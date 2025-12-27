La frase de Alpine sobre el coche para la temporada 2026 de Fórmula 1 que desató la ilusión: “Estamos totalmente encaminados”

Alpine se mostró entusiasmado con el desarrollo del monoplaza A526 para la próxima temporada de la F1

Después de atravesar un complejo 2025, el optimismo empieza a tomar forma dentro de Alpine de cara a la temporada 2026 de la Fórmula 1. La escudería francesa, que centró todos sus esfuerzos en la nueva normativa técnica, celebra los avances en el desarrollo del próximo A526 y miembros importantes en el equipo como Steve Nielsen, director general, y Dave Greenwood, director de carreras, alegan que están “muy contentos” con la situación del equipo en Enstone.

Tras una temporada en la que Alpine finalizó último en el Campeonato de Constructores, donde sumó tan solo 22 puntos y quedó 48 unidades por detrás del noveno clasificado (Sauber), la dirección priorizó el desarrollo temprano para las futuras normativas, algo que David Sánchez, director técnico, confirmó hace algunas semanas que fue una estrategia premeditada para centrarse en el desarrollo del vehículo de 2026. En declaraciones recogidas por el portal especializado PlanetF1, Steve Nielsen se mostró ilusionado con el rumo de los preparativos para la próxima temporada.

“Creo que hemos hecho todo bien. El chasis ha superado las pruebas de choque. Es más ligero y más resistente. Tiene buena pinta, pero cualquier equipo que construye un coche nuevo te dirá que es bueno. Lo que realmente lo decide es lo que ocurre en el circuito”, destacó el director general, quien remarcó el espíritu de los integrantes del equipo.

En esta misma línea, enfatizó la entrega total que observa entre los empleados: “Hay muchas personas que llevan las carreras en la sangre y quieren ser competitivas y no les importa dedicarle horas. Nuestra fábrica ya está funcionando… la semana laboral promedio es de 55 horas, porque eso es lo que necesitamos para sacar este coche. Y no tenemos ningún problema con que la gente lo haga”.

Steve Nielsen, director general de Alpine, se mostró optimista de cara a la nueva temporada de la Fórmula 1

Por su parte, Dave Greenwood, director de carreras, brindó declaraciones optimistas sobre la estrategia de Alpine en el 2025 y aseguró con convicción que gestionaron de forma acertada la transición hacia la nueva era técnica en la Fórmula 1. “Estamos muy contentos con nuestra situación. No vamos a entrar en muchos detalles, pero estamos totalmente encaminados y en el buen camino para todo lo que necesitamos. Creo que cada equipo tiene metas que está cumpliendo. Estamos muy contentos con nuestra situación”, argumentó.

La escudería apostó por un rediseño profundo, tanto en el chasis como en la filosofía de trabajo, con la mirada puesta en superar el desafío del nuevo límite de peso mínimo de 770 kg. Greenwood prefirió no precisar si el A526 alcanzará exactamente ese objetivo al inicio de la temporada, pero remarcó: “Sabemos que estamos haciendo el mejor trabajo posible para alcanzar un objetivo bastante ambicioso, pero no inalcanzable”.

A esto, añadió: “Creo que la mayoría de la gente ha dicho públicamente que es un desafío, pero ese, nuevamente, es un desafío que nuestro equipo de diseño en la base asume con la energía y el vigor necesarios para intentar superarlo. No me gustaría dar cifras sobre nuestra situación actual, pero estamos contentos y sabemos que estamos haciendo el mejor trabajo posible para alcanzar un objetivo bastante ambicioso, pero no inalcanzable”.

Franco Colapinto y Pierre Gasly serán los pilotos titulares de Alpine para la temporada 2026 de la F1

Además, anticipó que el futuro inmediato de la categoría planteará un escenario distinto, en el que el calendario técnico será protagonista. Greenwood advirtió que, aunque la temporada siguiente será más compleja en la fase inicial, la adaptación al nuevo reglamento será rápida: “El año que viene se presenta un poco más complicado, pero solo será así al principio. Después de tres carreras, parecerá que es la norma. Nos acostumbramos rápidamente a esas cosas. A veces olvidamos cómo fueron las cosas antes”, explicó. Sostuvo que los cambios introducidos por las nuevas unidades de potencia y las variaciones en la gestión energética representarán un “desafío significativo para el conductor y también para el equipo de ingeniería”.

En 2025, el protagonismo en la pista recayó en Pierre Gasly, quien fue el único integrante capaz de sumar 22 unidades para la escudería, logrando un sexto lugar en Silverstone como mejor resultado. Franco Colapinto reemplazó a Jack Doohan en la séptima carrera y, pese a mostrar una notable evolución en la que logró superar al experimentado piloto francés en varios circuitos, no logró computar puntos.

El lanzamiento oficial del nuevo A526 está programado para el 23 de enero, una fecha marcada en la agenda de la Fórmula 1 que servirá como termómetro para medir si la reestructuración interna y los esfuerzos colectivos logran traducirse en competitividad tangible dentro del circuito.

El monoplaza renovado de Alpine, el cual contará con un motor de Mercedes, volverá a salir a la pista en los test de pretemporada. Del 26 al 30 de enero se realizarán los ensayos privados en el Circuito de Cataluña, en Montmeló, mientras que en febrero harán lo propio en Bahréin, del 11 al 13 y del 18 al 20.