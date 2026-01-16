El excampeón olímpico de natación, Yannick Agnel será juzgado en Francia por violación a una menor

La justicia francesa llevará a juicio a Yannick Agnel, doble campeón olímpico, por presunta violación a una menor de 13 años en 2016 (AP Foto/Christophe Ena)

Un escándalo sacude al deporte francés tras la decisión de la justicia de Colmar de llevar a juicio a Yannick Agnel, doble campeón olímpico y una de las figuras más destacadas de la natación europea. El exnadador, actualmente de 33 años, se encuentra acusado de violación y agresión sexual contra una menor de 13 años, hechos que habrían ocurrido en 2016 en varios países.

La fiscalía general de la localidad francesa confirmó que el proceso judicial avanzará porque Agnel era mayor de edad en el momento de los presuntos actos. Se trata de una causa de máxima gravedad por la que el deportista fue arrestado en diciembre de 2021, oportunidad en la que admitió haber mantenido una relación con una menor, aunque negó la existencia de coacción.

La acusación formal se basa en la existencia de pruebas suficientes, según el fallo reciente del Tribunal de Apelación de Colmar, que rechazó el recurso presentado por la defensa del exnadador. Esto implica que Agnel será juzgado penalmente por violación y agresión sexual, delitos por los que podría recibir hasta 20 años de prisión conforme a la legislación vigente.

Las autoridades judiciales de Colmar confirmaron que existen pruebas suficientes para que Yannick Agnel sea procesado penalmente (EFE/Ian Langsdon)

El proceso judicial aún deja abierta una última instancia para la defensa: los abogados del exdeportista disponen de cinco días para apelar la decisión ante el Tribunal de Casación, la corte suprema francesa. Si este recurso no prospera, el medallista olímpico comparecerá ante el tribunal penal del Alto Rin, enfrentando cargos que han conmocionado tanto al ámbito deportivo como a la sociedad francesa.

Detalles de las acusaciones contra Yannick Agnel

La acusación contra Yannick Agnel se centra en una serie de hechos que habrían ocurrido durante el año 2016, cuando el nadador tenía 24 años y la víctima, identificada como la hija de su entonces entrenador Lionel Horter, apenas 13. Según la investigación, los encuentros tuvieron lugar en diferentes escenarios, incluidos Mulhouse (la ciudad francesa donde ambos entrenaban), Tailandia, sede de concentraciones deportivas del club Mulhouse Olympic Natation, y Río de Janeiro, durante los Juegos Olímpicos de ese año.

La relación entre las partes era cercana: la menor, también nadadora, compartía entrenamientos y convivencia con Agnel, ya que él residía en la casa familiar de los Horter mientras intentaba relanzar su carrera deportiva. De acuerdo con las fuentes judiciales, la investigación comenzó en el verano de 2021, después de la denuncia presentada por la joven, quien había abandonado la natación, informó L’Equipe.

El código penal francés estipula hasta 20 años de prisión para relaciones sexuales con menores de 15 años, como las que se imputan a Agnel (REUTERS/Albert Gea)

En la denuncia que dio inicio al proceso, la víctima relató que los hechos se desarrollaron en distintas oportunidades y localizaciones, aprovechando la convivencia y los viajes con el equipo. El expediente recoge que el francés reconoció ante los investigadores la existencia de relaciones sexuales, aunque insistió en que fueron consentidas y de carácter afectivo. Sin embargo, la justicia considera que existe una verdadera coerción moral debido a la diferencia de edad y la posición de poder del deportista.

La denuncia supuso el inicio de una investigación en la que fueron interrogados varios nadadores, tanto en activo como retirados, que compartieron entrenamientos con Agnel en el club de Mulhouse entre 2014 y 2016. Estos testimonios forman parte del expediente que sustenta la acusación de la fiscalía, informa el medio galo.

Yannick Agnel fue doble campeón olímpico en Londres 2012 y ganó varios campeonatos europeos (EFE/Alberto Estévez)

La legislación francesa establece con claridad que toda relación sexual con un menor de 15 años constituye delito, sin que el consentimiento tenga validez jurídica en este tipo de situaciones, salvo excepciones específicas respecto a la edad del otro implicado. Si se confirma la culpabilidad, Agnel afronta una posible condena de hasta 20 años de prisión, según el código penal francés. El caso ha generado una amplia repercusión mediática y un intenso debate en la opinión pública, no solo por la notoriedad del acusado, sino también por el impacto en la percepción social de los delitos sexuales en el deporte de alto rendimiento.

Considerado uno de los nadadores más exitosos de su generación, Yannick Agnel se consagró como doble campeón olímpico en los Juegos de Londres 2012, donde obtuvo la medalla de oro en los 200 metros libres y en el relevo 4x100 metros libres, además de una presea de plata en el relevo 4x200. Su palmarés incluye también el título de campeón del mundo en 2013 en los 200 metros libres y en el relevo 4x100, así como varios campeonatos europeos. El francés decidió retirarse de la natación profesional en 2016, poco después de su participación en los Juegos Olímpicos de Río, para dedicarse a nuevas actividades vinculadas a los medios de comunicación y el entorno deportivo.