Preocupación en Real Madrid por la lesión ligamentaria que mantendrá a Kylian Mbappé afuera de las canchas

El delantero francés no estará disponible para el próximo duelo y podría perderse la Supercopa en enero

El delantero del Real Madrid
El delantero del Real Madrid Kylian Mbappé es baja por lesión (REUTERS/Susana Vera)

El delantero francés Kylian Mbappé permanece fuera de la convocatoria del Real Madrid tras confirmarse un esguince en la rodilla izquierda que lo deja fuera del próximo compromiso ante el Real Betis y pone en duda su participación en la Supercopa de España. El club blanco informó que los Servicios Médicos realizaron pruebas al futbolista tras la molestia sufrida, diagnosticando la lesión que ahora condiciona la planificación deportiva del equipo en uno de los tramos más exigentes de la temporada.

Según el comunicado oficial difundido por el Real Madrid, “tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Kylian Mbappé por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado un esguince en su rodilla izquierda”. El informe no precisó plazos de recuperación, lo que incrementa la incertidumbre en torno al regreso del atacante francés y mantiene a la plantilla a la espera de nuevas evaluaciones médicas.

La baja de Mbappé representa un desafío adicional para el entrenador Xabi Alonso, quien ha contado con el delantero como pieza central del ataque durante las últimas jornadas. El club resaltó que “la magnitud de la lesión convierte en muy probable la ausencia del atacante en el enfrentamiento pendiente ante el Real Betis, correspondiente a la liga, y convierte su participación en la próxima edición de la Supercopa de España en una seria incógnita”. El primer partido de ese torneo está programado para el 8 de enero, donde el equipo blanco enfrentará al Atlético de Madrid en la semifinal.

Mbappé podría perderse la Supercopa
Mbappé podría perderse la Supercopa (Reuters)

El impacto de la ausencia de Mbappé resulta especialmente sensible considerando su rendimiento hasta el momento. El Real Madrid consignó que el francés ha marcado 29 goles en 24 partidos durante la temporada y ha sido responsable de más del 50 por ciento de los tantos del equipo entre la Liga, la Copa del Rey y la Liga de Campeones. En total, la institución reportó que se han marcado 52 goles en las tres principales competiciones, con el delantero francés como autor de la mayor parte de ese registro.

La situación médica del francés se suma a un contexto de bajas prolongadas en la plantilla. De acuerdo con el mismo comunicado del Real Madrid, “Éder Militao y Trent Alexander-Arnold también permanecen fuera de la convocatoria, complicando el armado defensivo y el equilibrio en las líneas”. Estas ausencias simultáneas colocan al cuerpo técnico ante la necesidad de realizar ajustes en la estrategia para los próximos encuentros y redistribuir responsabilidades dentro del plantel.

La noticia de la lesión de Mbappé obliga al club a buscar alternativas ofensivas para el duelo ante el conjunto verdiblanco, donde la victoria se considera clave para la continuidad en los primeros lugares de la tabla. Además, la posible baja del atacante para la semifinal de la Supercopa de España exige una reconfiguración táctica para enfrentar al Atlético de Madrid en un partido de eliminación directa.

Mbappé sufrió una lesión en
Mbappé sufrió una lesión en la rodilla izquierda (Reuters)

Desde la llegada de Mbappé a la plantilla, el futbolista galo se consolidó como referente del ataque y mantuvo una racha goleadora que sostuvo al equipo en la disputa de los primeros puestos en todas las competiciones. La actual situación médica y las bajas simultáneas generan presión adicional sobre el resto de los jugadores, quienes deberán asumir roles protagónicos para cubrir el vacío ofensivo.

Las próximas jornadas estarán marcadas por el seguimiento a la evolución de la lesión de Mbappé y la actualización de los reportes médicos emitidos por el Real Madrid. La definición de la lista de convocados para los compromisos más próximos dependerá de la evolución de los futbolistas afectados y de la capacidad del equipo para adaptarse a la reestructuración exigida por las bajas.

