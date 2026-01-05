Deportes

Difícil jornada para los argentinos en el Rally Dakar por una etapa extrema: “Le supliqué a Dios”

Pinchaduras, roturas y otros problemas afectaron a los pilotos albicelestes en un recorrido lleno de piedras cortantes en Alula. La carrera comienza a ser durísima en Arabia Saudita

Lo mejor de la segunda etapa del Rally Dakar, que fue durísima (Prensa ASO / Rally Dakar)

(Enviado especial a Arabia Saudita) La semana arrancó complicada para los pilotos argentinos en la 48ª edición del Rally Dakar, que por séptima vez se realiza en Arabia Saudita. En la segunda etapa que unió Yanbu con Alula, varios representantes albicelestes tuvieron retrasos en un tramo cronometrado de 400 kilómetros, con muchas más piedras de las informadas en la hoja de ruta. Estos obstáculos también fueron cortantes lo que generó pinchaduras.

En la divisional Challenger, David Zille (Taurus) y Sebastián Cesana fueron cuartos, pero siguen liderando la clasificación general. “Tuvimos dos pinchazos a los 30 kilómetros de la primera parte. Las gomas se fueron desinflando de a poco y tuvimos que parar. pudimos agarrar un buen ritmo y recuperar bastante. Creo que hicimos un buen trabajo al final y hemos recuperado mucho tiempo, pasamos mucha gente”, dijo el pampeano a Infobae. El ganador del parcial fue el chileno Lucas Del Río (Taurus) que es navegado por el mendocino Bruno Jacomy. Segundo fue el local Seidan Yasir (Taurus) y tercera la sudafricana Puck Klaasen (GRally Team) con el bonaerense Augusto Sanz.

El matrimonio cordobés Nicolás Cavigliasso (Taurus) y Valentina Pertegarini también tuvieron problemas. “Pinchamos una goma y la cambiamos en el pit stop. Llegando al refueling, en una frenada, había una piedra muy filosa y sentí que tocó de adelante y tuvimos que cambiar otra goma. Metimos buen ritmo, pero se nos empezó a levantar la temperatura y tuvimos que bajar el ritmo para llegar”, declaró Nico, que resultó décimo y es sexto en la general.

Luciano Benavides habló tras la segunda etapa del Rally Dakar y mostró cómo le quedó la cubierta trasera

Pablo Copetti (MMP), nacido en nuestro país, pero radicado en los Estados Unidos, fue 13º y es 15º en la clasificación general. Mientras que el salteño Kevin Benavides (Taurus) junto a Lisandro Sisterna fueron 18º (17º en el global).

En Motos, el salteño Luciano Benavides terminó con lo justo sobre su KTM oficial ya que la cubierta trasera se desbandó y pudo haberle costado el abandono al piloto de 30 años. “En los últimos cinco o seis pilotos empecé a sentir cómo la cubierta me empezó a pegar y en el tanque y dije ‘ya se explota’. En la última recta le supliqué a Dios. Hoy perdimos un poco de tiempo”, contó al llegar a la meta tras terminar séptimo y ser sexto en la general.

También en las dos ruedas, el neuquino Juan Santiago Rostan (KTM) fue 44º y es 50º en la general. Mientras que el cordobés Leonardo Cola fue 56º y marcha 55º en el global. El vencedor del parcial de este lunes fue el australiano Daniel Sanders, quien defiende el título y lidera la clasificación general. Lo escoltó otro piloto de KTM, el español Edgar Canet. Tercero culminó el estadunidense Ricky Bravec (Honda).

Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini
Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini tuvieron una jornada complicada

En Side by Side se impuso el portugués Goncalo Guerreiro. Segundo fue el belga Vayssade Florent y el podio a puro Polaris lo completó el francés Xavier De Soultrait, quien continúa al frente en la nómina total. En esta la divisional el bonaerense Manuel Andújar (Can Am) fue 14º y completa el top ten en la general. Por su parte, el cordobés Jeremías González Ferioli (Can Am) rompió tres gomas y llegó tarde al campamento. Se colocó 33º en el parcial y es 28º en el total de los participantes en su divisional.

La clasificación general y absoluta que siempre corresponde a los Autos, este lunes celebró el estadounidense Seth Quintero lideró el 1-2-3 de Toyota. Detrás llegaron el sudafricano Henk Lategan y el ganador del año pasado, el local Yazzed Al-Rajhi. Mientras que el qatarí Nasser Al-Attiyah (Dacia) fue octavo y por apenas 7 segundos supera a Quintero.

En tanto que en Camiones venció el neerlandés Gert Huzink (Renault). Fue escoltado por lituano Zala Vaidotas (Iveco) y el checo Martin Macik (MM Technology). Cuarto resultó el neerlandés Mitchel Van Brink (MM Technology)

En la Classic, reservada para vehículos de 1979 a 2005, el navegante argentino Gastón Mattarucco y el piloto colombiano Javier Vélez llegaron 57º con su Toyota Land Cruiser.

Este martes la acción seguirá en Alula y se anuncia una etapa más dura con 425 kilómetros cronometrados en un recorrido de formaciones rocosas. La dureza extrema llegó para quedarse en la 48ª edición del Rally Dakar.

