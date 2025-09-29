Deportes

Julián Álvarez, íntimo: el permitido de su dieta, qué le da miedo de ser padre y la pregunta sin respuesta

El futbolista del Atlético Madrid y de la selección argentina fue entrevistado por Agustín Creevy, el histórico jugador de Los Pumas

Guardar
Cómo es un día en la vida de Julián Álvarez

En una charla completamente distendida, Agustín Creevy, histórico jugador de Los Pumas, tuvo un entretenido ida y vuelta con Julián Álvarez. El futbolista surgido en River Plate se refirió a su presente profesional y personal, y pasó de hablar del momento que está atravesando en el Atlético Madrid a la expectativa por ser padre por primera vez junto a su pareja Emilia Ferrero. Al mismo tiempo, fue sometido a un desafío en el que no pudo elegir quién fue el mejor entrenador de su carrera.

Tras retirarse del rugby profesional, Agustín Creevy, que fue referente y capitán del combinado nacional argentino, en el que suma 110 presencias, arrancó un proyecto personal creando contenido en YouTube. Allí, sube videos realizando entrevistas con diferentes personalidades. En este contexto, visitó a Julián Álvarez en su propia casa y grabó un video que dura casi una hora. Vale aclarar que ambos son amigos, al punto de que compartieron vacaciones a mediados de 2025.

Una de las cosas que reveló el campeón del mundo fue su dieta. “Él come saludable, aunque algún día libre... le damos algún premio. Tres milanesas de premio tuvo anoche (posterior al hat-trick que le marcó al Rayo Vallecano)”, explicó la cocinera personal del jugador. “Tres goles, tres milanesas”, agregó Julián.

La expectativa de ser padre por primera vez con Emilia Ferrero

Posteriormente, Álvarez contó brevemente cómo suele ser un día en su vida. “Me levanto a las 9, tengo que estar a las 10 (en el club) y empezamos a entrenar a las 11. Desayuno ahí en el club, tomamos unos mates con los chicos”, declaró. Allí, hizo principal hincapié en las prácticas que se llevan a cabo con el Atlético Madrid. “Depende el día, cambia el entrenamiento. Como jugamos cada tres días, no hacemos mucho. El partido sería el entrenamiento fuerte. Si tenés una semana larga puede ser que te metan algo de físico, gimnasio, potencia, algo de eso”, argumentó.

Luego, retomó a la rutina de su día: “Vuelvo a mi casa como a las 2. Almorzamos y después, últimamente, duermo una siesta. Y después ya me quedo en casa. Si tenemos muchos partidos hago algo de recuperación, juego un poco con Tarzán (su perro). Él llegó hace un año y me cambió la vida. Antes éramos Emi (Ferrero) y yo. Y ahora viene Amadeo”.

En esto último profundizó posteriormente, ya que Álvarez está esperando su primer hijo junto a su pareja Emilia Ferrero, en un anuncio que hicieron en medio de su participación en el Mundial de Clubes. “Estoy tranquilo, pero sí que algunas cosas te dan un poco de miedo. Es algo nuevo, es normal. Te dan el título de papá, pero después tenés que ejercerlo como te salga. La crianza, marcar los límites... esas cosas. Cuándo sí y cuándo no. Creo que son cosas que se van a ir dando. Pero estoy tranquilo. Emi es un poco más ansiosa”, comentó el futbolista de 25 años.

El desafío que tuvo que cumplir por no elegir a un entrenador

Sobre la convivencia junto a su pareja, reveló que suelen mirar series o películas constantemente y que no suelen salir mucho de la casa. “Si nos enganchamos con alguna, veo series. ‘Café con aroma de mujer’ es la mejor. Buenísima. Mi mamá era fanática de esa. Y cuando salió la nueva, cuando estaba en Manchester, volví de entrenar y Emilia la estaba mirando. Y me enganché. Creo que eran 88 capítulos y los vimos en una semana”, contó entre risas.

Por otro lado, en el plano futbolístico, Julián Álvarez se refirió a los títulos que concretó a lo largo de su corta carrera profesional. Cabe recordar que el argentino ganó prácticamente todos los campeonatos más importantes que disputó, tanto con la selección argentina como en sus clubes.

“Nada de lo que hacés ahora se siente igual a lo que sentís adentro de la cancha cuando ganás. Es volver a repetir esa sensación. Me quedan todavía muchos años y quiero eso. Me acostumbré, por así decirlo, a ganar. A nadie le gusta perder. Y quiero seguir con eso, seguir creciendo en lo personal. Ahora que hace un año y poco que estoy acá, quiero conseguir títulos”, mencionó.

Cerca del cierre, Agustín Creevy lo sometió a un divertido desafío en el que tuvo que responder a una serie de preguntas. Sin embargo, Julián no se animó en una sola: ¿Quién fue el mejor entrenador de su carrera? “Me matás... No puedo decir. No me quemés”, contestó entre risas el ex atacante de River. La prenda fue tomar un poco de salsa picante, algo que desató las carcajadas del futbolista y del rugbier.

Temas Relacionados

Julián ÁlvarezAgustín CreevySelección ArgentinaLos PumasAtlético Madriddeportes-argentina

Últimas Noticias

Barracas Central le gana a Belgrano de Córdoba por la fecha 10 del Torneo Clausura

El Guapo recibe al Pirata cordobés. Más tarde, a las 20, el Fortín se enfrentará a Decano en Liniers

Barracas Central le gana a

Un histórico arquero de la selección de Chile sufrió un infarto durante un partido despedida y fue reanimado en el campo de juego

Patricio Toledo, quien defendió el arco del combinado trasandino, se desplomó durante un homenaje de la Universidad Católica a jugadores emblemáticos. IMÁGENES SENSIBLES

Un histórico arquero de la

Masters 1000 de Shanghai: así quedó el cuadro principal con seis argentinos tras el sorteo

El certamen asiático se disputará del 1 al 12 de octubre en las instalaciones del Centro de Tenis Qi Zhong. Los rivales de los albicelestes, el regreso de Novak Djokovic y cuánto dinero hay en premios

Masters 1000 de Shanghai: así

Escandalosa pelea entre jugadores del Deportivo Maipú y sus hinchas en el campo de juego tras la derrota ante Colegiales

El hecho se produjo tras la caída por 2-1 ante el equipo de Munro en Mendoza. La palabra de uno de los futbolistas

Escandalosa pelea entre jugadores del

La desgarradora despedida de Lewis Hamilton a su perro Roscoe: “Tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida”

El múltiple campeón de la F1 publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales tras la muerte de su mascota

La desgarradora despedida de Lewis
ÚLTIMAS NOTICIAS
El ejercicio físico previene el

El ejercicio físico previene el cáncer: nueva evidencia muestra que caminar rápido disminuye el riesgo tumoral

“Cuando haya algo digno de comunicar, lo haremos”, dijo Kicillof sobre una visita a Cristina Kirchner

Milei llevó la campaña a Tierra del Fuego y defendió el rumbo: “¿Acaso quieren volver al 300% de inflación?”

Cuáles son los síntomas de alerta de infarto y cómo distinguirlos de otras afecciones

Detuvieron al jefe de la barra brava de Newell’s en allanamientos por venta de droga al menudeo

INFOBAE AMÉRICA
Donald Trump aseguró que Benjamin

Donald Trump aseguró que Benjamin Netanyahu aceptó la propuesta de Estados Unidos para Gaza

Desde la Casa Blanca, Trump y Netanyahu dialogaron con el primer ministro de Qatar tras el ataque de Israel a Doha

La economía como desenlace y principio

El primer ministro de Hungría negó la soberanía de Ucrania y se profundiza la tensión con Kiev

El crecimiento estancado y la alta inflación complican los planes del gobierno laborista en Reino Unido

TELESHOW
La autocrítica de Marcelo Tinelli

La autocrítica de Marcelo Tinelli por el anuncio de la separación de Milett Figueroa: “Ella se sintió afectada”

Sofía Pachano comparte la emoción de su embarazo en fotos familiares

Facundo Arana recordó a Romina Yan a 15 años de su muerte: “Algo nos tiene unidos para siempre”

Quiénes fueron los ganadores del Martín Fierro de Oro: polémicas, sorpresas y los candidatos para este año

Entre abrazos y recuerdos familiares: así fue el tierno saludo de Nico Vázquez a su papá en su cumpleaños