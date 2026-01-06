Deportes

ATP de Hong Kong: Tomás Etcheverry debutó con un triunfo y enfrentará a un Top 10 en los octavos de final

El argentino avanzó en el certamen asiático y tendrá un exigente cruce ante el italiano Lorenzo Musetti, mientras que Mariano Navone y Francisco Comesaña quedaron eliminados en el estreno

Tomás Etcheverry celebra su victoria
Tomás Etcheverry celebra su victoria en el ATP de Hong Kong, un triunfo que le permitió avanzar a los octavos de final del certamen asiático (Crédito: REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Por la primera ronda del ATP 250 de Hong Kong, Tomás Etcheverry avanzó a los octavos de final tras imponerse al francés Valentin Royer. En cambio, Mariano Navone y Francisco Comesaña no lograron superar el debut.

Etcheverry (59° del ranking mundial) inició la temporada con sensaciones similares a las que había dejado al cierre de 2025, cuando consiguió un triunfo importante en los cuartos de final del Final 8 de la Copa Davis ante el alemán Jan-Lennard Struff (82°).

En la tarde del martes, ya en China, el argentino volvió a encontrarse con la victoria al imponerse en sets corridos frente al francés Valentin Royer (56°). Desde el inicio del encuentro, el platense fue quien logró el primer quiebre y, con esa ventaja, sostuvo la contundencia en su juego. En el tercer game generó una nueva oportunidad de quedarse con el saque de su rival y, más adelante, dispuso de tres chances adicionales que no logró capitalizar. Aun así, se llevó el primer parcial por 6-4.

En el segundo set, Royer mostró una reacción y se adelantó rápidamente 3-0. Lejos de desesperarse, Etcheverry mantuvo el mismo plan de juego que en el arranque del partido y, en el quinto game, recuperó el quiebre. Luego, en el séptimo juego, el albiceleste contó con otras dos oportunidades para arrebatarle el servicio al francés. Finalmente, en el undécimo game, el Retu volvió a quebrar y selló la victoria por 7-5, tras una hora y 45 minutos de competencia.

Tomás Etcheverry enfrentará al italiano
Tomás Etcheverry enfrentará al italiano Lorenzo Musetti en los octavos de final del ATP de Hong Kong, en un cruce de máxima exigencia para el argentino (Crédito: REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Las estadísticas reflejan la solidez del argentino: conectó ocho aces, ganó el 79% de los puntos con su primer servicio, concretó tres quiebres sobre doce oportunidades y salvó uno de los dos break points que enfrentó.

En los octavos de final, Etcheverry se medirá ante un duro adversario, el italiano Lorenzo Musetti, número 7° del mundo, que salió adelantado por ser el primer cabeza de serie del torneo de Hong Kong.

El historial marca que se vieron las caras en dos oportunidades, ambas fueron en la temporada pasada y quedaron en manos del nacido en Carrara. La primera fue en el Masters 1000 de Madrid sobre polvo de ladrillo y la siguiente en las canchas rápidas y bajo techo del ATP 500 de Viena.

La organización programó el partido entre Musetti y Etcheverry para este miércoles en la cancha central, no antes de las 02:30 (hora de Argentina).

Mariano Navone (72°) fue derrotado frente al invitado local, Coleman Wong (150°). El jugador de 9 de Julio, que había optado el año pasado por no disputar la gira europea bajo techo y priorizar una serie de torneos Challenger en Sudamérica sobre polvo de ladrillo con el objetivo de recuperar sensaciones y confianza en su juego, una decisión que tuvo su premio con la conquista del título en Lima, se despidió rápidamente al caer por 6-3 y 7-4.

El otro argentino que no pudo afirmarse en Asia fue Francisco Comesaña (66°), quien cayó ante el local Juncheng Shang (253°), beneficiado con una invitación al cuadro principal, por un doble 6-4.

