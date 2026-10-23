Accidente de camión en Carbonera, Matanzas, deja 22 heridos y dos graves tras perder el control y chocar contra un poste

Un camión de pasajeros chocó contra un poste de señalización en Carbonera y causó 22 lesionados en Matanzas. (Imagen retomada de Periódico Cubano)

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El accidente de un camión de pasajeros ocurrido el viernes 23 de octubre en Carbonera, Matanzas, dejó 22lesionados, dos de ellos graves, después de que el vehículo se saliera de control y chocara contra un poste de señalización. Los dos pacientes de mayor gravedad fueron trasladados al Hospital Provincial Faustino Pérez Hernández, según informó Periódico Cubano.

La directora provincial de Salud Pública, Yamira López García, confirmó el balance sanitario difundido por TV Yumurí y reproducido por Periódico Girón. Los primeros reportes no registraron víctimas mortales, aunque aún no se informaron las identidades de los afectados ni el tipo de lesiones que sufrieron.

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El impacto destruyó la parte frontal del camión y deformó su cabina. Fotografías difundidas desde el lugar mostraron al vehículo azul y blanco detenido sobre una zona de hierba, con piezas mecánicas dispersas alrededor del poste contra el que se estrelló.

La investigación pendiente sobre una posible falla en la dirección

El comunicador matancero Christian Arbolaez publicó imágenes y testimonios de personas que presenciaron el hecho. Su recuento elevó a 23 el número de heridos, una cifra superior a la comunicada posteriormente por las autoridades sanitarias, sin que se haya explicado la diferencia.

De acuerdo con los testimonios compartidos por Arbolaez en Facebook, una pieza del sistema de dirección se habría desprendido mientras el camión circulaba. Esa versión no fue confirmada por una investigación técnica oficial, por lo que todavía no se estableció una causa definitiva del siniestro.

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Una médica asiste a un paciente sobre una camilla en un hospital cubano, acompañada por un hombre junto a un ventanal que da a una calle colonial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Varios asientos de la parte trasera quedaron arrancados por la fuerza del choque. Vecinos y conductores que transitaban por la zona auxiliaron a los pasajeros y colaboraron con su evacuación hacia centros asistenciales.

La mayoría de los heridos fue trasladada inicialmente por personas que pasaban por el lugar. Los otros 20 lesionados reciben atención en el Hospital Militar Doctor Mario Muñoz Monroy y ninguno se encontraba en peligro para la vida, de acuerdo con la información sanitaria.

Una sucesión de choques graves en las rutas de Matanzas

El hecho ocurrió en una provincia que registró otros accidentes de gran magnitud en las vías que conectan Matanzas con Cárdenas y Varadero. En diciembre de 2021, un choque cerca de Boca de Camarioca y Carbonera dejó una persona fallecida y cuatro heridos; los primeros informes también apuntaron a un posible desperfecto mecánico.

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Pocos días después, otro accidente en ese corredor vial provocó cuatro muertes. En enero de 2022, una colisión entre vehículos de carga y transporte de pasajeros en Colón causó tres fallecidos.

En julio de 2025, un vehículo de pasajeros chocó con un tractor en Santa Martha y dejó 12 lesionados, entre ellos una menor de edad. En septiembre de ese año, dos camiones colisionaron en la autopista nacional, a la altura de Matanzas, con un muerto y dos heridos.

Otros accidentes con víctimas mortales

Estos casos se suman a ootros sucesos occurridos durante el 2026, medios informativos reportaron que cuatro personas murieron y seis resultaron heridas durante un choque armado entre las Tropas Guarda fronteras de Cuba y una lancha rápida procedente de Estados Unidos, ocurrido el 25 de febrero en aguas territoriales cercanas a Cayo Falcones, en la provincia de Villa Clara.

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Varios autobuses y camiones de carga permanecen dañados tras una colisión múltiple en una carretera de Cuba. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la información de medios digitales, las víctimas viajaban a bordo de la embarcación que ingresó desde Estados Unidos. No se precisaron las identidades de los fallecidos ni las circunstancias que derivaron en el intercambio de disparos.

El hecho involucró a las Tropas Guardafronteras de Cuba, encargadas de la vigilancia marítima del país. El enfrentamiento dejó cuatro muertos y seis heridos entre los ocupantes de la lancha rápida.

La zona donde ocurrió el episodio se encuentra frente a la costa norte de Villa Clara. Tampoco trascendió el estado de salud de los seis heridos ni si las autoridades iniciaron actuaciones posteriores.

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Durante septiembre, se documentaron además dos accidentes de trabajo consecutivos en las provincias de Sancti Spíritus y La Habana.

Los siniestros dejaron un trabajador fallecido y otros seis lesionados. La información aportada no detalla las actividades laborales en las que se produjeron los accidentes ni las causas de cada caso.