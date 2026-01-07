La estrella del fútbol que fue figura en Qatar 2022 y podría perderse el Mundial 2026 por una grave lesión

Josko Gvardiol fue una de las figuras del último Mundial, aunque le tocó padecer a un Lionel Messi brillante en aquella semifinal que Argentina le ganó a Croacia (REUTERS/Lee Smith)

El Manchester City recibió un golpe inesperado con la fractura de tibia sufrida por su defensor central Josko Gvardiol, cuya presencia en el próximo Mundial 2026 se encuentra ahora en duda. El club inglés confirmó que el jugador croata, figura indiscutida en la zaga de Pep Guardiola, pasará por el quirófano esta semana y deberá afrontar un extenso periodo de recuperación, justo cuando el City ya enfrenta complicaciones en la Premier League y Croacia afina detalles para su debut mundialista.

La preocupación se intensificó cuando el Manchester City emitió un comunicado a raíz de la gravedad del diagnóstico: “El Manchester City puede confirmar que Josko Gvardiol sufrió una fractura de tibia en su pierna derecha. El defensor será operado a finales de esta semana y la evaluación continuará para determinar la extensión total de la lesión y el pronóstico esperado. Todos en el club deseamos a Josko una pronta recuperación”. La incertidumbre sobre los plazos de regreso es total: los clubes y la selección croata aguardan el resultado de la intervención y los primeros avances de la recuperación, aunque los cuerpos médicos estiman entre tres y hasta seis meses de inactividad según la evolución.

El incidente se produjo en la segunda mitad del empate 1-1 frente al Chelsea por la Premier League, cuando Gvardiol, de 23 años, disputó un balón con Malo Gusto y sufrió la fractura al quedar su pierna asentada en el terreno. Inmediatamente fue retirado del campo con evidentes signos de dolor. Su entrenador, Pep Guardiola, ya advertía en conferencia de prensa ante los medios que la situación del defensor “no pinta para nada bien”.

El momento en que Josko Gvardiol es consolado por Pep Guardiola tras sufrir una grave lesión ante el Chelsea (REUTERS/Phil Noble)

La baja del croata supone un desafío doble para el City. Por un lado, no solo queda disminuida la defensa que peleaba el título con Arsenal –que mantiene una ventaja de seis puntos en la Premier League–, sino que la plantilla ahora afronta la seguidilla sin sus principales zagueros. Rúben Dias también está lesionado y permanecerá fuera durante seis semanas por una distensión en el isquiotibial. Además, John Stones sigue sin estar disponible. Estas circunstancias han obligado al club inglés a analizar alternativas. Si bien la dirigencia optó por recuperar al joven Max Alleyne, quien volvía de una cesión en Watford tras 17 partidos en la segunda división, no se descarta en medios británicos el interés por Marc Guéhi, central y capitán del Crystal Palace que ya estuvo cerca de fichar por Liverpool en el último mercado.

En la Champions League, el City –campeón europeo en 2023 y actualmente cuarto en la clasificación continental– mantiene aspiraciones y se prepara para los próximos duelos contra Bodo/Glimt y Galatasaray, aún con un plantel disminuido en defensa.

La gravedad de la noticia se acentúa en Croacia. El seleccionador valoraba a Gvardiol como titular indiscutible tras su consagratoria actuación en el Mundial de Qatar 2022, por el que el club inglés llegó a pagar cerca de 90 millones de euros al Leipzig alemán. En la memoria colectiva, su imagen persiste en la jugada de Lionel Messi que derivó en el tercer gol de la semifinal ante la selección argentina.

A poco menos de seis meses del inicio del Mundial 2026, previsto para el 17 de junio en Toronto frente a Inglaterra, la recuperación del croata sostendrá en vilo a los cuerpos técnicos tanto del City como de su selección. El Grupo L en el que compite Croacia también incluye a Ghana y Panamá, y la incertidumbre sobre la participación de Gvardiol marca el pulso previo al torneo internacional.

Por el momento, ni el club ni los médicos han precisado un plazo definitivo. La experiencia reciente con lesiones similares sugiere que podría tratarse de una ausencia de hasta seis meses, poniendo en riesgo la presencia de Gvardiol tanto en la recta final de la temporada con el City como en el escenario mayor del fútbol mundial.