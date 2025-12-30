El gigante de Italia que quiere a Franco Mastantuono: la tajante postura del Real Madrid

Napoli puso sus ojos en Franco Mastantuono (REUTERS/Violeta Santos Moura)

El interés del Napoli por Franco Mastantuono ha tomado fuerza en los últimos días tras la disminución del protagonismo del futbolista en el Real Madrid. Según informó el diario Marca, el club italiano buscaba obtener al jugador en condición de préstamo, con la intención de sumarlo al plantel dirigido por Antonio Conte. La operación busca que el mediocampista argentino disponga de mayores minutos y continuidad durante la temporada; aunque desde la Casa Blanca no quieren saber nada con desprenderse del joven talento argentino.

“El futuro de Franco Mastantuono pasa, hoy por hoy, por el Real Madrid. La situación del argentino ha despertado el interés de varios clubes europeos, entre ellos el Napoli, que llegó a preguntar por una posible cesión. Sin embargo, el club blanco cerró la puerta sin necesidad de que hubiera una oferta formal sobre la mesa”, aseguró el rotativo español. Y luego, añadieron: “Y es que Mastantuono es una de las piedras angulares en la planificación del Madrid a largo plazo. La confianza en su potencial es total. Hay grandes expectativas puestas en su potencial tras lo visto en River Plate”.

El mediocampista fue presentado como refuerzo del Real Madrid el pasado 14 de agosto, coincidiendo con su cumpleaños número 18. Apenas cinco días después, debutó frente al Osasuna en el estadio Santiago Bernabéu por la primera fecha de La Liga. El inicio del argentino generó expectativas en la directiva y la afición, pero una lesión en el pubis sufrida a principios de noviembre, durante un encuentro contra el Valencia, interrumpió su progresión en el equipo.

Desde su recuperación, el regreso de Mastantuono al once titular se ha visto limitado. Solo disputó un minuto contra el Alavés y jugó 66 minutos ante el Talavera por la Copa del Rey, en un partido donde no logró mostrar su mejor versión. Esta situación motivó la aparición de rumores sobre una posible salida en el mercado de pases de enero, en busca de un destino que le garantice mayor actividad competitiva.

Esta información va en línea con la publicada por Fabrizio Romano, periodista especializado en el mercado de pases. “Los informes que indican que Franco Mastantuono dejaría el Real Madrid a préstamo en enero están muy alejados de la realidad”, manifestó el italiano. Además aclaró que “Xabi Alonso y el club consideran a Franco una pieza clave del proyecto”

A pesar del interés del conjunto italiano y de que la opción de un préstamo podría beneficiar el desarrollo de Mastantuono, desde el Real Madrid mantienen la postura de no desprenderse del jugador. El diario español sostiene que la lesión alteró el proceso de adaptación del futbolista y remarcan que el primer año en la institución representa un desafío especial para los recién llegados, sobre todo para jóvenes que aún transitan la etapa de maduración profesional.

El joven de 18 años, que puja por un lugar dentro de la lista mundialista que realizará Lionel Scaloni para la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México 2026, acumula 14 partidos con el Merengue, en los que aportó un gol (contra Levante, por La Liga de España) y brindó una asistencia (ante Kairat Almaty, por la Champions League).

El contexto deportivo en el Real Madrid también influye en la situación de Mastantuono. El entrenador Xabi Alonso enfrenta cuestionamientos de la prensa local debido a la irregularidad en los resultados y el funcionamiento del equipo, lo que genera un clima de incertidumbre interna. En ese escenario, el mediocampista argentino buscará aprovechar el inicio de la segunda parte de la temporada para consolidarse en la plantilla y recuperar el nivel que lo llevó a ser considerado por la selección argentina.