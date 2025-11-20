Tomás Etcheverry venció a Jan-Lennard Struff y le dio el primer punto a Argentina ante Alemania en los cuartos de final de la Copa Davis

Tomás Etcheverry le dio el primer punto a la Argentina en la serie de Copa Davis ante Alemania

La Selección Argentina de Tenis YPF tomó la delantera en la serie ante Alemania en el court central del SuperTennis Arena de Bolonia gracias a una actuación sólida de Tomás Etcheverry, que derrotó a Jan-Lennard Struff por 7-6(3) y 7-6(7) para colocar el 1-0 en los cuartos de final del Final 8 de la Copa Davis. La grilla de actividades continúa con el segundo punto entre Francisco Cerúndolo y Alexander Zverev.

Pasadas las 13:30 (hora de Argentina; cuatro más en Italia), y ante un importante puñado de hinchas argentinos que se acercaron al recinto de Bolonia entonando el cántico “para ser campeón hoy hay que ganar”, el equipo nacional pisó la carpeta cubierta del estadio al ritmo del tema que eligieron para la salida: “Jijiji” de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Ante la Ensaladera de Plata ubicada a un costado de la cancha, Struff aprovechó una de las dos oportunidades de quiebre que generó en el inicio del encuentro. En el quinto game volvió a poner contra las cuerdas al argentino y dispuso de tres break points, pero Etcheverry logró sostener su servicio y resistir la potencia de los tiros del alemán. En el noveno juego, el platense tomó la iniciativa, se animó a ser más agresivo con su derecha y llegó a igualar 4-4 el marcador. El desenlace del primer set llegó en el tie-break, donde el argentino estuvo más preciso desde el fondo de la cancha y no le tembló el pulso para imponerse por 7-6(3).

Tomás Etcheverry fue el encargado de abrir los cuartos del Final 8 de la Copa Davis ante el alemán Jan-Lennard Struff (Foto:: Reuters/Alessandro Garofalo)

En la segunda manga, Etcheverry salió a jugar con la convicción de mantenerse enfocado en su plan: proteger con solidez su servicio, consiguió 22 aces durante todo el partido, y seguir lastimando con su derecha, su golpe más determinante. Del otro lado de la red, Struff -sin tiempo para lamentos- intentó presionarlo con subidas a la red tras golpes profundos. Aunque dispuso de tres oportunidades para quebrar el saque del platense, no logró concretarlas. Al igual que en el primer set, la definición volvió a resolverse en el tie-break, donde, una vez más, la contundencia de Etcheverry fue decisiva para darle el primer punto a la Argentina por 7-6.

“Fue un partido durísimo. Él venía de ganar un Challenger. Quería tratar de hacerlo bien en Copa Davis porque son partidos diferentes a otro torneo, otro tipo de presión, pero me gusta mucho. Fue un gran partido. Me quebró en el primer game que estuve un poco lento, pero pude recuperar por suerte en un game que jugué increíble”, analizó en una nota con TyC Sports.

Al mismo tiempo, se refirió a la cantidad de aciertos con su servicio: “Metí siete aces seguidos, eso nunca lo hice. Nunca lo había hecho, increíble. Él es enorme, es difícil meterle aces”.

El tenista albiceleste de 26 años debutó en la Copa Davis en 2023. Desde entonces, el Retu disputó seis series y acumula un récord de cinco victorias y dos derrotas. En esta temporada, estuvo presente en las dos rondas de Qualifiers, en las que Argentina venció a Noruega y Países Bajos, consolidándose como una pieza clave del equipo nacional.

Con la serie 1-0 en favor del conjunto nacional, toda la atención se trasladó al segundo punto, donde Francisco Cerúndolo enfrentó nada menos que a Alexander Zverev, número uno alemán y una de las figuras más determinantes del circuito.

El seleccionado que consiga el triunfo avanzará a las semifinales, donde lo espera España, que logró remontar la serie y venció a República Checa por 2-1. El otro cruce por un lugar en la definición será este viernes entre el bicampeón Italia y Bélgica, quienes buscarán el segundo boleto a la final.

La Selección Argentina de Tenis alcanzó el Final 8 tras dos celebradas victorias como visitante: primero ante Noruega, en Oslo, y luego frente a Países Bajos, en Groningen (Crédito: Prensa AAT)

En cuanto al enfrentamiento histórico entre ambas selecciones, la ventaja es claramente argentina: lidera la serie por 7-3. Sin embargo, el último cruce quedó en manos de Alemania, que se impuso en las Finales de Madrid 2019. Tres protagonistas de aquella semana vuelven a decir presente en Bolonia: Horacio Zeballos —que entonces no pudo jugar por lesión—, Jan-Lennard Struff y el doblista Kevin Krawietz, además del capitán Michael Kohlmann.

Argentina alcanzó esta instancia después de superar una serie cargada de dramatismo en Noruega por 3-2 y de imponerse, nuevamente como visitante, ante Países Bajos en la segunda ronda de los Qualifiers de septiembre, donde logró un contundente 3-1 que selló su clasificación al Final 8.

Alemania, por su parte, construyó su camino con dos victorias sólidas: en febrero venció 3-1 a Israel en condición de visitante —aunque la serie se disputó en Vilnius, Lituania— y en septiembre dejó sin opciones a Japón al imponerse por 4-0 en Tokio.