El gol sobre el final de Enzo Fernández para el Chelsea que le arrebató el triunfo al Manchester City de Guardiola

El volante argentino fue clave para rescatar un punto en el tiempo de descuento en condición de visitante por la Premier League

Chelsea logró un agónico empate contra el Manchester City gracias al gol en el último minuto de Enzo Fernández. El mediocampista fue clave en la igualdad 1-1 en el Etihad Stadium, en el marco de la 20ª jornada de la Premier League, y le dio un duro golpe a las aspiraciones de obtener el título al cuadro dirigido por Pep Guardiola. El volante de la selección argentina también acaparó los flashes en otra jugada en la que expresó su bronca con un compañero, quien falló una importante ocasión de gol luego de su asistencia.

El equipo local manejó los hilos del desarrollo del partido ante un elenco visitante que contó con Calum McFarlane como entrenador interino, ya que Enzo Maresca fue despedido hace algunos días. No obstante, el City no fue contundente en el área rival y, pese a dominar, prácticamente nunca pudo sentenciar el duelo ante la falta de eficacia en la ofensiva. Tras un tiro en el poste de Erling Haaland, la apertura del marcador llegó a los 42 minutos del enfrentamiento de la mano de Tijjani Reijnders, quien elaboró una buena jugada individual que terminó con un fuerte remate dentro del área para vencer la resistencia de Filip Jörgensen.

A pesar de esto, Chelsea tuvo la oportunidad de igualar el duelo en el inicio del complemento. Manchester City quedó mal posicionado en la defensa y Cole Palmer lideró un contraataque. El inglés habilitó a Enzo Fernández, quien luego de aguantar la marca de Matheus Nunes le dejó la pelota a Pedro Neto, quien llegaba solo en el punto de penal. Sin embargo, el portugués desvió su remate por encima del travesaño. El mediocampista argentino reaccionó inmediatamente y le abrió los brazos expresando su enojo con el extremo, al que le recriminó que desperdició una oportunidad trascendental.

*La bronca del mediocampista argentino con Pedro Neto por la chance que desperdició

La influencia de Enzo Fernández en el segundo tiempo quedó reducida por una llamativa decisión táctica, dado que el argentino jugó considerablemente tirado a la banda izquierda. Desde entonces, Manchester City acentuó su control en el juego y contó con numerosas oportunidades de gol, pero careció de eficacia. Chelsea, por su parte, recién registró su segundo tiro al arco a los 72 minutos de partido: Liam Delap quedó solo dentro del área, pero se encontró con un seguro Gianluigi Donnarumma.

Un par de jugadas después se elevó la temperatura por un fuerte encontronazo entre Delap y Abdukodir Khusanov. Los jugadores Citizens se enojaron con su excompañero, quien empujó al defensor uzbeko contra los carteles. Entre las discusiones se destacó una acalorada charla cara a cara entre Enzo y Matheus Nunes, la cual no pasó a mayores.

Manchester City nunca liquidó el partido y el Chelsea tuvo su recompensa en el último minuto de partido. A los 93 minutos, Malo Gusto tiró un centro rasante para un Enzo Fernández que llegó solo en el segundo palo. Tras una descomunal atajada de Gianluigi Donnarumma, el rebote le quedó en los pies del argentino y desató la locura del equipo visitante al empatar el encuentro en el tiempo de descuento. El VAR revisó minuciosamente la jugada en la que el volante estaba habilitado por centímetros. El ex River se dio el gusto de celebrar mezclado entre los fanáticos en la tribuna.

*El gol de Enzo Fernández en el tiempo de descuento para el empate del Chelsea

Su tanto contra el Manchester City representó el séptimo en la presente temporada para el mediocampista de la selección argentina. A estos les suma dos asistencias en 26 encuentros oficiales con los Blues.

El resultado en el Etihad Stadium supone un duro golpe para las aspiraciones del equipo de Pep Guardiola. Manchester City quedó en el segundo lugar con 42 unidades, mismas que el Aston Villa de Emiliano Dibu Martínez, y le permitió al Arsenal alejarse en la cima de la Premier League: el equipo de Mikel Arteta lidera con 48 puntos.

Por su parte, ante la expectativa de la posible incorporación de Liam Rosenior como nuevo director técnico, Chelsea se asentó en la quinta posición con 31 unidades, igualado con el Manchester United. El próximo encuentro en la agenda del equipo de Londres será contra el Fulham, el miércoles 7 de enero desde las 16:30 (hora argentina). Del otro lado, el Manchester City hará lo propio al mismo tiempo contra el Brighton.

TABLA DE POSICIONES DE LA PREMIER LEAGUE

