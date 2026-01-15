Deportes

Nutrición y recuperación extrema: el método de la leyenda del surf Kelly Slater para competir más allá de los 50 años

En el Ultimate Human podcast, el atleta estadounidense abordó cómo combina estrategias de alimentación, ayunos, protocolos de cuidados físicos y disciplina mental para mantenerse en la élite del deporte

Récords históricos: fue el surfista más joven (20 años) y el más veterano (39) en consagrarse campeón mundial, además de ostentar el récord de títulos mundiales consecutivos, con cinco coronas seguidas entre 1994 y 1998 (Captura de video: YouTube/Ultimate Human podcast)

Kelly Slater, leyenda del surf y 11 veces campeón mundial, transformó la percepción sobre la longevidad en el deporte profesional. En el Ultimate Human podcast, explicó que su permanencia en la élite a los 53 años se debe a un enfoque integral en la nutrición, el ayuno hídrico, protocolos estrictos de recuperación y una profunda conexión con la naturaleza.

Dietas, ayuno hídrico y exploración alimentaria

Durante su infancia y adolescencia, Slater mantuvo una dieta rica en azúcar y ultraprocesados, que describió con ejemplos concretos, aunque su intensa actividad física ayudaba a compensar parcialmente esos hábitos.

El punto de inflexión llegó en sus primeros años como profesional, cuando se topó con una cinta del Dr. Joel Wallach en una tienda de productos naturales.

Una frase lo sacudió: “Nadie muere de vejez. Se muere por deficiencia de algo durante mucho tiempo”. A partir de allí, decidió replantear su dieta y estilo de vida: “Esto fue el combustible para mi fuego. Decidí realmente empezar a ser saludable”.

El surfista detalló que su transición hacia un estilo de vida más saludable comenzó en sus 20 años, motivado por la preocupación ante posibles deficiencias nutricionales (Captura de video: YouTube/Ultimate Human podcast)

Desde entonces, comenzó a experimentar con distintos enfoques nutricionales. Uno de los primeros fue la combinación de alimentos, inspirada en la dieta de la familia Gracie y en el surfista Tom Carroll, basada en evitar mezclar proteínas con carbohidratos en una misma comida.

Me di cuenta de que tenía más energía, dormía menos y digería mejor. Dejé de tener problemas estomacales”, destacó el surfista sobre este principio alimenticio a Gary Brecka, conductor del podcast.

El ayuno hídrico ocupó un lugar central en esa búsqueda. Slater explicó que no se trata de abstenerse de agua, sino de consumir únicamente agua durante varios días: “Me volví casi evangélico sobre el ayuno de agua. No se trata de no beber agua durante 24 horas, sino de solo tomar agua al menos tres días. El segundo día es difícil, pero el tercero es increíble: te despiertas, tu mente está más clara”.

En ese marco, también practicó el master cleanse, una combinación de agua con limón, pimienta de cayena, infusiones y otros ingredientes, durante períodos de hasta 10 días.

El ayuno hídrico, el master cleanse y la depuración intestinal son prácticas centrales en el enfoque de bienestar y energía del campeón de surf (REUTERS)

Según relató, estos procesos incluían técnicas de depuración intestinal que, en su experiencia, tuvieron un impacto profundo en su bienestar. Tras varios días de ayuno e hidratación, aseguró haber eliminado lo que describe como mucoid plaque: “Cuando logré eliminarla, sentí que literalmente se encendían las luces en mi cuerpo. Mi visión cambió y me sentía increíble”.

A estos enfoques se suman una serie de principios nutricionales adicionales que Slater fue incorporando con el tiempo y que hoy complementan las prácticas ya mencionadas:

  • Prioriza alimentos frescos, naturales y de fácil digestión, con el objetivo de optimizar la energía y reducir la carga digestiva.
  • Escucha las señales de su cuerpo y ajusta su dieta según su nivel de energía, la calidad del descanso y la respuesta digestiva.
  • Incorpora minerales y electrolitos para mantener el equilibrio del organismo, especialmente después de ayunos y entrenamientos intensos.
  • Minimiza el consumo de azúcares y ultraprocesados, alejándose de los hábitos alimentarios que marcaron su adolescencia.

Gestión de lesiones, rehabilitación y recuperación

Durante cuatro décadas en la élite, Slater enfrentó lesiones graves y operaciones complejas, como reemplazos articulares y fracturas múltiples. “He aprendido que la rehabilitación tras una operación es el 70% del proceso para volver”, afirmó, subrayando la importancia de la fisioterapia, el masaje tailandés y la recuperación activa.

En 2017, Slater sufrió una fractura de los 5 metatarsianos de un pie, que requirió cirugía con placas y tornillos, y tardó aproximadamente un año y medio en recuperarse (REUTERS)

El surfista resaltó la utilidad de baños fríos, sesiones de sauna y la terapia de luz roja para reducir la inflamación y proteger la movilidad articular.

Admitió que, tras su peor lesión de pie, no recuperó el 100% de la funcionalidad, pero atribuye su longevidad a la persistencia y la fisioterapia constante. “En el mundo del surf profesional, la longevidad depende tanto del cuerpo como de la mente”, enfatizó en el Ultimate Human podcast.

Disciplina mental y adaptación ante el envejecimiento

Slater subrayó el reto mental de competir contra nuevas generaciones y redefinir su propósito personal con el paso de los años. “El significado de la motivación cambia. Cuando eres joven, quieres vencer a tus ídolos. Con los años, la energía viene de mantenerte en el juego y aceptar que los jóvenes te ven como referente”, sostuvo.

Reconoció que, aunque la pasión por el surf persiste, hubo momentos en los que la rutina resultó pesada. Sin embargo, el contacto con el océano y los desafíos de cada ola siempre le ofrecieron una razón para regresar. “Hay veces que contemplas las olas y te preguntas si aún lo disfrutas, pero siempre acabas redescubriendo ese sentido de propósito”, reconoció.

Conciencia ambiental y filosofía integral

Para Slater, el contacto con la naturaleza es esencial e inseparable de su identidad como surfista. “El bienestar viene de la naturaleza, de estar presente en el océano”, aseguró. Sus principios de cuidado ambiental surgieron al presenciar la contaminación de cerca.

La conciencia ambiental y la conexión con la naturaleza guían el legado de Slater, quien impulsa valores de sostenibilidad y autocuidado para el futuro (REUTERS)

“Cuando ves el océano lleno de plásticos y la playa cubierta de desechos, entiendes que todos debemos encontrar soluciones”, relató sobre sus experiencias en Bali. Aunque evita posicionarse como referente ambientalista, cree en la responsabilidad personal de reciclar y predicar con el ejemplo, pese a la frustración por la falta de sistemas de recogida eficientes.

Proyección de futuro y legado

El atleta estadounidense proyecta su futuro enfocado en la paternidad, el autocuidado y la sostenibilidad, con la intención de transmitir a su hijo valores ligados al respeto por la naturaleza.

También planea involucrarse en iniciativas recreativas y proyectos vinculados al surf y al desarrollo sostenible, y se imagina como un referente en salud integral y longevidad deportiva.

Al cerrar la charla en el Ultimate Human podcast, resumió su filosofía de vida: “Más allá de títulos y récords, el verdadero logro está en encontrar un propósito propio, vivir con responsabilidad y mantener un equilibrio físico, mental y ambiental”.

