La feroz crítica a Mastantuono tras la eliminación del Real Madrid de la Copa del Rey: “Voy a pensar que los highlights de River son IA”

A pesar de anotar un gol en el 2-3 ante Albacete, el argentino quedó en el ojo de la tormenta, al igual que el resto del equipo

El reconocido periodista español apuntó contra el argentino en medio de la crisis del Real Madrid.

La eliminación del Real Madrid en los octavos de final de la Copa del Rey tras perder 3-2 ante el Albacete, un equipo que pelea por evitar el descenso a la Tercera División, ha generado un fuerte impacto en el fútbol español y agravado el momento de crisis del club. Este revés, sumado a la reciente derrota en la Supercopa de España contra el Barcelona y la salida de Xabi Alonso como entrenador, ha dejado al club merengue en una posición delicada, con Álvaro Arbeloa al frente en calidad de técnico interino. La prensa española reaccionó con dureza tras la caída de este miércoles.

Mundo Deportivo calificó la actuación del Real Madrid como un “desastre total” y consideró que el equipo nacional “descendió un poco más a los infiernos dando muestras de que ahora mismo no hay nadie al volante”. El diario Sport, por su parte, señaló que este resultado formará parte de la “historia negra” del club blanco. En la capital, la prensa no fue menos crítica. Marca calificó al partido de “vergonzoso”. Y realizó una dura valoración sobre el rendimiento de varios futbolistas, entre ellos Mastantuono, autor del empate parcial antes del descanso: “Solo el gol le eleva un poco la nota. Del 0 al 1 y siendo muy generosos. Su partido fue flojísimo, desesperante y desde luego no justifica que, con 18 años y ese rendimiento, no despidiera en público a su ex entrenador”.

Mastan, en el histórico tropiezo
Mastan, en el histórico tropiezo ante Albacete (AP Photo/Jose Breton)

“Muchos errores en controles y pases fáciles. No estuvo fino el 30. Sin confianza en su juego... por algo Xabi había dejado de ponerlo en el once”, fue otro de los dardos que recibió el joven fantasista de la selección argentina. Dentro de los pocos apuntes positivos, el periodista Fernando Tavero valoró en AS el grito de Mastantuono: “Un gol que fue bálsamo. No solo para el Madrid, sino para él. Porque a Franco le costó encontrar la tecla. Muy móvil, quiso la posesión. Pero cuando la tuvo le faltó claridad. En el control y en la decisión final. Eso sí, la garra es innegociable. Y gracias a ella logró empatar, con un remate de fe. La que necesita recuperar. Un tanto que fue luz entre la niebla. Porque, más allá del gol, no fue su día”.

Pero quien no tuvo contemplaciones fue Tomás Roncero, reportero y seguidor reconocido del equipo blanco. Primero, en AS, apuntó contra las incorporaciones en general: “Se han ido futbolistas más importantes y los hemos sustituido por futbolistas más mediocres. El Madrid ha fichado mediocridades. No tenemos a nadie en el centro del campo que levante la cabeza, con calidad”. Y, luego, en el programa de TV El Chiringuito, directamente fue lapidario.

“¿Tú has visto a Güler y a Mastantuono, que tienen una oportunidad de decir ‘aquí estoy yo’? Porque Güler y Mastantuono eran suplentes con Xabi Alonso. Y juegan con el Albacete. Yo no he visto a Güler hacer nada, tiraba los córners. Y Mastantuono, que la segunda parte... Yo he visto los highligts de River, voy a pensar que los han hecho la Inteligencia Artificial. Porque en esos highlights hacía de todo, se regateaba... Que se ha olvidado. Es complicado", concluyó.

Este sábado, el Real Madrid recibirá al Levante por la Liga de España, en la que aparece a cuatro puntos del líder, el Barcelona. Y el estadio Santiago Bernabéu plebiscitará el momento del equipo y también de Mastantuono, quien desembarcó en buen nivel y luego una lesión (pubalgia) lo fue relegando.

