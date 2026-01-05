Un gol y una asistencia: el show de Icardi para llevar al Galatasaray a una final en medio de la puja por la renovación de su contrato

El delantero argentino convirtió en la goleada 4-1 sobre el Trabzonspor

El Galatasaray se aseguró su presencia en la final de la Supercopa de Turquía al imponerse con autoridad 4-1 sobre el Trabzonspor. El equipo de Estambul, que busca conquistar su octavo título en esta competición, selló la clasificación con un despliegue ofensivo en el que Mauro Icardi tuvo un rol protagónico, quien convirtió un tanto y brindó una asistencia en medio de las negociaciones para renovar su contrato. El elenco dirigido por Okan Buruk aguarda en la final al vencedor del choque entre Fenerbahçe y Samsunspor, por lo que se podría vivir el “Clásico de Estambul” en el partido decisivo.

En los minutos finales del encuentro, con el resultado ya 3-1 a favor del Galatasaray, Icardi sumó su gol tras rematar desde el área chica para cerrar la goleada. El artillero argentino también aportó una asistencia previa a Eren Elmalı justo antes del descanso. Durante el segundo tiempo, el Trabzonspor logró descontar a través del brasileño Felipe Augusto. No obstante, el desarrollo del partido evidenció el control que ejerció el equipo amarillo y rojo desde el inicio.

El elenco en el que juega el atacante argentino se adelantó en el marcador con el tanto de Barış Alper Yılmaz a los 38 minutos, mientras que Eren Elmalı aumentó la ventaja en el tiempo de descuento del primer tiempo gracias a la asistencia de Icardi. Posteriormente, tras el descuento del Trabzonspor, Yunus Akgün volvió a estirar la diferencia al convertir a los 63 y diluir cualquier intención de remontada. El atacante albiceleste selló la goleada sobre el cierre y aseguró el pasaje a la final.

El contexto de la Supercopa de Turquía, disputada en formato de final a cuatro equipos, se completará con la segunda semifinal, que enfrentará a Fenerbahçe y Samsunspor. La definición por el título está prevista para el sábado 10 de enero en el Estadio Olímpico Atatürk. En este escenario, la presencia de Mauro Icardi como principal referencia ofensiva del Galatasaray se consolida ante la posibilidad de otro clásico frente al eterno rival de Estambul.

Por su parte, la actuación de Icardi contra el Trabzonspor reforzó su vigencia deportiva, incluso en medio de rumores acerca de una posible renovación de contrato. Se especula que la directiva turca le habría ofrecido un nuevo acuerdo hasta junio de 2028, con un salario cercano a 4,5 millones de euros por temporada. El delantero, que está próximo a cumplir 33 años, convirtió tres goles en los últimos cuatro partidos con Galatasaray, incluyendo las victorias previas ante Antalyaspor (4-1) y Kasimpasa (3-0) en la Superliga turca.

Estos registros, más el tanto en las semifinales de la Supercopa de Turquía y según datos recopilados por los medios turcos, Icardi se encuentra a tan solo un gol de igualar el récord de Gheorghe Hagi como máximo artillero extranjero en la historia del club. El delantero acumula 71 tantos en 111 partidos oficiales, de los cuales 60 corresponden a la liga nacional en 81 encuentros.

Mauro Icardi registra 71 tantos en 111 partidos oficiales con el Galatasaray (@GalatasaraySK)

“Siempre quiero marcar goles. Es algo que me encanta. Se lo dedicaría a mi familia y a mi novia. Quiero dedicárselo a ella, que está contenta conmigo y que me ha acompañado cuando hubo dificultades”, comentó en conferencia de prensa de hace algunos días.

En relación con su futuro, el atacante enfatizó ante la prensa que “no hay nada en discusión ahora mismo. Sin dudas, hablaremos sobre lo que es mejor para el club y para mí cuando llegue el momento. Me quedan seis meses de contrato. Seguiré marcando goles hasta el final. Esa es mi personalidad. Lucharé por esta camiseta”.

Las negociaciones sobre su continuidad han generado debate en el entorno del club. En las últimas horas, diversas fuentes en Turquía confirmaron que el Galatasaray le propuso al jugador un contrato por dos años, uno de ellos opcional, que implicaría una reducción del salario anual, pasando de 10 millones a 4.5 millones de euros. El planteo refleja no sólo un ajuste en la política salarial del equipo de Estambul, sino también el interés de la dirigencia por retener a su referente.

Mientras se evalúa su permanencia, el nombre de Icardi fue vinculado a diversas instituciones de Europa y Asia. Según informes locales, recibió intereses tanto de Roma como de clubes españoles como Oviedo y Elche, además de propuestas de Qatar y Arabia Saudita que igualaban el monto del contrato vigente, pero que el jugador descartó.

La última temporada no estuvo exenta de dificultades físicas para el argentino, quien retornó a la competencia tras una prolongada inactividad. Una lesión de ligamento cruzado anterior lo mantuvo fuera de las canchas durante casi un año, pero el atacante logró reinsertarse con eficacia y se posiciona como el máximo anotador del Galatasaray en la presente campaña, con diez goles en 17 partidos.