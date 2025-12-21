Alerta por Mastantuono: tras otro partido sin minutos en el Real Madrid, se dispararon los rumores sobre su futuro

El jugador del Real Madrid Franco Mastantuono (REUTERS/Violeta Santos Moura)

El futuro de Franco Mastantuono en el Real Madrid se ha tornado incierto tras una serie de decisiones técnicas que lo han dejado al margen de la competencia en las últimas semanas, lo que ha alimentado las especulaciones sobre una posible salida del club español en el próximo mercado de pases.

El joven futbolista argentino, que llegó a la entidad merengue en agosto tras una transferencia récord de 63,2 millones de euros brutos —de los cuales River Plate recibirá 45.000.000 netos (USD 51,7 millones) en cuotas—, ha visto disminuir su protagonismo desde su arribo, a pesar de las expectativas generadas por su desempeño en el primer semestre del año con la camiseta del club de Núñez.

En la reciente victoria del Merengue por 2-0 ante el Sevilla de Matías Almeyda, correspondiente a la 17° jornada de La Liga, Mastantuono permaneció en el banco de suplentes y no fue considerado por Xabi Alonso para ingresar, ni siquiera cuando el equipo andaluz quedó con un jugador menos tras la expulsión del brasileño Marcao a los 23 minutos del segundo tiempo. Esta situación marcó la séptima suplencia completa del ex River en 25 partidos posibles desde su llegada.

Mastantuono podría irse cedido (REUTERS/Juan Medina)

El presente del futbolista se ha visto afectado también por una pubalgia sufrida a principios de noviembre, que lo mantuvo fuera de las convocatorias durante cuatro encuentros y lo alejó de la actividad oficial por un mes y medio. Su regreso se produjo el 14 de diciembre, cuando disputó apenas ocho minutos en la victoria ante el Alavés (2-1), y tres días después fue titular en el triunfo por 3-2 frente al Talavera de la Reina por la Copa del Rey, completando 66 en ese encuentro.

En total, Mastantuono ha participado en 14 partidos con la camiseta blanca —diez de ellos como titular—, con un gol y una asistencia, pero solo ha intervenido en dos de los últimos 11 compromisos oficiales.

La falta de minutos ha generado inquietud en el entorno del jugador y ha motivado que sectores de la prensa europea, como el portal italiano Calciomercato, informen sobre la posibilidad de que el Real opte por cederlo a otro club para que sume rodaje. Según este medio, el propio Mastantuono vería con buenos ojos una salida temporal que le permita ganar continuidad y así aspirar a un lugar en la consideración de Lionel Scaloni de cara al Mundial 2026 con la selección argentina.

Además, el propio portal indicó que el plan del Madrid para el juvenil argentino contempla un proceso de adaptación similar al que atravesó Vinicius Junior, aunque con una diferencia clave: mientras el brasileño inició su trayectoria europea en el equipo filial (Real Madrid Castilla), la directiva blanca evalúa que el argentino sume experiencia en otro club, lo que le permitiría competir con regularidad en una liga de primer nivel.

Esta alternativa busca garantizarle mayor continuidad y minutos de juego, un aspecto que el club considera fundamental para su desarrollo. En tanto, el medio especializado consignó que la posible operación de cesión podría rondar los 3.5 millones de euros (más de 4.000.000 de dólares) y que, al tener pasaporte comunitario, el volante zurdo no ocuparía cupo de extranjero, lo que resulta un atractivo para los equipos europeos.

“Viene de un entorno distinto, solo tiene 18 años. Tenemos que ayudarlo, pero estamos satisfechos con su desarrollo. Estamos deseando que siga mejorando, pero estamos encantados que esté con nosotros”, había expresado Xabi Alonso ante las primeras críticas hacia el argentino. Sin embargo, la posibilidad de que emigre en busca de minutos parece concreta.