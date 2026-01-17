16 pases en 41 segundos y una definición “de selección”: el golazo de Lautaro Martínez para el triunfo del Inter en la Serie A

Lautaro Martínez dejó atrás una seguidilla de tres partidos sin marcar para anotar el gol de la victoria por 1-0 del Inter de Milán en su visita al Bluenergy Stadium frente a Udinese. De esta manera, extendió la ventaja de los ganadores en la cima de la Serie A y tienen 49 unidades en 21 presentaciones del Calcio, a seis de distancia de sus escoltas, Milan (juega este domingo contra Lecce como local) y Napoli (venció 1-0 a Sassuolo).

La contienda se desemparejó a los 19 minutos con una lujosa jugada colectiva iniciada a través de un tiro libre ejecutado por Federico Dimarco. La acción se prolongó con una serie de 16 pases en 41 segundos y una combinación de toques aceleró el avance en el último tercio de la cancha. La escalada de Yann Aurel Bisseck continuó con la tenencia de Piotr Zieliński, el pase a Nicolo Barella y la devolución al propio Zielinski, quien se encargó de entregar un envío punzante al área.

La entrega a Francesco Pio Esposito incluyó un tacazo de primera para habilitar al Toro que venía lanzado contra el área. A puro reflejo, Martínez le enganchó a Thomas Kristensen, aguantó la marca de Jesper Karlström y, con dos rivales encima, ensayó un remate de pierna derecha con la parte externa del botín que metió la pelota en el palo más lejano del arquero Maduka Okoye. Una definición de selección para uno de los nombres fijos en cada convocatoria de la Albiceleste.

Este aporte del campeón del mundo con la selección argentina lo dejó con 11 tantos en el campeonato local y se posiciona como el principal artillero del certamen. Está por delante de Christian Pulisic (Milan, 8) y varios futbolistas con 7, como su compañero Hakan Çalhanoğlu y sus colegas, Kenan Yıldız (Juventus), Rafael Leão (Milan) y Riccardo Orsolini (Bologna).

*El resumen del triunfo de Inter

Su gran actuación motivó que La Gazzetta dello Sport lo defina “San Lautaro Martínez” porque fue el salvador del Neroazzurro, que alcanzó su noveno partido sin perder en la Serie A con un saldo de ocho victorias y un empate. El último traspié fue en el derbi ante Milan (0-1) por la fecha 12. En este lapso, Lautaro Martínez lleva siete goles y dos asistencias con la particularidad de que seis tantos los convirtió en los primeros cinco duelos. Permaneció sin marcar ante Parma (2-0), Napoli (2-2) y Lecce (1-0).

Además, alcanzó los 168 goles en 362 partidos con esta camiseta y quedó a un paso del tercer lugar en la lista de máximos goleadores en la historia del Inter de Milán. Sus próximos escollos son los italianos Roberto Boninsegna (171), Alessandro Altobelli (209) y Giuseppe Meazza (284).

Los dirigidos por Cristian Chivu volverán a jugar este martes desde las 17 (hora argentina) frente a Arsenal como local por la anteúltima fecha de la Fase Liga de la Champions League, en la que marchan en el sexto lugar, en zona de clasificación directa a los octavos de final.

La tabla de posiciones de la Serie A