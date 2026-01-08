La medida que tomó Boca Juniors con un futbolista marginado del plantel tras la salida de Advíncula

Boca Juniors todavía no sumó refuerzos, pero su plantel continúa delineándose con algunos movimientos internos. En las últimas horas, Luis Advíncula confirmó su desvinculación y ya se despidió de la institución (jugará en Alianza Lima de Perú). Esa inesperada baja dejó un hueco en el lateral derecho del plantel, por lo que la institución tomó la decisión de volver a considerar a un futbolista que había sido separado junto a otros que regresaron de sus respectivos préstamos. Se trata de Marcelo Weigandt.

El Chelo, que estuvo a préstamo en Inter Miami en las temporadas 2024 y 2025, se viene entrenando de forma diferenciada con un preparador físico provisto por Boca para el grupo que no será tenido en cuenta por Claudio Úbeda. Sin embargo, la salida de Advíncula modificó su situación y ahora el lateral de 25 años que también tuvo un ciclo a préstamo en Gimnasia La Plata en los años 2020 y 2021 volverá a vestir la camiseta azul y oro. Weigandt ya se entrenó con el plantel principal y el fin de semana se acoplará a la concentración.

Justamente el Lobo platense había hecho un sondeo por su ex jugador, con vistas a sumarlo a préstamo para la siguiente campaña. Sin embargo, no prosperó ni ese interés ni tampoco el de Belgrano y Talleres de Córdoba, que también lo tenían en carpeta. Úbeda, que terminó usando a Juan Barinaga como marcador de punta derecho indiscutido en 2025, también tiene a mano como alternativa a un Lucas Blondel que es seguido por Argentinos Juniors y busca rodaje pensando en la chance de ser convocado por Suiza para el próximo Mundial. Además, desde la Reserva emerge Dylan Gorosito, interesante proyecto de lateral derecho que viene de ser campeón con el segundo equipo y subcampeón mundial Sub 20 con la Selección.

Weigandt consiguió tres títulos con Inter Miami (Supporters’ Shield 2024, Conferencia Este 2025 y MLS 2025), mientras que había logrado cuatro en sus dos primeros ciclos en Boca: Campeonato 2019/2020, Copa Argentina 2019/2020, Copa de la Liga 2022 y Campeonato 2022. Con el equipo de Lionel Messi registró 71 partidos, convirtió 2 goles y aportó 6 asistencias.

Luis Advincula confirmó que se va de Boca Juniors

“Me voy con sentimientos encontrados, llevo muchos años en el club y estoy muy agradecido con las personas que me recibieron desde el minuto uno. Agradecido con el presidente también (Juan Román Riquelme). Es complicado irte de un club así, pero así es la vida, estoy pasando por un momento familiar medio complicado y ellos siempre se han portado bien conmigo y accedieron a mi pedido de volver a mi país. No me va a alcanzar la vida para agradecer lo que han hecho por mí”, fueron las últimas palabras de Advíncula con El Canal de Boca.

Con la camiseta xeneize Advíncula acumuló 169 partidos, 6 goles y 14 asistencias, además de sumar cuatro títulos: Copa Argentina 2019/2020, Copa de la Liga 2022, Campeonato 2022 y Supercopa Argentina 2022. Su desempeño incluyó momentos de alta exposición, como la final de la Copa Libertadores 2023 ante Fluminense en el Maracaná, donde marcó el empate transitorio. Aunque parte de la afición lo ovacionó por su entrega, el desgaste mutuo se intensificó en los últimos meses con algunos reproches en la Bombonera.

La baja del peruano se enmarca en medio de un proceso de reestructuración económica propuesto por la directiva de Boca. Junto a las salidas de Sergio Romero, Marcos Rojo, Cristian Lema, Frank Fabra e Ignacio Miramón, más la reducción del salario de Ander Herrera, quien renovó su vínculo por un año más, la entidad de la Ribera se ahorrará unos 7 millones de dólares en concepto de salarios este año.

BOCA TENDRÁ MÁS BAJAS ENTRE LOS RELEGADOS

En las próximas horas, se concretarán las salidas a préstamo de Renzo Giampaoli (Gimnasia La Plata), Julián Ceballos, Valentino Simoni (ambos a Gimnasia de Mendoza), Mateo Mendia, Santiago Dalmasso (irían a Platense) y Oscar Salomón (Colo Colo o Newell’s. Norberto Briasco descartó la chance de pasar al Lobo mendocino, al igual que Juan Ramírez y Nicolás Orsini con Barracas Central, ya que no hubo acuerdo económico. Otros ya fueron oficializados en sus nuevos equipos: Gabriel Aranda (Racing de Córdoba), Nahuel Genez (Patronato), Gabriel Vega (Nueva Chicago) y Agustín Obando (Atlético Rafaela).