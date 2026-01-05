Deportes

La reacción de Fran Cerúndolo, Etcheverry y el resto de los ausentes tras conocerse el equipo para enfrentar a Corea del Sur en la Davis

La Selección tendrá cuatro debutantes en la serie que se jugará el 7 y 8 de febrero en Busan

Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry
Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry se expresaron en sus redes sociales

La confirmación del equipo argentino de Copa Davis para enfrentar a Corea del Sur, con cuatro debutantes y varias ausencias de peso, generó repercusiones entre los tenistas nacionales que habitualmente integran la Selección y, esta vez, no formarán parte de la serie, tras la compleja trama que atravesó el armado de la nómina.

Uno de los primeros en expresarse fue Francisco Cerúndolo, actual número uno del tenis argentino y habitual líder del equipo. El porteño replicó en sus redes sociales el video difundido por la Asociación Argentina de Tenis (AAT) en el que Javier Frana, capitán del conjunto nacional, explicó la definición de la nómina, atravesada por cuestiones de calendario, estado físico y planificación individual de los jugadores.

En ese mismo posteo, Tomás Etcheverry también dejó su mensaje. Desde su cuenta de Instagram, el platense comentó: “¡Vamos Argentina!”. Tras haber obtenido el último triunfo del equipo argentino en el single 2 de la serie frente a Alemania por los cuartos de final de la edición pasada, Tommy será otra de las bajas.

Las muestras de apoyo se extendieron a otros jugadores que también fueron parte de las últimas convocatorias. Francisco Comesaña, integrante del equipo en las dos series anteriores —ante Países Bajos y en las Finales de Bolonia—, escribió “Vamos Argentina” acompañado por un emoji de corazón. Mariano Navone, que también integró la Selección durante la campaña 2025, se expresó en la misma línea.

La reacción colectiva se dio instantes después de que Frana anunciara oficialmente el equipo que viajará a Corea del Sur, una formación que contará con cuatro debutantes en la Copa Davis y que afrontará una serie exigente en condición de visitante.

En su mensaje público, el capitán explicó las dificultades que encontró para conformar la nómina, en un contexto de calendario cargado y con varios jugadores con problemas de agenda.

Los cambios producidos por la ITF en cuanto a las fechas y el calendario hizo que el tenis argentino, se viera claramente perjudicado porque afecta directamente y no es compatible con la gira sudamericana, privándolos a los jugadores que estén en el equipo de Copa Davis de participar en el Challenger de Rosario y de no llegar al torneo de Buenos Aires”, señaló Frana.

La Asociación Argentina de Tenis (AAT) solicitó la intervención de la ITF, aunque la gestión no prosperó. Corea del Sur se mostró inflexible ante el pedido de adelantar la competencia uno o dos días.

Javier Frana explicó las razones
Javier Frana explicó las razones que lo llevaron a convocar a cuatro debutantes (Fuente: REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

En ese contexto, Frana y Eduardo Schwank, subcapitán del equipo, mantuvieron conversaciones con los tenistas que habitualmente forman parte de las convocatorias. La mayoría intentó estar, pero no daban las fechas, según pudo saber Infobae.

La serie ante Corea del Sur marcará no solo un nuevo desafío deportivo para el equipo nacional, sino que también será una oportunidad y un sueño cumplido para varios tenistas en el torneo más emblemático del tenis por países.

Thiago Tirante (103), Marco Trungelliti (130), Federico Gómez (190 en singles y 136 en dobles), Guido Andreozzi (32 en dobles) y Andrés Molteni (26 en dobles) son los elegidos. Ninguno de ellos es Top 100.

Corea del Sur, por su parte, presentará a los siguientes jugadores: Sanhui Shin (357° del ranking ATP), Hyeon Chung (361 y ex 19), Soon Woo Kwon (481 y ex 52), Ji Sung Nam (170 en dobles) y Uising Park (242 en dobles).

