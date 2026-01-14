Deportes

Festejó su triunfo antes de tiempo, pero se había olvidado de una regla y termino eliminado del Australian Open

El austríaco Sebastian Ofner celebró antes de tiempo tras alcanzar el séptimo punto en el desempate, pero la normativa del torneo exigía llegar a diez. El estadounidense Nishesh Basavareddy aprovechó la confusión y selló su pase en la clasificación

Insólito momento en el Abierto de Australia: celebró antes de tiempo y perdió el partido

El clasificatorio del Australian Open vivió una situación inédita cuando Sebastian Ofner, tenista austríaco de 29 años, creyó haber asegurado su pase a la siguiente ronda tras alcanzar el 7-1 en el tiebreak decisivo del tercer set. La realidad era otra: las reglas de los torneos de Grand Slam exigen que el desempate definitivo se juegue a diez puntos, no a siete. Este malentendido provocó que Ofner, quien llegó a celebrar su supuesta victoria, terminara perdiendo el partido por 4-6, 6-4 y 7-6 (13-11) ante el estadounidense Nishesh Basavareddy.

La escena se produjo en la segunda ronda de la fase de clasificación del primer Grand Slam del año, en las canchas del Melbourne Park. Ofner dominaba el desenlace del encuentro y, tras un error no forzado de su rival, sumó su séptimo punto. Levantó los brazos y caminó hacia la red, seguro de haber asegurado el triunfo. Mientras apretaba los puños y se señalaba la cabeza en un gesto que pretendía mostrar fortaleza mental, el árbitro le recordó la regla: debía llegar a diez puntos y superar a su oponente por dos de diferencia.

Desde 2022, todos los torneos de Grand Slam adoptaron la unificación de la regla del tiebreak largo, tanto en cuadros principales como en la fase previa. El sistema exige que, en el último set, el jugador que alcance primero diez puntos, con diferencia mínima de dos, se lleve el partido. Esta disposición busca evitar maratones que puedan extenderse indefinidamente y afecta tanto a los partidos de hombres como de mujeres.

Basavareddy, número 239 del mundo y veinte años, se encontraba contra las cuerdas tras ceder el sexto punto consecutivo en el desempate. La ventaja de Ofner parecía irremontable. Sin embargo, la dinámica cambió abruptamente después del error de cálculo del austríaco. El estadounidense recuperó terreno y logró igualar el marcador a ocho. El partido se transformó en una batalla punto a punto, con ambos tenistas alternando oportunidades de cerrar el encuentro.

Durante el tiebreak, Ofner dispuso de dos puntos de partido, uno de ellos al servicio con 11-10, mientras que Basavareddy también llegó a tener match point con 9-8. El desenlace se produjo cuando el estadounidense forzó a Ofner a retroceder y definió con una volea corta, sellando el triunfo por 13-11. Tras la última pelota, Basavareddy celebró con un gesto elocuente, llevándose las manos al cuello y soltando un grito de desahogo.

"Cuando tu cerebro anuncia el punto de partido antes que el árbitro...“, escribió la cuenta oficial del Abierto de Australia en su cuenta de X junto a un video que graficó toda la secuencia que se vivió en la cancha.

La secuencia de la victoria de Basavareddy

El Abierto de Australia suele poner a prueba la concentración de los jugadores. La presión en situaciones límite puede provocar desconcierto incluso en profesionales experimentados. El propio Ofner, que mostraba confianza tras el 7-1 parcial, quedó expuesto al olvido de una regla elemental. El umpire había anunciado antes del inicio que el desempate definitivo sería a diez puntos, una información que se comunica en cada partido de Grand Slam, tanto en el cuadro principal como en la clasificación.

El impacto anímico del error resultó visible en Ofner. Su expresión cambió radicalmente tras la intervención del árbitro. Tuvo que recomponerse y volver a competir en un momento en el que mentalmente ya se sentía ganador. Según el propio Basavareddy, entrevistado por el sitio web del Australian Open, “en un súper tiebreak siempre tienes una oportunidad, así que seguí creyendo”. El estadounidense agregó: “Lo vi tensarse un poco, pero las pelotas ya estaban bastante viejas allí, así que cada jugada era una guerra”.

La eliminación de Ofner fue una de las notas salientes de la jornada en las rondas de clasificación. Para Basavareddy, el triunfo lo dejó a un solo paso de ingresar al cuadro principal. Su próximo rival será el británico George Loffhagen, quien avanzó tras la retirada por lesión del japonés Yoshihito Nishioka cuando el marcador favorecía al británico por 6-3 y 3-1.

