Se filtró un video de Anthony Joshua hablando del trágico accidente en Nigeria: “Dos de mis amigos fallecieron”

La conversación entre Kamaru Usman y Anthony Joshua

El boxeador británico Anthony Joshua describió la pérdida de dos amigos cercanos tras un accidente automovilístico en Nigeria, mientras permanecía hospitalizado y compartía sus primeras declaraciones públicas sobre el hecho. El episodio, que tuvo lugar el 29 de diciembre en la autopista Lagos-Ibadan, cobró la vida de Sina Ghami y Latif Ayodele, quienes acompañaban al excampeón mundial de peso pesado en el vehículo que terminó impactando contra un camión estacionado.

La conversación, difundida a través de un video en YouTube publicado por el luchador de artes marciales mixtas Kamaru Usman, y replicada por medios británicos y nigerianos, muestra a Joshua desde una sala de tratamiento en el Hospital Internacional Duchess de Lagos, donde recibía atención médica.

En el material audiovisual, el boxeador aparece con el torso descubierto mientras describe los primeros momentos tras la colisión. “Obviamente, dos de mis amigos cercanos fallecieron”, expresó Joshua en diálogo con Usman.

En el video que se difundió, se vio cómo el ex campeón de peso wélter de la UFC indagó por la ubicación de las víctimas dentro del vehículo. Joshua respondió: “Uno estaba delante y el otro detrás, a la derecha. Ambos fallecieron", citó The Telegraph. El boxeador británico insistió en la dificultad que atraviesa para procesar la tragedia. A lo largo de la charla, Usman manifestó su pesar e hizo notar la magnitud de la noticia: “Oye, asustaste al mundo, te lo digo ahora mismo”.

Cabe destacar que Kamaru Usman emitió un comunicado en sus redes sociales en las últimas horas pidiendo disculpas por la filtración. En la versión publicada en YouTube, algunas partes del intercambio parecen haber sido editadas. El diálogo entre ambos se viralizó ampliamente en redes sociales. “Después de ver lo que se está escribiendo, es bastante desgarrador. Estando frente a la cámara todo el día preparándome para el programa de The AKO, se me olvidó por completo que mi conversación fue grabada. Me di cuenta después y pregunté. Asumo toda la responsabilidad por no haber visto bien el video publicado y por no haber mantenido en secreto mi conversación con mi hermano, AJ. Me da mucha pena. Eso no es algo que le haría jamás a un amigo/hermano”, reconoció el peleador nigeriano de 38 años.

La grabación revela que Joshua permanecía consciente del alcance mediático del accidente y de la reacción global ante la noticia. “La vida es corta, hombre, la vida es corta. Y ahora mira, puedo hablar contigo por primera vez”, respondió el boxeador. Usman añadió: “Es una forma curiosa de mover las cosas, ¿sabes? Asustaste al mundo. Es una locura porque, obviamente, lidiamos con los haters y toda esa mierda constantemente, y es una lástima que se necesite algo tan serio como esto para ver cuánta gente te tiene en la mira”.

La secuencia fue registrada mientras Usman se encontraba tras el escenario en un evento del Campeonato Africano de Eliminatorias llevado a cabo en Lagos el 30 de diciembre. Según trascendió, Joshua pasó la víspera de Año Nuevo en el hospital antes de regresar al Reino Unido para asistir a los funerales de Ghami y Ayodele, programados para el 4 de enero.

En ese contexto, el púgil de 36 años se pronunció nuevamente en sus redes sociales. En esta ocasión compartió una imagen de sus amigos y escribió: “Gracias por todo el amor y el cariño que les han demostrado a mis hermanos. Ni siquiera me había dado cuenta de lo especiales que son. Simplemente caminaré con ellos y les contaré chistes, sin saber que Dios me mantuvo en presencia de grandes hombres”.

“Es totalmente difícil para mí, pero sé que es aún más difícil para sus padres. Tengo una mente fuerte y creo que Dios conoce sus corazones. Que Dios tenga piedad de mis hermanos”, concluyó.

Daily Mail detalló que Joshua sobrevivió al accidente tras cambiar su ubicación dentro del vehículo, pasando del asiento delantero al trasero de la camioneta Lexus apenas unas horas después de su llegada a Nigeria. En el momento del siniestro, Adeniyi Kayode, de 47 años, conducía el automóvil cuando impactó contra un camión estacionado que transportaba soja. El conductor compareció posteriormente ante un tribunal en Sagamu, donde se declaró inocente de cargos por conducción temeraria con resultado de muerte.

El dolor personal de Joshua se reflejó en una publicación en sus redes sociales, donde compartió una fotografía junto a los familiares de las víctimas. Bajo el título “El guardián de mi hermano”, el excampeón mundial aparece brindando apoyo a las familias en duelo. La imagen fue interpretada como un gesto de solidaridad y acompañamiento durante los días posteriores a la tragedia.

Joshua protagonizó un trágico accidente en Nigeria (AP)