuando Arbeloa se sentó para el interrogatorio y el flamante director técnico no esquivó la respuesta: “No le temo al fracaso. Y entiendo a quienes quieren llamar fracaso a esta derrota. El fracaso es parte del camino al éxito. Me hará mejor. Nos hará mejores. No le temo al fracaso. He fracasado muchas veces en mi vida, con eliminaciones mucho más difíciles que esta. Ahora es momento de prepararme para el próximo partido con la máxima dedicación”.

En la vereda opuesta, los diarios de extracción catalana se regocijaron en la frustración del clásico rival porque Mundo Deportivo tituló como un “desastre total” la actuación de Real Madrid y subrayó que “descendió un poco más a los infiernos dando muestras de que ahora mismo no hay nadie al volante”, pero Sport fue más allá y definió que esta noche irá a la “historia negra” del club blanco.

TODOS LOS MEMES Y REACCIONES POR LA ELIMINACIÓN DE REAL MADRID

Vinicius no pesó en el
Mbappé no jugó por lesión
Los hinchas criticaron a Vinicius
Real Madrid cayó en octavos
La fluctuación en los niveles
Un fondo negro, el resumen
Las burlas por el flojo
El Balón de Playa, una
El Balón de Playa, una ácida chicana a Vini que vuelve en cada derrota del Real Madrid

El Foro Penal elevó a 72 la cifra de presos políticos excarcelados por el régimen de Venezuela