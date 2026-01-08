El tenso cruce entre Simeone y Vinicius en Real Madrid-Atlético: la frase del Cholo que generó la reacción del brasileño

La semifinal de la Supercopa de España entre Real Madrid y el Atlético, que se disputó en Arabia Saudita, dejó un condimento extra más allá del alto vuelo futbolístico que exhibieron los dos equipos. Diego Simeone tuvo un tenso cruce con Vinicius Junior que no pasó inadvertido.

El primer chispazo entre el director técnico argentino y el delantero brasileño se dio durante el primer tiempo, cuando el futbolista del Real Madrid pasó cerca de la línea lateral pegada al banco de los suplentes. Allí estaba el Cholo, que le dijo algo a la pasada. Las palabras del DT provocaron la inmediata reacción de Vini Jr.

Las cámaras de televisión que transmitieron el encuentro en vivo captaron el momento del áspero cruce entre ambos. En un primer momento pareció que el diálogo era amistoso, pero luego el semblante de los protagonistas evidenció una tensión.

El entrenador del Atlético de Madrid tuvo un intercambio verbal con el delantero brasileño del Real Madrid

Según medios españoles, se pudo descifrar algunas de las palabras que el Cholo Simeone le dijo a Vinicius en el cruce. De acuerdo a la explicación del periodista Paco González de Cope, las cámaras de Movistar+ captaron al entrenador del Atlético de Madrid gritando: “Florentino (Pérez) te va echar, acordate lo que te digo”, en referencia a una posible salida del brasileño del club merengue por decisión del presidente del club.

Luego, al momento del reemplazo de Vinicius sobre los 81 minutos por el turco Arda Güller, el Cholo Simeone también se vio involucrado en un tumulto con el brasileño, quien se lo quedó mirando, y el banco de suplentes del Real Madrid. El DT argentino se llevó su mano al oído y señaló al delantero, indicándole que oyera los silbidos del público. Ambos fueron amonestados por conducta antideportiva.

El entrenador del Atlético de Madrid tuvo un cruce con el brasileño en la Supercopa de España

“No tengo nada para comentar porque lo que pasa en el campo, como cuando éramos chiquitos, se queda ahí”, contestó Simeone luego del partido ante la prensa. Ante la repregunta sobre la frase que le dijo a Vinicius, el Cholo sentenció: “No me acuerdo, tengo una memoria complicada”.

En cuanto al desarrollo del encuentro en el estadio King Abdullah Sports City de la ciudad de Yeda, el conjunto que dirige Xabi Alonso ganó 2-1 y se enfrentará el próximo domingo al Barcelona en la final de la Supercopa de España. El uruguayo Federico Valverde abrió el marcador a los dos minutos de juego con un impresionante tiro libre desde más de 30 metros.

Luego, el equipo blanco, que no contó con el lesionado Kylian Mbappé, amplió diferencias por intermedio del brasileño Rodrygo a los 55′ luego de un pase de Valverde. Descontó el noruego Alexander Sorloth tres minutos después tras un centro de Giuliano Simeone. En el Atlético también fue titular Julián Álvarez, mientras que Nahuel Molina y Thiago Almada ingresaron en el segundo tiempo. En tanto que Franco Mastantuono ingresó faltando ocho minutos para el final en reemplazo de Rodrygo.

El próximo domingo 11 de enero, en Arabia Saudita, se conocerá al nuevo campeón de la Supercopa de España que tendrá enfrente a los clubes más poderosos del país: Barcelona vs Real Madrid. El conjunto catalán llega al duelo luego de golear 5-0 al Athletic Bilbao, mientras que el Merengue hizo lo propio ante el Atlético de Madrid por 2-1. Los Culés encabezan la lista de los más ganadores del trofeo con 15 títulos, por delante del Real, que tiene 13.

*El resumen del partido entre Real Madrid y Atlético por la semifinal de la Supercopa de España