Revelaron el cambio de último momento que salvó la vida de Anthony Joshua en el trágico accidente en Nigeria

El conductor que manejaba el vehículo que trasladaba a Anthony Joshua enfrenta cargos formales por el accidente en el que murieron dos integrantes del equipo del ex campeón de peso pesado y en el que el propio boxeador resultó herido. La policía del estado de Ogun, en el sur de Nigeria, confirmó que la acusación incluye, entre otros, el delito de causar la muerte por conducción peligrosa. Además, se dio a conocer un detalle inédito: el pugilista británico se cambió de asiento con uno de sus amigos fallecidos momentos antes del siniestro.

En el accidente perdieron la vida Latif Ayodele, entrenador personal de Joshua, y de Sina Ghami, preparador físico del deportista británico. Ambos fueron declarados muertos en el lugar, mientras que Joshua fue hospitalizado y dado de alta dos días después. La policía local informó a BBC que el conductor, Adeniyi Mobolaji Kayode, de 46 años, enfrenta cargos formales por causar muerte por conducción peligrosa, conducción temeraria y negligente, conducir sin la debida precaución y hacerlo sin licencia válida. De acuerdo con Daily Mail, fuentes judiciales confirmaron que Kayode negó los cargos y alegó que los frenos del vehículo fallaron.

El tribunal de Sagamu le concedió al acusado libertad bajo fianza fijada en 5.000.000 de nairas (más de USD 3.400) y quedó bajo custodia hasta cumplir con las condiciones impuestas. La próxima audiencia quedó fijada para el 20 de enero, según la mencionada cadena británica. De todos modos, según conforme establece el sistema nigeriano, la garantía puede consistir en objetos de valor, no necesariamente en dinero efectivo. Según el periódico The Guardian, el conductor “es miembro del equipo del boxeador desde hace mucho tiempo”.

Anthony Joshua tras el accidente

La reconstrucción del siniestro permitió conocer detalles inéditos. El recorrido se había iniciado en Lagos, cuando Joshua tomó el asiento del copiloto, pero la visibilidad reducida llevó a Adeniyi a pedirle que se ubicara en la parte trasera. De este modo, Latif Ayodele pasó al asiento delantero, según explicó el abogado del conductor, Olalekan Abiodun, a Daily Mail.

“Mi cliente se declaró inocente y lo que ocurrió fue un accidente. Aún no he tenido la oportunidad de hablar con él, pero sé que está diciendo que los frenos no funcionaron. También entiendo que el viaje comenzó en Lagos y que inicialmente Anthony se había sentado en el asiento delantero, pero el conductor le pidió que cambiara de asiento”, sostuvo el abogado en declaraciones recogidas por el medio británico.

“Además, el cambio de asientos ocurrió porque Anthony es una persona corpulenta y el conductor no veía bien el espejo lateral, así que le pidió ir detrás”, agregó el letrado. El pugilista y el conductor, ambos ubicados en el lado izquierdo del coche, sobrevivieron al brutal accidente. Tanto Ayodele como Ghami “estaban sentados en el lateral del coche donde originalmente iba Joshua”, detalló el diario The Telegraph.

La camioneta impactó con el costado derecho contra el camión: Joshua habría cambiado de asiento poco antes (Foto: Federal Road Safety Corps vía AP)

El percance, registrado en la transitada autopista Lagos-Ibadan, se produjo cuando el Lexus SUV en el que viajaba Joshua impactó contra un camión estacionado. El boxeador de 36 años, debió ser hospitalizado por las lesiones y recibió el alta dos días después. Los funcionarios locales señalaron que el pugilista se mostró “abrumado de tristeza” por la pérdida de sus amigos y, tras salir del hospital, acudió a despedirse de ellos en la funeraria.

Los lazos entre el boxeador británico y Nigeria son profundos: Joshua nació en Watford, pero tiene raíces familiares en Sagamu, a pocos kilómetros del lugar del choque, y se dirigía a visitar a sus parientes para las celebraciones de Año Nuevo.

El siniestro ocurrió cuando faltaban pocos minutos para alcanzar el destino. “Si el camión no hubiese estado estacionado allí ilegalmente, esto no habría sucedido”, indicó Ifeoluwa Adeniyi, hijo del acusado, al periódico Daily Mail. En el choque, el conductor intentó maniobrar la camioneta para esquivar el vehículo de gran porte detenido en la vía, pero terminó impactando contra el mismo.

“La familia está muy afectada por lo ocurrido y lamentamos la muerte de las dos personas. Papá no es un conductor rápido, seguía el límite de velocidad y los frenos fallaron, dijo que presionó el pedal pero no respondía”, añadió Ifeoluwa Adeniyi.

Joshua acababa de llegar a Nigeria tras vencer a Jake Paul el 19 de diciembre. Al enterarse del accidente, el youtuber escribió en la red social X (antes Twitter) un mensaje: “La vida es mucho más importante que el boxeo. Rezo por las vidas perdidas, por AJ y por todos los afectados por el desafortunado accidente de hoy”.