“Es difícil decirle que no a River”: furor por la frase de un delantero surgido en el Millonario que juega en Europa

El delantero argentino mostró su amor por el elenco de Núñez y generó expectativa, pese a la ausencia de negociaciones concretas en este mercado de pases

El futbolista del Valencia reconoció que no hubo contactos, pero que "es difícil decirle no" al Millonario

La posibilidad de que Lucas Beltrán regrese a River Plate ha despertado una ola de expectativas entre los hinchas, luego de que el delantero, actualmente en el Valencia, reconociera que “es difícil decirle que no a River” si en algún momento lo convocan. Aunque remarcó que no hubo gestiones ni contactos oficiales desde Núñez, la sola mención de un eventual regreso reactivó la ilusión riverplatense en pleno mercado de pases, mientras el club explora alternativas ofensivas para reforzar su plantel.

Lucas Beltrán formó parte del
Lucas Beltrán formó parte del equipo de River que se consagró campeón de la Supercopa Argentina en 2019 (Crédito: Conmebol)

Esta declaración de Beltrán adquiere relevancia adicional si se considera el contexto de su presente deportivo: desde su llegada a préstamo al Valencia —posición que ocupa desde hace seis meses—, el atacante disputó 16 partidos, sumó 672 minutos y logró convertir apenas dos goles.

Si bien en los últimos encuentros aumentó su presencia como titular, la competencia interna es significativa: el belga Largie Ramazani disputa con el argentino un lugar en la delantera, mientras que Hugo Duro se mantiene como la pieza fija del ataque. El equipo español, además, atraviesa un momento apremiante en LaLiga, ubicado en el puesto 18°, que lo obligaría a descender de categoría si el torneo finalizara hoy.

Lucas Beltrán se ilusionó con
Lucas Beltrán se ilusionó con una vuelta a River Plate (REUTERS/Agustin Marcarian/File Photo)

El vínculo emocional de Beltrán con River surge de una trayectoria forjada en las divisiones juveniles y consolidada con logros en el primer equipo antes de su salida a Europa. Durante una entrevista transmitida por el youtuber Ezzequiel, el delantero explicó los motivos de su apego por el club de Núñez y confesó: “Tengo dos sueños muy grandes: ganar la Libertadores con River y ser capitán del club. Lo sentí cuando estaba ahí. No sé cuándo ni si se dará, pero River es un lugar donde fui feliz, donde me formaron y donde gané títulos”. Esta identificación se refuerza por el antecedente de otros excompañeros —como Martínez Quarta, Montiel, Pezzella y Driussi— que en los últimos años consideraron regresar ante llamados de Marcelo Gallardo.

Lucas Beltrán juega actualmente en
Lucas Beltrán juega actualmente en el Valencia de España (@valenciacf)

Ante la consulta sobre una vuelta en el corto plazo, Beltrán manifestó: “No puedo decir ni sí ni no (respecto a regresar antes del final de su contrato con la Fiorentina, vigente hasta mediados de 2028), porque soy una persona que va con el día, puede pasar de todo”. El propio futbolista detalló que hasta ahora “no me han llamado para volver, por ahora no tuve la posibilidad. Si me llaman lo voy a pensar, pero es difícil decirle que no a River”, indicó en una charla que tuvo amplia repercusión.

Actualmente, no se registran gestiones ni negociaciones en curso entre el club argentino y el entorno del delantero. Sin embargo, las palabras de Lucas Beltrán bastaron para reinstalar su nombre en la agenda de River y devolver al plano público la esperanza de un futuro regreso al club que lo formó.

