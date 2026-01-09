Deportes

Conmoción en el fútbol argentino: un arquero sufrió un paro cardíaco en pleno entrenamiento

El guardameta de 27 años fue reanimado mediante el uso de un desfibrilador y se encuentra en terapia intensiva, con pronóstico reservado

Mauricio Nievas, arquero de Deportivo
El fútbol argentino enfrenta momentos de incertidumbre tras el grave episodio que sufrió Mauricio Nievas, arquero de 27 años de Deportivo Madryn, quien permanece internado bajo observación permanente debido a un paro cardíaco sufrido durante un entrenamiento matutino. La intervención inmediata del equipo médico, que incluyó maniobras de reanimación y el uso de un desfibrilador, permitió que el jugador recobrara la conciencia en el mismo predio antes de ser trasladado al hospital. El caso resaltó la importancia de disponer de herramientas de emergencia y personal calificado en los entornos deportivos.

Horas después del suceso, el club difundió el siguiente comunicado: “En la práctica matutina de ayer, el arquero Mauricio Nievas sufrió un paro cardiorrespiratorio, asistido en forma inmediata por personal médico de la institución. Dentro de nuestro predio y con la utilización del desfibrilador, el jugador retomó la conciencia y fue trasladado a la unidad de terapia intensiva del Hospital de la ciudad”.

Deportivo Madryn emitió un comunicado
Fuentes médicas de Deportivo Madryn informaron al medio ADNSUR que Nievas permanece en terapia intensiva del Hospital Andrés Isola, con pronóstico reservado. Los primeros estudios clínicos, detalló el médico Gustavo Acuña a Diario Jornada, no evidenciaron anomalías, aunque el arquero continúa bajo supervisión constante. La situación generó una ola de mensajes de apoyo desde el entorno del club y el fútbol regional, donde se aguarda una evolución positiva de su estado.

Nievas, nacido en Córdoba, llegó a Deportivo Madryn en 2019 y fue una de las figuras clave del ascenso a la Primera Nacional en 2021. Durante la temporada pasada, jugó a préstamo en Germinal en el Torneo Federal A, regresando luego al club portuario. Actualmente, integra el grupo de arqueros dirigidos por Cristian Díaz, junto al capitán Yair Bonnín, Matías Montero y Lucas Toffoletti.

Mauricio Nievas, arquero de Deportivo
La rápida respuesta del personal de salud, que aplicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y utilizó el desfibrilador externo automático (DEA) disponible en el predio, resultó determinante para salvar la vida del futbolista. El club expresó públicamente su agradecimiento al equipo médico y técnico por su desempeño en la emergencia, y remarcó la trascendencia de estos recursos.

El incidente trajo a la memoria un episodio similar ocurrido en marzo del año anterior, cuando el colombiano Oswaldo Balanta, jugador de la división Reserva de San Lorenzo, sufrió una descompensación cardíaca en medio de una práctica.

Actualmente, Mauricio Nievas sigue internado en terapia intensiva bajo control estricto y con el pronóstico reservado. Comunidades deportivas y familias acompañan el momento, a la espera de nuevos reportes médicos sobre la evolución del arquero.

