“Desastre absoluto”: el espeluznante accidente del equipo de bobsleigh de Estados Unidos que preocupó al deporte

En la previa de los Juegos Olímpicos de Invierno, el combinado norteamericano sufrió un impactante incidente con el trineo en la Copa del Mundo de St. Mortiz

Tres de los cuatro integrantes del equipo no lograron subir al trineo y uno de ellos terminó golpeándose contra un poste

En la previa de los Juegos Olímpicos de Invierno, que se realizarán en Milán-Cortina a partir del 6 de febrero, un inesperado accidente en la prueba de bobsleigh (carrera en velocidad de trineos que se deslizan sobre el hielo) durante la Copa del Mundo captó toda la atención de la jornada, en St. Moritz, Suiza. Uno de los cuatro integrantes del equipo de los Estados Unidos terminó golpeándose contra un poste al intentar subirse al vehículo junto a sus compañeros.

El accidente en cadena se produjo al inicio de la competencia, cuando tres de los cuatro integrantes del equipo estadounidense intentaron subirse al trineo que comandaba Kris Horn. Esta situación anómala sobrevino tras una serie de caídas que iniciaron cuando Ryan Rager perdió el equilibrio en el momento justo de saltar a bordo, derribando a Hunter Powell, y posteriormente a Caleb Furnell.

La escena fue descripta como un “desastre absoluto” por el relator de la carrera, que culminó con Horn conduciendo el bobsleigh en solitario a lo largo de todo el circuito, mientras sus compañeros yacían en la pista. La gravedad de la situación hizo que solamente haya un ocupante en el trineo, lo que terminó siendo una tarea de alto riesgo para el piloto, que debió realizar una multitarea para llegar sano y salvo a la meta.

El accidente del equipo estadounidense
El accidente del equipo estadounidense de bobsleigh antes de los Juegos Olímpicos de Invierno (Captura de video)

El propio Powell, quien se llevó la peor parte al impactar con su espalda contra uno de los postes de madera que se encuentran fuera del circuito, comentó en declaraciones a la agencia Associated Press que se encontraba “un poco dolorido” tras el impacto, pero confía en que estará recuperado en unos días. Por su parte, el entrenador principal del equipo, Chris Fogt, calificó la situación como fortuita dado que ninguno de los atletas sufrió lesiones de consideración: “Tuvimos suerte de que no fuera peor”, dijo el técnico.

Durante la insólita bajada, sin el peso el peso adecuado del trineo ante la ausencia de sus tres compañeros, Horn debió sortear las curvas del trazado a velocidades de hasta 120 km/h, informó ESPN. Además, al llegar al final del recorrido, debió desplazarse hacia la parte trasera del bobsleigh para accionar los frenos, una responsabilidad que habitualmente recae en otro miembro del equipo. Su capacidad de reacción se explica por su experiencia previa como frenador antes de asumir el puesto de piloto del conjunto estadounidense.

Este accidente ocurrió en la antepenúltima parada del calendario internacional antes del inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno, lo que agrega presión a la recuperación física y anímica del equipo de Estados Unidos en una disciplina marcada por la precisión y el trabajo sincronizado. Aún no están definidos los integrantes del combinado norteamericano en la especialidad para la cita en Milano-Cortina y este acontecimiento puede ser clave en la elección.

El equipo estadounidense de bobsleigh
El equipo estadounidense de bobsleigh durante una prueba en la Copa del Mudo de St. Moritz, Suiza (REUTERS/Denis Balibouse)

¿Qué es el Bobsleigh?

El bobsleih o bobsled es un deporte olímpico de invierno en el que equipos de dos o cuatro personas descienden a gran velocidad por una pista de hielo estrecha y sinuosa en un trineo articulado y con dirección. El objetivo es completar el recorrido en el menor tiempo posible. Un trineo puede alcanzar una velocidad máxima de 135 km/h.

Cada integrante del equipo cumple determinadas funciones sobre el trineo, de acuerdo a su posición. Está el piloto, quien se encarga de dirigir el vehículo en la pista, los empujadores, claves para impulsar el trineo en la salida, y los frenadores, que se ocupan de detener el trineo en el final de la carrera de forma segura.

