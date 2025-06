El mensaje de Julián Álvarez y su pareja Emilia Ferrero tras anunciar que serán padres: “Fichaje en camino”

Julián Álvarez y Emilia Ferrero serán padres por primera vez

Julián Álvarez confirmó que junto a Emilia Ferrero serán padres por primera vez. El delantero del Atlético de Madrid compartió la noticia en sus redes sociales después del sorpresivo anuncio en medio de una entrevista antes de jugar un partido clave para el futuro de su equipo en el Mundial de Clubes.

A través de una publicación en las que aparece sonriente junto a su pareja y su perro, la Araña mostró su felicidad por la llegada de su primer hijo. En las fotos, Ferrero sostiene un test de embarazo y Álvarez muestra una ecografía. “Foto oficial del nuevo equipo titular. Papá, mamá, Tarzán… y el próximo fichaje en camino. ¡Estamos muy felices!”, escribieron en el mensaje compartido en sus cuentas de Instagram.

El futbolista campeón del mundo con la selección argentina dio la primicia casi sin quererlo durante una rueda de prensa tras el último entrenamiento del Atlético de Madrid antes de lo que será la definición del Grupo B del torneo organizado por la FIFA en el que se enfrentará al Botafogo. “Vas a ser papá… Si hay festejo mañana… imagino que algo en alusión a eso vas a tener que hacer”, le consultó el cronista de TyC Sports Matías Pelliccioni.

“Yo no dije nada… Si lo digo es porque ya lo estás diciendo. Sí, voy a ser papá, pero todavía no habíamos anunciado nada. No sé cómo salió por ahí…”, dijo Julián. A lo que el periodista respondió: “¿Salió? Bueno, es una primicia”. Para finalizar, el delantero del Atlético de Madrid mostró su alegría: “Gracias, estamos muy contentos”, concluyó el ex atacante de River Plate.

Julián Álvarez confirmó que serán padres junto a su pareja Emilia Ferrero

La relación entre Julián Álvarez y Emilia Ferrero se remonta a su infancia en Calchín, la localidad cordobesa donde ambos crecieron. En el documental ‘Julián Álvarez: Standing Alone’, producido por City Studios que salió a la luz en 2024, la pareja relató cómo se conocieron cuando eran muy jóvenes. Ferrero viajaba con frecuencia al pueblo para visitar a su abuelo y allí surgió la amistad con Álvarez, la cual se fortaleció con el tiempo gracias a un grupo de amigos en común.

“Nos conocemos desde que teníamos, creo, 9 ó 10 años. Yo soy de Calchín, el pueblo y ella, su padre era de ahí y su abuelo era de ahí. Y ella iba siempre a visitar al abuelo y ahí nos conocimos”, relató el delantero sobre los inicios de su noviazgo con su pareja con la que tendrá su primer hijo.

El vínculo entre ambos se mantuvo pese a la carrera deportiva de Álvarez, que lo llevó a distintos destinos. Desde 2022 mantienen una relación como pareja. Julián, en entrevistas recientes, destacó que comparten la pasión por el fútbol y disfrutan ver partidos juntos en casa. Ferrero, por su parte, contó que heredó el amor por este deporte de su familia, en especial de su padre y uno de sus hermanos.

El delantero argentino junto a su pareja y su mascota tras anunciar que serán padres

“Teníamos el mismo grupo de amigos para compartir diferentes cosas. Ahí empezamos. Hablábamos. Después pasó el tiempo. Me fui a Buenos Aires. Capaz cuando volvía a Córdoba nos veíamos cada tanto, por el grupo de amigos. Desde 2022 que estamos juntos”, explicó el atacante que se consagró campeón del mundo con la selección argentina.

Ferrero es profesora de educación física y cursa un máster en entrenamiento y nutrición en la Universidad Alfonso X El Sabio. Además de su interés por el fútbol, cultiva una afición por el hockey desde los ocho años, deporte que practica de forma regular. También mencionó que le gusta el pádel y ha comenzado a involucrarse en el mundo del modelaje. El anuncio del embarazo de Julián Álvarez y Emilia Ferrero generó mensajes de felicitaciones y varias muestras de afecto por parte de amigos, familiares y seguidores en redes sociales.