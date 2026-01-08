Deportes

Desde más de 30 metros y al minuto de juego: el golazo de Valverde que abrió el marcador para el Real Madrid ante el Atlético

El volante uruguayo sacó un derechazo magnífico en el inicio de la historia de las semifinales de la Supercopa de España

Guardar

Real Madrid quemó toda la planificación del derbi al primer minuto de las semifinales de la Supercopa de España contra Atlético de Madrid con un auténtico golazo de Federico Valverde a través de su fuerte pegada: ejecutó un tiro libre frontal a más de 30 metros que venció a Jan Oblak y se metió en la valla del Colchonero para sorpresa de los conducidos por Diego Simeone. Barcelona espera al ganador en la final.

Todo comenzó por una falta de Conor Gallagher a los 26 segundos sobre Jude Bellingham, luego de un inicio en el que se repartieron la pelota sin un destinatario claro tras el saque inicial del Merengue. En primera instancia, Eduardo Camavinga estaba adelante del balón para hacerse cargo de la ejecución, pero el Pajarito se acercó y el francés se hizo a un lado para dejarlo al experto tirador a distancia que tiene el cuadro entrenado por Xabi Alonso.

Valverde acomodó la pelota, tomó carrera y sacó un derechazo furibundo que alcanzó a tocar Oblak, pero sin poder evitar el 1-0 en la ciudad saudita de Yeda. La pegada del uruguayo incluyó un mal armado de la barrera conformada por tres hombres, ya que el arquero desprotegió su palo derecho con las posiciones en las que puso a Gallagher, Alexander Sorloth y Alex Baena.

El volante central de 27 años convirtió su primer tanto en 24 partidos de la temporada, luego de brindar seis asistencias en ese periodo. Además, escaló a 33 gritos en 347 encuentros desde su llegada al club en 2016 procedente de Peñarol de Uruguay. Comenzó su camino en el filial del Real Madrid, tuvo un préstamo de un año en el Deportivo La Coruña y su gran nivel con los Blancos lo transformó en el heredero de la camiseta n° 8 a partir del retiro de Toni Kroos.

El festejo de Federico Valverde
El festejo de Federico Valverde (Crédito: Reuters/Vincent West)

Anteriormente, Federico Valverde solo le había anotado un gol al Atlético de Madrid en 20 partidos repartidos entre Liga de España (14), Champions League (2), Copa del Rey (2) y Supercopa de España (2) con un saldo de nueve victorias, seis empates y cinco caídas frente al clásico rival. Su único grito había sido el 18 de septiembre de 2022, cuando anotó en el triunfo 2-1 en la casa del Rojiblanco por la sexta fecha del torneo local.

Por otro lado, el Cholo Simeone se vio las caras con la Casa Blanca después de la gran victoria 5-2 en condición de local por la séptima jornada del presente campeonato doméstico. Esta alegría fue una mini revancha de la eliminación por penales en los octavos de final de la UEFA Champions League con la polémica mediante por el tiro anulado a Julián Álvarez por un doble toque, que terminó en una modificación del reglamento.

Barcelona es el primer finalista de la Supercopa de España 2026 después de la paliza 5-0 al Athletic Club de Bilbao en suelo saudí. El equipo de Hansi Flick dio una exhibición de fútbol y se quedó con el pase a la definición gracias a los tantos de Raphinha por duplicado, Ferrán Torres, Fermín López y Roony Bardghji.

Temas Relacionados

deportes-internacionalReal MadridAtlético de MadridDiego SimeoneFederico ValverdeSupercopa de EspañaBarcelonadeportes-argentina

Últimas Noticias

El temible goleador de 13 años que fue convocado a la pretemporada y se entrena junto a una leyenda: “Cumpliendo un sueño”

Santiago Benjamín Galeano marcó un hito en el club Nacional de Paraguay al ser promovido a la Primera División

El temible goleador de 13

El fuerte mensaje de Paula Pareto en redes sociales por las críticas que recibió por su cuerpo

La judoca medallista olímpica lanzó un posteo respondiendo a los comentarios ofensivos en sus publicaciones

El fuerte mensaje de Paula

Dieron a conocer por qué invitaron a la tenista egipcia que generó un escándalo por desconocer las reglas: “No debe volver a ocurrir”

La Federación de Tenis de Kenia se mostró arrepentida de haberle entregado la wildcard a Hajar Abdelkader, luego de su derrota 6-0 y 6-0 ante Lorena Schaedel en el W35 de Nairobi

Dieron a conocer por qué

La presentación oficial de Valentín Carboni en Racing, con la participación de un famoso periodista europeo: “Ya está acá”

La Academia formalizó la llegada del mediocampista argentino proveniente del Inter de Milán

La presentación oficial de Valentín

Cambio de rumbo: Alejandro Davidovich Fokina eligió a un argentino como nuevo entrenador

El malagueño comenzó la temporada 2026 con una renovación en su equipo de trabajo y sumó a Mariano Puerta tras su mejor año en el circuito ATP Tour

Cambio de rumbo: Alejandro Davidovich
DEPORTES
El temible goleador de 13

El temible goleador de 13 años que fue convocado a la pretemporada y se entrena junto a una leyenda: “Cumpliendo un sueño”

El fuerte mensaje de Paula Pareto en redes sociales por las críticas que recibió por su cuerpo

Dieron a conocer por qué invitaron a la tenista egipcia que generó un escándalo por desconocer las reglas: “No debe volver a ocurrir”

La presentación oficial de Valentín Carboni en Racing, con la participación de un famoso periodista europeo: “Ya está acá”

Cambio de rumbo: Alejandro Davidovich Fokina eligió a un argentino como nuevo entrenador

TELESHOW
Martín Demichelis y sus hijos

Martín Demichelis y sus hijos tuvieron que ser rescatados por los guardavidas en Punta del Este: el video

Flor Vigna se burló de Luciano Castro en medio de la polémica con Griselda Siciliani: “Que la vara nunca esté baja”

“Temblaba y lloraba”: el relato del guardia que asistió a Romina Gaetani el día de la denuncia por violencia de género contra su ex

Se conocieron las primeras imágenes de las cámaras de seguridad tras la denuncia de Romina Gaetani contra Luis Cavanagh

Las vacaciones diferentes de Marcelo Tinelli: bicicleteadas, entrenamiento y series con sus hijos junto al lago

INFOBAE AMÉRICA

El impacto eterno de “Imagine”:

El impacto eterno de “Imagine”: así logró John Lennon que millones cantaran por la paz con solo una melodía

Irán cortó el acceso a internet en medio de una ola de protestas masivas que desafían al régimen

Más de 260 muertes, un clima cambiante y un formato único: así es la carrera de motos más peligrosa del mundo

Netanyahu se reunió con el posible director de la Junta de Paz de Gaza antes del anuncio formal de Trump

El riesgo país de Venezuela cayó más de 3.800 puntos tras la captura de Nicolás Maduro