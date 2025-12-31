El inesperado giro en la causa por el trágico accidente que involucró a Anthony Joshua en Nigeria

La Justicia de Nigeria investigará al chofer de la camioneta que trasladaba a Joshua y también busca al conductor del camión que estaba estacionado

El conductor del vehículo implicado en el accidente que dejó herido al ex campeón mundial de boxeo Anthony Joshua y causó la muerte de dos de sus allegados podría enfrentar cargos por conducción imprudente, según informaron fuentes cercanas a la investigación citadas por Vanguard y Premium Times. El siniestro, ocurrido el lunes 29 de diciembre de 2025 en la autopista Lagos-Ibadan, estado de Ogun, Nigeria, volvió a poner en el centro del debate la seguridad y la responsabilidad vial en el país.

Una fuente de alto rango familiarizada con los avances de la investigación reveló que los hallazgos iniciales del Cuerpo Federal de Seguridad Vial de Nigeria (FRSC, por sus siglas en inglés) muestran que el vehículo en el que viajaba Joshua era conducido a una velocidad excesiva y realizó maniobras de adelantamiento indebidas, infracciones consideradas graves por la legislación nigeriana. También aseguran que el coche tuvo una rotura en el neumático en esa maniobra que influyó en el siniestro.

“Los informes preliminares indican que el conductor excedió los límites de velocidad y adelantó peligrosamente antes del accidente. Se trata de delitos graves según la legislación nigeriana y pueden acarrear responsabilidad penal si hay víctimas mortales”, apuntó la fuente citada por Vanguard. Las autoridades policiales y judiciales se encuentran en proceso de recopilar la documentación necesaria para remitir el caso a la División de Tráfico de la Policía de Nigeria, que trabaja en conjunto con la fiscalía para determinar los cargos a presentar.

Entre las opciones que se evalúan se encuentra la imputación por conducción peligrosa o imprudente con resultado de muerte al conductor de la camioneta, que fue dado de alta en las últimas horas. El boxeador y el pugilista, los únicos dos sobrevivientes en ese vehículo, iban del lado izquierdo.

Pero no es el único giro que dio este preocupante suceso, ya que el diario británico The Sun publicó que las fuerzas de seguridad intentan intentando rastrear al otro implicado en el fatal suceso: “La policía en Nigeria también está buscando al conductor de un camión estacionado que huyó de la escena”, detalló el periódico europeo. El camión contra el que impactó la camioneta que llevaba a Joshua y sus amigos quedó confiscado por el Cuerpo Federal de Seguridad Vial, pero el “conductor supuestamente desapareció momentos después del trágico accidente”.

En esta línea, el Daily Mail afirmó que el conductor tendría 30 años había estacionado “ilegalmente” el camión en la banquina de esta carreta ubicada al norte de la capital nigeriana. “El camión de soja que está registrado a nombre de una empresa de Lagos”, explicaron. “Estaba estacionado al costado de la carretera, lo cual es ilegal, no se había averiado y no estaba con el vehículo cuando ocurrió el accidente”, expresó un oficial de la Policía local.

El boxeador permanece bajo observación en un Hospital de Nigeria (Foto: Reuters)

El accidente se produjo cuando el todoterreno Lexus en el que viajaba el boxeador junto a otros cuatro ocupantes perdió el control durante un intento de adelantamiento a alta velocidad, impactando de lleno contra un camión estacionado en el arcén de la autopista. El FRSC precisó en un comunicado: “El SUV negro, matrícula KRD 850 HN, supuestamente perdió el control mientras intentaba adelantar a otro vehículo a alta velocidad y chocó con un camión comercial rojo estacionado al costado de la carretera”.

El hecho resultó fatal para Sina Ghami y Latif Ayodele, amigos cercanos y miembros del equipo de Joshua. El boxeador, que había viajado a Nigeria para pasar unos días de descanso tras su reciente victoria ante Jake Paul en Miami, resultó herido. Según fuentes del entorno del deportista, Joshua fue asistido en el lugar y trasladado a un centro médico junto a otro sobreviviente.

El accidente, que se produjo apenas nueve días después del combate de Joshua en Miami, generó una ola de mensajes de apoyo hacia el ex campeón mundial. Entre quienes se manifestaron públicamente estuvo el ex vicepresidente de Nigeria, Atiku Abubakar, quien envió buenos deseos al boxeador.

El presidente de Nigeria, Bola Tinubu, también se comunicó telefónicamente tanto con Joshua como con su madre para transmitir sus condolencias y expresar su apoyo, según información difundida por Bayo Onanuga, Asesor Especial del Presidente en Información y Estrategia, a través de Premium Times. El gobierno del estado de Ogun calificó el incidente como “trágico y profundamente doloroso” y reiteró el pedido a los conductores de extremar la precaución en las rutas, especialmente durante la temporada festiva, cuando aumenta el flujo vehicular.

Aunque las autoridades aún no han emitido una declaración formal sobre el avance de la causa, el accidente renovó el debate público sobre la seguridad en las rutas y la responsabilidad al volante. El FRSC advirtió que el exceso de velocidad y los adelantamientos indebidos siguen siendo dos de las principales causas de accidentes mortales en el país y urgió a los conductores a evitar este tipo de conductas y a cumplir con la normativa.