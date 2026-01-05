Le amputaron una pierna en un accidente, estuvo en coma y quiere ganar su quinto Rally Dakar: “Soy un luchador”

Mathieu Baumel y Guillaume De Mevius en la rampa de largada del Rally Dakar 2026 (Crédito: Prensa XRaid)

Mathieu Baumel podría haber pasado las Fiestas en su casa, refugiándose en su familia luego de una temporada bisagra a nivel personal. Pero la fuerza de voluntad y pasión por el automovilismo lo llevan a buscar su quinto triunfo en el Rally Dakar. Un grave accidente el año pasado le cambió la vida al navegante francés y su resiliencia lo llevó a convertirse en un ejemplo de lucha. En esta edición volvió a la butaca derecha junto al belga Guillaume De Mevius y con un Mini JCW atendido por el equipo X-Raid, buscan dar el batacazo y llevarse el triunfo. De momento ganaron la primera etapa y arrancarán la cuarta en la tercera posición de la clasificación general de los autos.

El 29 de enero de 2025, Mathieu se dirigía a participar del Rally de Montecarlo, la primera fecha del Campeonato Mundial y que es un clásico de la especialidad. Detuvo su vehículo particular para asistir a los ocupantes de un coche averiado en la carretera. En ese momento, otro automóvil lo embistió, causándole graves lesiones, por las que quedó en coma inducido. Le debieron amputar la pierna derecha por debajo de su rodilla y, lejos de colgar el casco, volvió a competir. Desde entonces, participó junto a De Mevius en la Baja TT Sharish de Portugal, donde lograron el segundo puesto, y en la Jeddah Baja en Arabia Saudita, en la que finalizaron octavos.

Las adaptaciones técnicas han sido determinantes en su regreso. El navegante utiliza una prótesis especial más corta para facilitar las maniobras fuera del vehículo, especialmente durante emergencias provocadas por pinchazos repetitivos, una situación habitual en el Rally Dakar. Su caso es destacable porque regresó y es protagonista en una categoría de élite como la de coches, que es la que define la clasificación general absoluta de la carrera.

El auto cuenta con modificaciones específicas, entre ellas un soporte personalizado para la prótesis y un asiento a medida que estabiliza la parte superior de la misma, además del diseño adaptado del mono de competición. En tanto que Baumel trabajó junto a fisioterapeutas y entrenadores con el objetivo de recuperar masa muscular, reducir peso y afinar la concentración necesaria para una competencia de alta resistencia.

La rehabilitación de Mathieu Baumel para poder volver a estar en el Rally Dakar

Este lunes fueron 12º en la etapa que unió Yanbu con Alula y el binomio De Mevius-Baumel le da pelea a los rivales de los equipos más fuertes, como los oficiales de Ford, Dacia y Toyota en la división Ultimate, la más importante de los coches. En la noche del campamento de Alula, Infobae se fue hasta los boxes de X-Raid y habló con el navegante galo, que cumplirá 50 años el próximo 17 de enero, el día que terminará la 48ª edición de la carrera más dura del mundo.

Aunque sus comienzos como deportista fueron en otra disciplina. “Mi padre fue un gran esquiador y yo le seguí los pasos. Ahí empecé mi carrera deportiva. Pero cambié en 1997, a alrededor de los 20 años, para ir a los rallies. Al principio me hubiera gustado ser piloto, pero yo no sabía nada de rallies, así que empecé como copiloto y dije: ‘Aprenderé y así seré el mejor piloto que pueda en el futuro’. Después de dos años de competir como copiloto, dije: ‘Creo que no soy malo en lo que hago. Me quedaré como copiloto. Continuaré’”, recuerda.

“Competía en Francia, en carreras pequeñas y luego en el campeonato francés, después en el Europeo y finalmente en el Mundial con diferentes autos y diferentes pilotos. Desde 2005 que empecé en el Dakar y ahora estoy haciendo mi Dakar número 19”, comenta quien ganó esta carrera cuatro veces junto al qatarí Nasser Al-Attiyah, el 2015 en Argentina, en 2019 en Perú y en 2022 y 2023, ya en Arabia Saudita.

Sobre sus triunfos, destaca que “sin duda fue un periodo fantástico. Los últimos 10 años lo fueron con ocho podios con Nasser, cuatro veces ganadores, cuatro veces en segundo lugar. Fuimos dos veces campeones mundiales de Rally Cross Country y luego también campeones mundiales de Rally Raid. Así que el palmarés es fantástico y ahora necesitamos continuar en esa línea, ayudando a algún piloto joven. Por eso decidí estar con Guillaume De Mevius”.

Así se bajó de su auto Mathieu Baumel en el Rally Dakar

Sobre esta edición cuenta que “ayer íbamos liderando el rally. Todavía seguimos estando entre los punteros y compitiendo por un podio. Así que supongo que, algún día, puedo volver a ganar el Dakar con Guillaume. Y ahora, como amputado, sería otra gran victoria”.

Sobre el accidente del año pasado afirma que “cuando algo así sucede, sin duda, cambia muchas cosas en tu vida normal. Quiero decir, primero necesitas tener una buena recuperación, estar bien y volver a casa con tu familia. Y luego, cuando físicamente empiezas a estar un poco mejor, entonces puedes pensar ‘ok, ahora quizás pueda intentar volver a la competición’. Por eso decidimos con Guillaume volver a empezar juntos, reiniciar juntos y ver si sería posible para mí estar al nivel adecuado. Así que creo que ahora mostramos a todos que es posible y ahora intentaremos seguir siendo inteligentes los próximos 12 días hasta el final y luchar por la mejor posición en este Dakar”.

Acerca de cómo fue su recuperación, confía que “mentalmente diría que estuvo bien desde el principio porque solo tienes dos opciones: lo aceptas o no. Desde el principio acepté lo que pasó y decidí hacer todo para poder volver a la competición en un auto de carrera. Creo que eso ayuda mucho a tener una buena mentalidad, una buena cabeza, una buena sensación contigo mismo para esforzarte en el lado físico y la recuperación fue rápida. No estoy al 100% por el momento porque es un poco temprano sin duda, pero quería estar en este Dakar. Así que por eso me esforcé mucho para estar más o menos listo”.

“Dentro del coche, voy sentado con una sola pierna. Puedo desmontar la parte inferior de la prótesis, así que no tengo que soportar su peso cuando nos topamos con un agujero. Una vez que me la pongo, apenas cambia nada. Donde la cosa se complica es cuando tienes los típicos dolores de cabeza de los Rally Raid, como los pinchazos. Sabemos que nos va a costar algo de tiempo, pero nuestra forma de operar ha evolucionado y Guillaume asume un poco más”, explica sobre vive la experiencia arriba del auto.

En acción sobre el Mini. Este martes largarán siendo terceros en la clasificación general (Crédito: Prensa XRaid)

Se alegra que su historia sirva de inspiración para otras personas: “Eso espero. Hay quienes han sufrido lesiones como la que tuve yo o en una parte del cuerpo que ahora les falta. Espero poder mostrarles que, si quieres algo y te das cuenta del poder en ti mismo, puedes hacer cosas fantásticas”.

Su impronta está intacta y se ilusiona con poder vencer en este Rally Dakar: “Ese es el plan y, si no es este año, porque sabes que en el Dakar siempre es difícil planear algo, será el que viene. Pero hasta ahora va bien. Pero ya ves, es largo y nunca se sabe lo que puede pasar en el Dakar. De todas formas, estamos listos para dar lo mejor de nosotros y, si por suerte logramos superar los problemas, podría ser un buen resultado. Ya veremos. Y si no es este año, será entonces en el próximo Dakar”.

Durante su recuperación las cosas fueron complicadas y admite que “lo más difícil es, realmente, que llega una nueva vida. Así que necesitas volver a aprender a caminar, a sentarte, a moverte, y esto toma mucha energía. A veces quisieras ir más rápido, pero no puedes. Así que esto en algunos días es difícil y algunos días lloras. Al siguiente día sonríes, pero es así. Y necesitas otra vez aceptar eso para estar mejor en el futuro”.

Guarda buenos recuerdos de nuestro país y cuenta que “Argentina fue fantástica. Supongo que un día podremos competir de nuevo en el Dakar allí. Sé que, probablemente será difícil, pero pasé 11 años allí haciendo el Dakar y es fantástico el recuerdo en Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay y Perú. Por sus paisajes y la gente también, por supuesto. Fue increíble. Pero, de todas formas, durante el campeonato iremos este año a Argentina y el plan es que pueda estar otra vez por allí”, anticipa sobre su presencia en el Desafío Ruta 40, que será la tercera fecha del Campeonato Mundial de Rally y se llevará a cabo del 24 al 29 de mayo.

Por último, ante la consulta de si se considera un luchador, fue tajante: “Sí, totalmente. Porque aprendí a esforzarme cada día si quiero conseguir algo bueno. Así que, pese a lo sufrido por el accidente, hoy soy una mejor persona”.

Mostrando la medalla por ganar la primera etapa de esta 48ª edición (Crédito: Prensa XRaid)