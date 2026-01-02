El sentido mensaje de Enzo Fernández tras la salida del DT del Chelsea en medio de un conflicto

Enzo Fernández se refirió a la salida de Enzo Maresca del Chelsea (REUTERS/Hannah Mckay)

La salida de Enzo Maresca del cargo de entrenador del Chelsea Football Club generó impacto en el inicio de 2026, no solo por el momento deportivo sino también por las reacciones dentro del plantel. Enzo Fernández, mediocampista argentino y uno de los referentes del equipo londinense, publicó un mensaje en su cuenta de Instagram para despedir al técnico, luego de que la directiva oficializara la desvinculación por los resultados recientes.

“Mister, gracias por todo lo compartido y vivido en esta etapa, aprendí mucho y valoro cada consejo y experiencia. Te deseo lo mejor a vos y tu cuerpo técnico, Willy, Dani, Robi, Marcos y Mickey. Obtuvimos dos títulos juntos que nunca olvidaré. Muchos éxitos para ustedes y ojalá nos volvamos a cruzar en el camino. Un abrazo”, compartió el futbolista. El italiano, como estratega del conjunto Blue, ganó la Conference League y el Mundial de Clubes en Estados Unidos.

El mensaje de Enzo Fernández para Enzo Maresca tras su salida del Chelsea

La decisión del club se tomó después de una serie de resultados adversos en la Premier League, con solo una victoria en los últimos siete encuentros. Según Daily Mail, la directiva consideró que un cambio en la conducción era necesario para retomar el rumbo y mantener las aspiraciones de clasificar a la próxima Liga de Campeones.

La relación entre el entrenador italiano y la dirigencia terminó marcada por tensiones internas. La ruptura se precipitó por una disputa con el departamento médico, diferencias sobre la gestión de los futbolistas lesionados y una polémica decisión de Maresca de no asistir a una conferencia de prensa posterior a un partido, alegando enfermedad. La directiva interpretó esa ausencia como un acto poco profesional e irrespetuoso. Además, surgieron versiones sobre un posible interés del técnico por regresar al Manchester City, donde fue asistente de Pep Guardiola.

Liam Rosenior, entrenador del RC Strasbourg, principal candidato a asumir en Chelsea (REUTERS/Manon Cruz)

En cuanto al futuro del banquillo, la atención de la dirigencia se centró rápidamente en la búsqueda de un reemplazante. De acuerdo con BBC Sports, el principal candidato es Liam Rosenior, actual entrenador del Racing de Estrasburgo. El técnico inglés dirigió anteriormente al Hull City y viene de finalizar séptimo en la última Ligue 1 con Racing, equipo que participa en la Conference League y se destaca por el desarrollo de jugadores, el manejo del vestuario y un estilo de juego que prioriza la intensidad, la presión y la posesión.

Un aspecto relevante es que el Racing de Estrasburgo pertenece al mismo grupo económico que controla al Chelsea, lo que facilitaría una eventual negociación. No obstante, la reacción de los aficionados franceses ante una posible salida de su entrenador en mitad de la temporada es una incógnita.

Otras alternativas que manejó la prensa británica incluyen a Roberto de Zerbi, actualmente en el Olympique de Marsella; Kieran McKenna del Ipswich Town; Francesco Farioli del FC Porto; y Frank Lampard, una figura histórica del club londinense. Lampard ya dirigió al Chelsea en dos etapas y hoy trabaja en el Coventry City, equipo de la segunda división inglesa.

El sitio The Athletic descartó a Oliver Glasner del Crystal Palace, mientras que el argentino Willy Caballero, ayudante de Maresca, podría encargarse del equipo de manera interina si la designación se demora.

La salida de Maresca ocurre en medio de una temporada exigente. El Chelsea disputó nueve partidos en el último mes y el equipo mostró señales de desgaste, con dos victorias en sus últimos nueve encuentros. La directiva había proyectado una evaluación del proyecto al finalizar el ciclo, pero la caída en el rendimiento aceleró la decisión. En la actualidad, el club se encuentra en el quinto puesto de la Premier League, a 15 puntos del líder Arsenal, tras empatar 2-2 contra el Bournemouth en condición de local. Además, en la Champions League aparecen en el puesto 13°, a ocho unidades del puntero Arsenal. Esta posición lo pone en puestos de clasificación a los playoffs.