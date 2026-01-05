El contundente mensaje de Javier Frana antes del debut de la Copa Davis: “Vamos a ir a Corea a dar lo mejor”

Thiago Tirante, Marco Trungelliti, Federico Gómez y los doblistas Guido Andreozzi y Andrés Molteni jugarán el 7 y 8 de febrero en Busan, donde el equipo nacional iniciará su participación en los Qualifiers

Javier Frana, capitán de la Selección Argentina de Tenis YPF, oficializó la convocatoria para la serie ante Corea del Sur, correspondiente a la primera ronda de los Qualifiers de la Copa Davis 2026, que se disputará el 7 y 8 de febrero en el Gijang Stadium de Busan, sobre canchas rápidas.

El equipo estará integrado por Thiago Tirante, Marco Trungelliti, Federico Gómez, Andrés Molteni y Guido Andreozzi, en una nómina marcada por el estreno de varios jugadores en la competencia por equipos, un complejo contexto logístico y la superposición con la gira sudamericana sobre polvo de ladrillo.

Al iniciar el anuncio oficial, Frana explicó que el objetivo fue comunicar la nómina para la próxima serie de Copa Davis como visitante frente a Corea del Sur y brindar un contexto sobre las dificultades que atravesó el equipo desde que se conoció el sorteo. Luego, el capitán confirmó los nombres de los convocados: “Los jugadores convocados son: Thiago Tirante, Marco Trungelliti, Federico Gómez, Andrés Molteni y Guido Andreozzi”.

El capitán argentino explicó que los cambios introducidos por la Federación Internacional de Tenis (ITF) en el calendario afectaron directamente al tenis nacional, al generar una incompatibilidad con los torneos que se disputan en Argentina durante febrero: “Los cambios producidos por la ITF en cuanto a las fechas y el calendario hizo que nuestro tenis, el tenis argentino, se vea claramente perjudicado porque afecta directamente y no es compatible con la gira sudamericana, privándolos a los jugadores que estén en el equipo de Copa Davis de participar en el Challenger de Rosario y de no llegar al torneo de Buenos Aires”, señaló.

Frana también se refirió al dilema que enfrentaron varios jugadores ante la imposibilidad de combinar ambas competencias y destacó el valor que tiene representar al país: “Entiendo y todos conocemos lo que significa representar a la República Argentina, representar a nuestro país en Copa Davis, el valor que tiene, el sueño que es para todos ellos; pero también nos vimos ante esta ingrata situación de tener que estar optando”, explicó, al tiempo que agradeció el esfuerzo realizado por los convocados y sus equipos de trabajo para evaluar alternativas.

El capitán de la Selección Argentina de Tenis de Copa Davis, Javier Frana, anunció la convocatoria de Thiago Tirante, Marco Trungelliti, Federico Gómez, Andrés Molteni y Guido Andreozzi para la serie ante Corea del Sur (Crédito: REUTERS/Alessandro Garofalo)

Además, el capitán reveló que hubo intentos concretos para modificar la fecha de la serie y facilitar la logística, aunque sin éxito: “Hubo insistencias muy, muy fuertes para tratar de cambiar la fecha, adelantarla aunque sea uno o dos días, que nos dé la posibilidad de que algunos jugadores tengan al menos la chance, sin tanta preparación, de poder jugar el torneo ATP de Buenos Aires”, detalló. Sin embargo, remarcó que “Corea del Sur fue inflexible en esa situación: llevó la fecha lo más tarde posible y, encima, también una sede mucho más alejada que hace mucho más difícil la logística y que nos tomará cerca de 40 horas de poder llegar”.

Pese a las dificultades, el entrenador valoró especialmente el entusiasmo que genera la presencia de cuatro debutantes en la competencia: “Lo que nos entusiasma y lo desafiante y lo lindo es que tendremos cuatro jugadores que estarán debutando y que dieron el sí por su generosidad, por su convicción y porque, quiera o no, esto también es una parte de un sueño que se cumple para ellos”, afirmó.

Con confianza en el grupo elegido, el capitán aseguró que el equipo viajará a Corea del Sur con la convicción de competir al máximo nivel: “Vamos a ir a Corea del Sur claramente a dar lo mejor, vamos a ir a entregar toda nuestra capacidad, todo nuestro talento y estamos convencidos de que vamos a tener un resultado super positivo”, sostuvo, al tiempo que pidió el apoyo del público argentino a la distancia.

Finalmente, Frana dejó un mensaje que resume el espíritu con el que asumirán la serie: “La vamos a afrontar y la vamos a traer para demostrar que el tenis argentino es mucho más grande que los cuatro o cinco mejores en el ranking. Esto lo demuestra y es por eso el entusiasmo que tengo también en afrontar este hermoso desafío que tenemos. Así es que el tenis argentino estará super bien representado”.