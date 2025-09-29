Julián Álvarez, íntimo: el permitido de su dieta, qué le da miedo de ser padre y la pregunta sin respuesta

Cómo es un día en la vida de Julián Álvarez

En una charla completamente distendida, Agustín Creevy, histórico jugador de Los Pumas, tuvo un entretenido ida y vuelta con Julián Álvarez. El futbolista surgido en River Plate se refirió a su presente profesional y personal, y pasó de hablar del momento que está atravesando en el Atlético Madrid a la expectativa por ser padre por primera vez junto a su pareja Emilia Ferrero. Al mismo tiempo, fue sometido a un desafío en el que no pudo elegir quién fue el mejor entrenador de su carrera.

Tras retirarse del rugby profesional, Agustín Creevy, que fue referente y capitán del combinado nacional argentino, en el que suma 110 presencias, arrancó un proyecto personal creando contenido en YouTube. Allí, sube videos realizando entrevistas con diferentes personalidades. En este contexto, visitó a Julián Álvarez en su propia casa y grabó un video que dura casi una hora. Vale aclarar que ambos son amigos, al punto de que compartieron vacaciones a mediados de 2025.

Una de las cosas que reveló el campeón del mundo fue su dieta. “Él come saludable, aunque algún día libre... le damos algún premio. Tres milanesas de premio tuvo anoche (posterior al hat-trick que le marcó al Rayo Vallecano)”, explicó la cocinera personal del jugador. “Tres goles, tres milanesas”, agregó Julián.

La expectativa de ser padre por primera vez con Emilia Ferrero

Posteriormente, Álvarez contó brevemente cómo suele ser un día en su vida. “Me levanto a las 9, tengo que estar a las 10 (en el club) y empezamos a entrenar a las 11. Desayuno ahí en el club, tomamos unos mates con los chicos”, declaró. Allí, hizo principal hincapié en las prácticas que se llevan a cabo con el Atlético Madrid. “Depende el día, cambia el entrenamiento. Como jugamos cada tres días, no hacemos mucho. El partido sería el entrenamiento fuerte. Si tenés una semana larga puede ser que te metan algo de físico, gimnasio, potencia, algo de eso”, argumentó.

Luego, retomó a la rutina de su día: “Vuelvo a mi casa como a las 2. Almorzamos y después, últimamente, duermo una siesta. Y después ya me quedo en casa. Si tenemos muchos partidos hago algo de recuperación, juego un poco con Tarzán (su perro). Él llegó hace un año y me cambió la vida. Antes éramos Emi (Ferrero) y yo. Y ahora viene Amadeo”.

En esto último profundizó posteriormente, ya que Álvarez está esperando su primer hijo junto a su pareja Emilia Ferrero, en un anuncio que hicieron en medio de su participación en el Mundial de Clubes. “Estoy tranquilo, pero sí que algunas cosas te dan un poco de miedo. Es algo nuevo, es normal. Te dan el título de papá, pero después tenés que ejercerlo como te salga. La crianza, marcar los límites... esas cosas. Cuándo sí y cuándo no. Creo que son cosas que se van a ir dando. Pero estoy tranquilo. Emi es un poco más ansiosa”, comentó el futbolista de 25 años.

El desafío que tuvo que cumplir por no elegir a un entrenador

Sobre la convivencia junto a su pareja, reveló que suelen mirar series o películas constantemente y que no suelen salir mucho de la casa. “Si nos enganchamos con alguna, veo series. ‘Café con aroma de mujer’ es la mejor. Buenísima. Mi mamá era fanática de esa. Y cuando salió la nueva, cuando estaba en Manchester, volví de entrenar y Emilia la estaba mirando. Y me enganché. Creo que eran 88 capítulos y los vimos en una semana”, contó entre risas.

Por otro lado, en el plano futbolístico, Julián Álvarez se refirió a los títulos que concretó a lo largo de su corta carrera profesional. Cabe recordar que el argentino ganó prácticamente todos los campeonatos más importantes que disputó, tanto con la selección argentina como en sus clubes.

“Nada de lo que hacés ahora se siente igual a lo que sentís adentro de la cancha cuando ganás. Es volver a repetir esa sensación. Me quedan todavía muchos años y quiero eso. Me acostumbré, por así decirlo, a ganar. A nadie le gusta perder. Y quiero seguir con eso, seguir creciendo en lo personal. Ahora que hace un año y poco que estoy acá, quiero conseguir títulos”, mencionó.

Cerca del cierre, Agustín Creevy lo sometió a un divertido desafío en el que tuvo que responder a una serie de preguntas. Sin embargo, Julián no se animó en una sola: ¿Quién fue el mejor entrenador de su carrera? “Me matás... No puedo decir. No me quemés”, contestó entre risas el ex atacante de River. La prenda fue tomar un poco de salsa picante, algo que desató las carcajadas del futbolista y del rugbier.