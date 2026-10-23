El Salvador

Pandillas haitianas difundieron un ritual con armas y ron, mientras militares salvadoreños rezaron antes de viajar en busca de connacionales

El contraste entre dos secuencias difundidas en redes sociales resumió la tensión que rodea la operación de rescate en Haití

Un ritual de una pandilla haitiana contrastó con la oración de militares salvadoreños antes de viajar en búsqueda de cuatro técnicos secuestrados.
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El aparente ritual con ron y fusiles de una pandilla haitiana contrastó con la oración de militares salvadoreños dentro de un autobús, antes de partir hacia Haití para reforzar la búsqueda de cuatro técnicos aeronáuticos secuestrados.

Las dos secuencias circularon en redes sociales en medio de una operación militar anunciada por el presidente Nayib Bukele para rescatar a los connacionales desaparecidos desde hace 5 días.

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En el video atribuido a los presuntos pandilleros, un grupo de hombres armados aparece junto a una gran cantidad de armamento. La grabación fue vinculada en redes sociales con integrantes de la banda 400 Mawozo.

Un hombre, identificado como Wilson Joseph, conocido como “Lanmò San Jou” y señalado como líder de 400 Mawozo, sostiene una botella de ron mientras está rodeado por hombres con armas largas.

Wilson Joseph, conocido como Lanmò San Jou, fue identificado como líder de la banda armada en las grabaciones. (Cortesía: Redes sociales)
Wilson Joseph, conocido como Lanmò San Jou, fue identificado como líder de la banda armada en las grabaciones. (Cortesía: Redes sociales)

El líquido cae sobre integrantes del grupo y sobre parte del armamento. La secuencia fue presentada como un rito de preparación, aunque no hay confirmación oficial sobre su significado.

Tampoco existe información que pruebe que quienes aparecen en el video participaron del ataque o que mantengan cautivos a los cuatro técnicos salvadoreños.

En otras imágenes, los integrantes de las bandas muestran armas que son retiradas de contenedores o barriles.

En otra filmación, la cara opuesta de ese mensaje, muestra a efectivos de El Salvador dentro de un autobús rumbo al aeropuerto. Los militares realizan una oración colectiva antes de viajar.

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“En tus manos encomendamos nuestra alma, espíritu y cuerpo, Jehová. Sabemos y reconocemos que estarás todos los días de nuestras vidas hasta el fin, mi Dios”, expresa uno de los efectivos.

Los militares de El Salvador efectuaron una oración dentro de un autobús antes de su traslado hacia Puerto Príncipe. (Cortesía: Redes sociales)
Los militares de El Salvador efectuaron una oración dentro de un autobús antes de su traslado hacia Puerto Príncipe. (Cortesía: Redes sociales)

Los cuatro técnicos desaparecieron después de una emboscada

Los salvadoreños desaparecieron el 18 de octubre, cuando el vehículo blindado en el que viajaban fue atacado en Santo, una zona de la comuna de Croix-des-Bouquets, en las afueras de Puerto Príncipe.

Según la información divulgada por la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), el grupo regresaban tras comprar alimentos cuando hombres dispararon contra su camioneta. El vehículo se incendió y sus ocupantes huyeron. Al tener conocimiento de los hechos, se desplegaron helicópteros para brindarles apoyo. Pese a ello, desde entonces se desconoce la ubicación de los soldados.

El presidente Nayib Bukele sostuvo que los desaparecidos no eran combatientes. Explicó que el contingente salvadoreño está formado por pilotos y personal técnico, cuya función principal es realizar evacuaciones médicas dentro de la misión internacional desplegada en Haití.

El 21 de octubre, Bukele anunció el inicio de una operación militar para rescatarlos. El mandatario exigió a las pandillas que los entregaran vivos y sin heridas, y advirtió que habría una respuesta mayor si no regresaban en esas condiciones.

La Fuerza Antipandillas de Haití confirmó la llegada de tropas salvadoreñas para participar en las tareas de búsqueda. (Cortesía: Fuerza Armada El Salvador)
La Fuerza Antipandillas de Haití confirmó la llegada de tropas salvadoreñas para participar en las tareas de búsqueda. (Cortesía: Fuerza Armada El Salvador)

A través de un comunicado difundido el 22 del mismo mes, la Fuerza Antipandillas de Haití confirmó la llegada de un contingente desde El Salvador para continuar los operativos de búsqueda.

La FAES envió 100 efectivos de fuerzas especiales a Haití para colaborar en la localización de los técnicos, según informó una fuente a la agencia AP. Mientras otro centenar partió ese mismo día por la noche, de acuerdo con los datos proporcionados a la agencia.

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