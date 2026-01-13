Un futbolista denunció que lo despidieron por ser homosexual: la respuesta de su ex club

El futbolista, en su antiguo club (@JoshuaCavallo)

Josh Cavallo, futbolista australiano y referente para la comunidad LGTBIQ+ en el deporte, denunció de forma pública que su antiguo club, el Adelaide United, lo marginó por “homofobia interna”. Cavallo, considerado el primer jugador de una Primera División en hacer pública su orientación sexual mientras estaba en actividad, afirmó que, tras su comunicación en 2021, fue apartado injustamente del equipo.

Actualmente, el futbolista juega en el Stamford AFC de Inglaterra. Relató que, si bien al principio recibió el apoyo del club al dar a conocer que es homosexual, después se produjo “un cambio en la dirección” que, según él, resultó en políticas internas que limitaron sus oportunidades profesionales dentro del club australiano.

Cavallo denunció que sus compañeros se burlaron abiertamente de él en un chat grupal tras compartir una imagen junto a su pareja. Sostuvo que la marginación no fue por lesiones, sino una consecuencia directa de la homofobia que, en su opinión, existía dentro de la institución.

“Por primera vez, realmente me pregunté si debería haber mantenido mi sexualidad en secreto”, reflexionó el jugador ante las consecuencias.

Ante las acusaciones, un portavoz del Adelaide United negó de forma rotunda las afirmaciones de Cavallo. El club declaró que todas las decisiones relacionadas con la selección de jugadores se adoptan “únicamente por motivos futbolísticos”. Además, manifestó su decepción ante las declaraciones del jugador y reiteró que su política ha sido “fomentar un entorno inclusivo para jugadores, personal y seguidores” y que mantiene un compromiso constante con la inclusión en el fútbol.

El caso de Cavallo es emblemático porque, en 2021, marcó un antecedente al convertirse en el primer futbolista en activo de una primera división en declararse abiertamente gay. Su decisión fue fuente de inspiración para deportistas como Jake Daniels, quien en 2022, con diecisiete años, se convirtió en el primer futbolista profesional británico en hacerlo en más de treinta años.

Cavallo ha declarado que, tras visibilizar su orientación sexual, comenzó a recibir amenazas y mensajes hostiles de forma reiterada. Sin embargo, ha remarcado que no se arrepiente de haber dado ese paso en su carrera.

“No voy a fingir que no vi ni escuché el abuso homofóbico en los partidos”, supo escribir en Instagram. “No hay palabras para decirles lo decepcionado que estaba. Como sociedad, esto demuestra que todavía enfrentamos estos problemas. El odio nunca ganará. Nunca me disculparé por vivir mi verdad y, más recientemente, quién soy fuera del fútbol”.

En 2024, llevó su historia de amor a otro nivel cuando le propuso casamiento a su novio, Leighton Morrell, precisamente en el estadio del Adelaide United. “Próximamente, marido y marido”, escribió el jugador en su cuenta de Instagram junto a una serie de fotografías en las que mostró el momento de la propuesta formal junto a la entrega del anillo de compromiso y una foto de la pareja tomada de la mano.

En ese entonces, se mostró agradecido con el club. “Me proporcionaste un espacio seguro en el fútbol, uno que nunca en mis sueños pensé que podría ser posible, y me animaste a vivir cada día de mi vida de forma auténtica. Fue correcto compartir este momento especial en el campo, donde empezó todo”, remarcó. Hoy, el panorama asoma totalmente diferente, con una denuncia que dio la vuelta al mundo.