Javier Frana anunció el equipo de Copa Davis con cuatro debutantes para visitar a Corea del Sur

El capitán de la Selección Argentina de Tenis YPF, Javier Frana, confirmó el equipo que viajará a Corea del Sur para disputar la primera ronda de los Qualifiers de la Copa Davis 2026. La serie se jugará el 7 y 8 de febrero en el Gijang Stadium de Busan, sobre superficie rápida, y marcará el debut de varios nombres con la camiseta albiceleste en la máxima competencia por equipos.

La convocatoria presenta una fuerte renovación. La nómina está integrada por Thiago Tirante, Marco Trungelliti y Federico Gómez en singles, junto a los especialistas en dobles Guido Andreozzi y Andrés Molteni. Para Tirante, Trungelliti, Gómez y Andreozzi será la primera experiencia representando a la Argentina en la Copa Davis, en una serie que aparece como una prueba exigente tanto por el contexto deportivo como logístico.

La ausencia de varios apellidos habituales del equipo argentino no pasó inadvertida y el propio Frana explicó los motivos que llevaron a conformar esta lista: “Los cambios de la ITF para este año hizo que el tenis argentino se vea claramente perjudicado porque no es compatible con la gira sudamericana, privando a los jugadores de Copa Davis que participen en Rosario y Buenos Aires y quedar mal preparados para la gira, que es vital para ellos por los puntos que hay en juego y las posibilidades de jugar en su país”, sentenció el capitán.

El calendario aparece como uno de los principales condicionantes. A diferencia de la temporada anterior, la primera ronda de los Qualifiers 2026 se disputa una semana más tarde que en 2025, lo que provoca una superposición directa con dos torneos clave del calendario nacional: el Challenger 125 de Rosario y el inicio del ATP 250 del Argentina Open. Ambos certámenes forman parte del arranque de la gira Sudamericana sobre polvo de ladrillo.

El capitán argentino, Javier Frana, designó a Thiago Tirante, Marco Trungelliti, Federico Gómez, Guido Andreozzi y Andrés Molteni para enfrentar a Corea por los Qualifiers 2026 de Copa Davis (Crédito: REUTERS/Alessandro Garofalo)

A ese escenario se suma la complejidad del traslado hasta Asia. La delegación nacional deberá afrontar cerca de 40 horas de viaje para llegar a Busan, incluyendo dos vuelos internacionales y un tramo en tren, sin margen para modificar las fechas de competencia debido a la postura inflexible del país anfitrión. Ese combo terminó de influir en la planificación del equipo y en la elección de los convocados.

Pese a las dificultades, Frana se mostró conforme con el grupo seleccionado y remarcó el valor simbólico y deportivo de esta nueva camada. “Nos entusiasma tener cuatro jugadores debutando, que dieron el sí por su generosidad y convicción. Vamos a ir a Corea a dar lo mejor, a entregar todo nuestro talento. Estamos convencidos de que vamos a tener un resultado positivo. Lo vamos a afrontar para demostrar que el tenis argentino es mucho más grande que los 5 mejores del ranking. El tenis argentino estará super bien representado”, concluyó el capitán.

Los jugadores que tendrán su debut absoluto

Thiago Tirante (106°) nació en La Plata el 10 de abril de 2001. Desde sus inicios fue un tenista destacado, tanto que alcanzó la cima del ranking mundial Junior, en 2019. En 2017 sacó su primer punto ATP y durante casi dos años alternó las competencias juniors con profesionales. En 2020 ganó su primer título, el M15 de Monastir en el cemento tunecino y desde entonces alzó 6 trofeos del ATP Challenger Tour: Ambato, Morelos, Bogotá, México, Córdoba y Szczecin (los dos últimos, en 2025). El platense ingresó en más de una oportunidad al selecto grupo de los 100 mejores de la ATP, alcanzando su pico en 2024 (90°). Desde entonces se mantuvo entre el 90 y 135 ininterrumpidamente. Con un juego ofensivo, que tiene sus puntos destacados en el saque y la derecha, Tirante ha demostrado una gran adaptación a las distintas superficies de juego.

Marco Trungelliti, el mayor de los debutantes, es de Santiago del Estero y tiene 35 años. El diestro se ubica en el puesto 131 del ranking y cuenta con 15 títulos (9 ITF y 6 Challengers) y casi dos décadas como profesional. El 2025 fue el mejor año de su carrera, con 3 trofeos del ATP Challenger Tour, entre estos, dos de categoría 100 (Tulln y Lyon) y Targu Mures (50). Si bien nunca logró meterse entre los 100 mejores del ranking, estuvo cerca en reiteradas oportunidades. Su pico fue 112° en 2019 y estuvo en el top 150 en 6 temporadas distintas (2016-19 y 2024-25). Su nombre siempre aparece en las grandes citas de cada año, con una particularidad: superó las clasificaciones de todos los Grand Slam en al menos una oportunidad, y un total de 9 veces. En los Majors acumula 54 triunfos y el más destacado de su carrera fue ante Marin Cilic, en Roland Garros 2016.

Guido Andreozzi es uno de los cuatro jugadores que tendrán su debut absoluto en la primera ronda de los Qualifiers 2026 de Copa Davis ante Corea (Crédito: REUTERS/Henry Romero)

Guido Andreozzi tiene 34 años y nació en Buenos Aires. A mediados de 2024 le dio un giro a su carrera para enfocarse en la modalidad de dobles, la cual le había otorgado tres medallas panamericanas, en Toronto 2015 (oro en dobles mixto y plata en masculino) y Lima 2019 (plata en dobles masculino). Como singlista alcanzó el puesto 70 del ranking en 2019 y como doblista, el 28 (en 2025). Actualmente se ubica 33° en el escalafón y ostenta 3 títulos ATP 250: Bastad, Umag y Buenos Aires. Este año firmó triunfos importantes como contra Heliovaara / Patten (7°) en cuartos de final del Masters 1000 de Shanghai y Arévalo / Pavic (3°) en la misma instancia del ATP 500 de Pekín, ambos con el francés Manuel Guinard como compañero.

Federico Gómez, 183° del ranking ATP, es de Merlo, Buenos Aires y tiene 29 años. Hasta 2019 jugó al tenis universitario en los Estados Unidos, donde terminó la carrera de Gestión Deportiva. Luego se reinsertó en el profesionalismo y tuvo una carrera ascendente, sobre todo en los últimos dos años. Comenzó 2023 en el top 700 del ranking ATP, ganó su primer título (el M15 de Naples) y terminó el año 376°, compitiendo en el circuito ATP Challenger. En ese nivel, los primeros éxitos no tardaron en llegar: en 2024 ganó los títulos de Milán y Guayaquil, de categoría 75; y Trieste, 100. Estos resultados le permitieron meterse entre los 130 mejores del ranking, debutar en un torneo de Grand Slam y hacerlo de gran forma, en US Open, donde superó las tres rondas de Qualy. En Nueva York dejó su marca: registró el tercer saque más rápido de todo el torneo (228 km/h). El pasado diciembre ganó su primer título en canchas rápidas, en el Challenger 100 de Temuco, Chile, y cerró el año conquistando la Liga de Primera División AAT representando al Buenos Aires Lawn Tennis Club.