Argentina clasificó por primera vez a los cuartos de final de la United Cup y enfrentará a Suiza

El equipo nacional avanzó como mejor segundo y se topará con el conjunto que integran Stan Wawrinka y Belinda Bencic

Sebastián Báez fue figura en las dos series que jugó Argentina (Fuente: EFE)

Argentina avanzó por primera vez a los cuartos de final de la United Cup en Perth, Australia, tras asegurarse el lugar como el mejor segundo de la fase inicial.

El equipo albiceleste ocupó la segunda posición del Grupo A con un récord de 1-1 en sus series y con un balance de 4 partidos ganados y 2 perdidos, una marca que ningún otro segundo pudo igualar.

Con este resultado, la Selección nacional se garantizó el pase a la siguiente instancia, donde buscará seguir haciendo historia en el certamen mixto que reúne a los mejores equipos del mundo.

Así quedaron los cruces de cuartos de final

El ganador del Grupo A, Estados Unidos, debía enfrentarse al mejor segundo clasificado en Perth. Sin embargo, como compartió grupo con Argentina, el equipo estadounidense jugará ante Grecia. Por su parte, Suiza será el rival de Argentina en la próxima ronda.

La serie entre Estados Unidos y Grecia comenzará este miércoles a las 10.00 am (hora local) en Perth. El duelo entre el conjunto nacional y Suiza se disputará a partir de las 06.00 (hora argentina).

Suiza, por su parte, lideró el Grupo C tras ganar sus eliminatorias ante Italia y Francia. El tres veces campeón de Grand Slam Stan Wawrinka (157° del ranking), que a los 40 años empieza a transitar su última temporada en el circuito, es el singlista masculino del equipo. Belinda Bencic, número 11 de la clasificación mundial, juega el individual femenino y también integra el dobles mixto junto con Jakub Paul.

Stan Wawrinka es el singlista masculino de Suiza (Fuente: REUTERS / Aleksandra Szmigiel)

Este miércoles, la acción se iniciará a las 06:00 con el cruce entre Solana Sierra (66° del ranking WTA) y Bencic. A continuación, Sebastián Báez (45° de la clasificación de la ATP) enfrentará a Wawrinka. La serie se cerrará con el tercer y último encuentro: María Lourdes Carlé y Guido Andreozzi frente a Bencic/Paul.

El camino de Argentina en la United Cup

El equipo argentino consiguió una actuación sólida en la fase de grupos, donde sumó cuatro victorias en el Grupo A que resultaron clave para meterse entre los ocho mejores del torneo.

La participación nacional en las canchas rápidas del RAC Arena arrancó a todo motor. España lo sufrió.

Primero, Báez superó a Jaume Munar (33°) por 6-4 y 6-4, y luego Sierra obtuvo un triunfazo frente a Jessica Bouzas Maneiro (41°) por 6-4, 5-7 y 6-0.

Finalmente, el dobles mixto, con Andreozzi y Carlé, se impuso sobre Íñigo Cervantes e Yvonne Cavalle-Reimers por 7-6 (6) y 6-2 para sellar la victoria por 3 a 0 en la serie.

En su segunda presentación, el equipo nacional enfrentó a los Estados Unidos y nuevamente Báez sobresalió: tumbó nada menos que a Taylor Fritz, número 6 del mundo, por 4-6, 7-5 y 6-4. El mayor golpe de su carrera.

Solana Sierra tendrá un durísimo cruce frente a Belinda Bencic (Fuente: AFP / Colin Murty)

A continuación, Coco Gauff, 3° del ranking WTA, no le dio chances a Sierra: fue 6-1 y 6-1 para emparejar la serie.

Estados Unidos se llevó la victoria por 2-1 tras el triunfo de Gauff y Christian Harrison sobre Carlé y Andreozzi por 6-4 y 6-1, y Argentina pasó entonces a depender de otros resultados para obtener su boleto a cuartos en la United Cup, algo que no había logrado en las primeras tres ediciones del torneo. La combinación de resultados fue favorable y el conjunto nacional abrochó el boleto a la siguiente instancia.

