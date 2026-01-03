El plan especial que tiene el Real Madrid con Franco Mastantuono: la estrategia para darle protagonismo

El Real Madrid tiene un plan con Franco Mastantuono (REUTERS/Violeta Santos Moura)

El Real Madrid ha decidido apostar por un enfoque personalizado con Franco Mastantuono, identificando enero como una etapa crucial para determinar su rol en el equipo tras superar una lesión que limitó su continuidad a pesar de un inicio de temporada prometedor. La ausencia de refuerzos ofensivos, junto a bajas temporales en el plantel, ha llevado al club español a descartar movimientos de cesión para el joven argentino surgido de River Plate y priorizar su reintegración en la rotación del conjunto blanco.

Para la dirigencia y el cuerpo técnico, este periodo representa el punto de partida de una planificación deportiva enfocada en la proyección y el desarrollo de Mastantuono, quien llegó al Real Madrid con 18 años tras más de una temporada en el Millonario. La decisión de mantenerlo en el plantel responde tanto a las modificaciones recientes en la delantera como a la confianza en su potencial, publicó el diario Marca.

El Merengue afronta bajas relevantes como la de Brahim Díaz, comprometido con la Copa Africana de Naciones, la lesión de Kylian Mbappé y la partida del brasileño Endrick al Lyon, factores que limitan las variantes ofensivas y refuerzan la idea de mantener y dar minutos al zurdo argentino en el esquema del primer equipo.

En este contexto, su consolidación en el esquema madridista responde al convencimiento de que el club debe retener el control de su evolución y evitar decisiones apresuradas que involucren salidas, amplió el medio español.

Mastantuono se vio relegado en los últimos encuentros del Madrid (Europa Press)

La estrategia trazada por el cuerpo técnico apuesta por una integración progresiva, con especial precaución para no cargar al argentino de responsabilidades desmedidas. El juvenil surgido del Millonario fue titular en nueve de los primeros 14 partidos, participando en todos excepto en dos encuentros. Una pubalgia cortó esta dinámica, obligándolo a un proceso de recuperación durante varias semanas y relegándolo de la competencia interna.

Uno de los episodios determinantes en este proceso fue una charla directa con Xabi Alonso en Valdebebas, que permitió encauzar su situación y definir un plan de trabajo concreto. El abordaje contempló tanto los aspectos a perfeccionar como aquellos en los que el mediapunta podía elevar su rendimiento, sin cuestionar en ningún momento su compromiso y disposición. Tal como se enfatiza en el rotativo español, “la actitud, subrayan puertas adentro, nunca estuvo en discusión y no formó parte de los temas a corregir”.

El club espera que Mastantuono recupere minutos, confianza y protagonismo en un plantel en el cual la emergencia ofensiva, por la salida de Endrick, la lesión de Mbappé y la participación de Brahim Díaz en la Copa Africana, condiciona las posibilidades de rotación. Se destaca especialmente su versatilidad, proyección y madurez futbolística, cualidades que el cuerpo técnico considera determinantes para justificar la negativa a negociar una cesión.

Franco Mastantuono en acción ante el Valencia (REUTERS/Juan Barbosa)

De hecho, en los últimos días trascendió un interés del Napoli por el mediocampista argentino. La directiva del club madrileño, sin embargo, mantuvo una postura inflexible: Mastantuono es considerado una pieza central en la planificación de futuro, y la posibilidad de cederlo a otro conjunto europeo, aún en busca de mayores minutos, no está sobre la mesa.

La versión del periodista Fabrizio Romano, especializado en movimientos de mercado, respalda este escenario. Según informó el italiano, “Los informes que indican que Franco Mastantuono dejaría el Real Madrid a préstamo en enero están muy alejados de la realidad”, y enfatizó que tanto Xabi Alonso como la directiva lo consideran una figura clave para el futuro inmediato.

El mes de enero marca así el inicio de una nueva fase para el futbolista argentino, bajo las expectativas claras de que vuelva a desempeñarse regularmente y fortalezca su integración al primer equipo.