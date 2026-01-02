La tajante frase del principal candidato para ser el nuevo DT del Chelsea tras la salida de Enzo Maresca

Liam Rosenior es el principal candidato para reemplazar a Maresca en Chelsea (Crédito: Reuters/Radovan Stoklasa)

Chelsea dio un volantazo inesperado con la salida de Enzo Maresca y ya trabaja para encontrar un reemplazo con vistas al tramo final de la temporada, que lo tiene muy bien parado para avanzar de fase en la Champions League. El periódico británico The Guardian afirmó que el principal candidato es Liam Rosenior y el DT del Racing de Estrasburgo de Francia dejó la puerta abierta para desembarcar en la Premier League.

“No hay garantías en la vida”, declaró Rosenior en la conferencia de prensa previa al duelo de este sábado desde las 15 (hora argentina) ante Niza como visitante por la fecha 17 de la Ligue 1, que lo tiene en la octava posición con 23 puntos. El grupo BlueCo, dueños de ambos clubes, baraja su apellido para los Blues, pero no quiere sacarlo de su cargo hasta no tener a su sucesor confirmado.

En este sentido, el joven orientador de 41 años, que fue asistente de Wayne Rooney en el Derby County y registra un paso por el banquillo del Hull City, evitó garantizar su presencia en el elenco galo hasta final de temporada: “Siempre he sido abierto con el club sobre muchos planteamientos. Algunos se han revelado y otros no. Siempre me centro en mi trabajo. Pero decir que definitivamente voy a estar en algún lugar o que definitivamente voy a hacer algo, no me parece correcto”.

Más allá de esto, se mostró muy enfocado en su papel actual dentro de un plantel con presencia argentina por Valentín Barco y Joaquín Panichelli, sumado a su participación continental en la UEFA Conference League, donde es el líder de la Fase Liga con 16 puntos sobre 18 posibles: “Lo que sí sé es que lo he puesto todo en este trabajo. He creado conexiones increíbles con la gente de este club. Hemos creado recuerdos realmente maravillosos. No se puede garantizar nada en la vida. En cuanto al interés por otros clubes, he tenido mucho interés”.

Valentín Barco y Joaquín Panichelli son los dos argentinos en el plantel del Racing de Estrasburgo (Crédito: Reuters/Christian Hartmann)

“Me han apoyado muchísimo en este puesto. Quieren que a este club le vaya tan bien, al igual que quieren que al Chelsea le vaya bien”, sentenció. The Guardian comunicó que Liam Rosenior “se cree que rechazó ofertas de equipos de la Premier League y del Bayer Leverkusen” durante su estadía en Francia.

La entidad de Londres confirmó el alejamiento de Maresca este 1 de enero a través de un comunicado en redes sociales: “El Chelsea Football Club y el entrenador Enzo Maresca han decidido separarse. Durante su etapa en el club, Enzo llevó al equipo al éxito en la UEFA Conference League y la Copa Mundial de Clubes de la FIFA. Esos logros seguirán siendo una parte importante de la historia reciente del club, y le agradecemos sus contribuciones al mismo”.

Los Blues afirmaron que ambas partes entendieron la necesidad de “un cambio” como la “mejor oportunidad” del equipo para “volver a encarrilar la temporada“, luego de que ya quedaron a 15 puntos de la cima a falta de jugar la mitad del campeonato en la Premier League. Más allá de esto último, se enfrentarán al Arsenal en semifinales de la Copa de la Liga de Inglaterra y ocupan la 13° posición en la Fase Liga de la Champions League, a dos puntos de la clasificación directa a octavos de final con dos jornadas por disputar.

El campeón del último Mundial de Clubes fue calificado como “poco profesional e irrespetuoso” por los medios británicos y se marchó después de comunicarle al club de que había mantenido conversaciones con “figuras asociadas al Manchester City para reemplazar a Pep Guardiola”, arrojó el diario The Guardian. Cabe remarcar que Maresca fue asistente del DT español (todavía no renovó el contrato) entre 2022 y 2023, cuando emprendió su rumbo para tomar las riendas del Leicester City.

La despedida de Enzo Fernández a Enzo Maresca

Una de las figuras del equipo, Enzo Fernández, emitió un caluroso mensaje dedicado a Maresca en su cuenta personal de Instagram: “Mister, gracias por todo lo compartido y vivido en esta etapa, aprendí mucho y valoro cada consejo y experiencia. Te deseo lo mejor a vos y tu cuerpo técnico, Willy, Dani, Robi, Marcos y Mickey. Obtuvimos dos títulos juntos que nunca olvidaré. Muchos éxitos para ustedes y ojalá nos volvamos a cruzar en el camino. Un abrazo”.

La lista de posibles sucesores posee el nombre de Liam Rosenior y Andoni Iraola, actualmente en el Bournemouth, aunque la fuente citada también sumó al orientador del Porto, Francesco Farioli, y un nombre más que no reveló. Por el momento, Calum McFarlane, técnico del Sub 21 de Chelsea, asumirá como interino en el duelo de este domingo desde las 14:30 (hora argentina) contra Manchester City por la fecha 20 del torneo doméstico.