Sebastián Báez y Francisco Comesaña debutan en Auckland, mientras que Solana Sierra se presenta en Hobart

Sebastián Báez inicia su camino en el ATP 250 de Auckland, en la antesala del Australian Open (Crédito: Antony DICKSON / AFP)

Con la presencia de Sebastián Báez y Francisco Comesaña, comienza el ATP 250 de Auckland, que se disputa sobre canchas rápidas y sirve como preparación para el primer Grand Slam de la temporada, el Australian Open. El certamen neozelandés podrá verse por Disney Plus y Tennis TV, la plataforma oficial de streaming de la ATP.

Báez, ubicado en el puesto 43 del ranking mundial, llega a Auckland con la intención de extender el muy buen arranque de año que mostró en la United Cup. En ese certamen por equipos consiguió triunfos de alto impacto ante el estadounidense Taylor Fritz (9°), el español Jaume Munar (38°) y el suizo Stanislas Wawrinka (156°). En su debut en el torneo neozelandés se enfrentará al norteamericano Emilio Nava (88°).

El paso por la competencia por equipos dejó además un dato revelador para el bonaerense: en apenas ese torneo logró igualar la cantidad de victorias sobre superficies duras que había sumado en toda la temporada pasada. Un síntoma claro de evolución en un tipo de cancha que históricamente no había sido el más amigable para su juego.

El primer escollo para Báez será Emilio Nava, de 24 años, quien nació y creció en Los Ángeles, California, donde vivió hasta los 17 años. Luego se trasladó a España para entrenarse durante cuatro temporadas y, posteriormente, regresó a los Estados Unidos. Desde hace un año reside en la Argentina y es dirigido por Diego Cristín. En la última temporada, el estadounidense se adjudicó cuatro torneos del Challenger Tour, Asunción, Concepción, Sarasota y Villa María, lo que le permitió ingresar por primera vez en su carrera al top 100 del ranking mundial.

El encuentro está programado para el segundo turno de la cancha central, en la madrugada del lunes, alrededor de las 4:00 (hora Argentina).

El marplatense Francisco Comesaña inicia su participación en el torneo de Auckland sobre canchas rápidas (Crédito: Prensa AAT)

Francisco Comesaña (66°) es el otro tenista nacional que también tendrá su debut en el torneo neozelandés. En la primera ronda espera por el francés Valentin Royer (56°). El Tiburón de Mar del Plata jugará por segunda vez el torneo. En la edición pasada, tras superar la clasificación se despidió en la primera fase ante el estadounidense Nishesh Basavareddy (172°).

El partido se desarrollará este domingo, ya lunes en Nueva Zelanda, en el segundo turno de la Grandstand, cerca de las 22:00.

Los otros argentinos que también formarán parte del cuadro principal son: Tomás Etcheverry (57°), quien llega Auckland tras su eliminación en la segunda ronda del ATP de Hong Kong, frente al italiano Lorenzo Musetti (7°). El platense intentará reencontrarse con el nivel que lo llevó en 2024 a firmar su mejor ranking, el puesto 24°. Todavía sin títulos en el circuito ATP y con tres finales disputadas, tendrá su estreno ante el portugués Nuno Borges (45°).

Por su parte, Camilo Ugo Carabelli (48°), que en 2025 alcanzó las semifinales en los torneos de Río de Janeiro, Santiago, Bastad y Umag, dirá presente en Nueva Zelanda frente al chileno Alejandro Tabilo (81°), luego de recibir una invitación para formar parte del cuadro principal de 32 jugadores.

En tanto, Mariano Navone (72°) afrontará un exigente debut ante el estadounidense Alex Michelsen (37°).

Cabe destacar que Juan Manuel Cerúndolo (85°) perdió en el segundo partido de la clasificación frente al estadounidense Eliot Spizzirri (89°) con un marcador de 6-4 y 6-3.

En el ATP de Adelaida, el platense Thiago Tirante (103) venció en el primer partido de la qualy al neerlandés Jesper De Jong (71°) por 3-6, 6-1 y 6-3. En búsqueda de un lugar en el main draw se medirá ante el italiano Andrea Vavassori (334°).

El encuentro se jugará este domingo en el segundo turno de la cancha 2, cerca de las 22:00.

Debuta Solana Sierra

Solana Sierra debuta en el WTA de Hobart, torneo preparatorio para el Australian Open (Crédito: Antony DICKSON / AFP)

La marplatense Solana Sierra, ubicada en el puesto 66° del ranking WTA, dirá presente en el torneo de Hobart, que se disputa sobre canchas rápidas. En su estreno, previsto para este domingo alrededor de las 23:00, se medirá con la estadounidense Caty McNally (63°).

Si la tenista argentina consigue el triunfo en los octavos de final podría enfrentar a la vencedora del duelo entre la colombiana Emiliana Arango (48°) y la croata Antonia Ruzic (70°).

En el cuadro principal también estará la estadounidense Venus Williams (145°) de 45 años de edad. En la primera fase jugará contra la alemana Tatjana Maria (43°).