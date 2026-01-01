Deportes

El movilizante gesto de Anthony Joshua tras ser dado de alta después del trágico accidente en Nigeria

El boxeador, acompañado de su madre, visitó la funeraria donde se encuentran los cuerpos de sus amigos fallecidos

Joshua fue dado de alta
Joshua fue dado de alta tras el accidente (@healthy_mindset)

Anthony Joshua recibió el alta médica tras el trágico accidente de tránsito que protagonizó en Nigeria y visitó la funeraria donde reposan los cuerpos de sus dos amigos fallecidos, de acuerdo con información difundida por el medio nigeriano Premium Times y replicada por The Sun . El ex campeón de boxeo de peso pesado fue autorizado a dejar el hospital luego de que los médicos certificaron que se encontraba clínicamente estable para continuar su recuperación en casa, según confirmaron los gobiernos de los estados de Lagos y Ogun.

La tragedia ocurrió el pasado 29 de diciembre en la autopista Lagos-Ibadan, cuando el vehículo en el que viajaba Joshua junto a dos de sus colaboradores cercanos, Lateef Ayodele y Cina Gami, chocó contra un camión estacionado. Ambos amigos del deportista murieron en el acto, mientras que el boxeador fue trasladado de inmediato al Hospital Internacional Duchess, en Lagos, donde recibió atención médica por lesiones que no comprometieron su vida.

Según información proporcionada por los gobiernos estatales, Joshua escapó sin fracturas y se encuentra ahora en su residencia en Nigeria acompañado por su madre.

En un comunicado conjunto, las autoridades de Lagos y Ogun expresaron: “Los gobiernos de los estados de Lagos y Ogun, una vez más, se solidarizan con las familias de los dos jóvenes, Lateef Ayodele y Cina Gami, quienes trágica y desafortunadamente perdieron la vida en el accidente de tránsito que involucró a Anthony Joshua el 29 de diciembre de 2025”. El texto oficial también destacó las oraciones ofrecidas por el descanso de los fallecidos y por la fortaleza de sus familias ante la pérdida.

El miércoles, poco después de recibir el alta hospitalaria, Joshua y su madre acudieron a una funeraria en Lagos para despedirse de sus amigos, mientras se ultimaban los preparativos para la repatriación de los cuerpos al Reino Unido, según reportó Premium Times y The Sun. Durante su visita, el ex campeón estuvo acompañado y recibió el apoyo de su madre, quien permaneció a su lado desde el accidente. El viaje a la funeraria se realizó antes de que los restos de Ayodele y Gami fueran trasladados fuera del país.

Los cuerpos serán repatriados
Los cuerpos serán repatriados

Las muestras de solidaridad se multiplicaron en la esfera pública. El gobernador del estado de Ogun, Dapo Abiodun, y su par de Lagos, Babajide Sanwo-Olu, agradecieron la preocupación de la sociedad y las expresiones de simpatía recibidas tras el siniestro. En el comunicado conjunto, ambos funcionarios subrayaron: “También agradecen al Sr. Presidente, Su Excelencia Bola Ahmed Tinubu, GCFR, por todo el apoyo paternal que brindó durante todo el proceso”.

Los gobiernos estatales elogiaron además la atención recibida en el Hospital Lagoon, Ikoyi, y destacaron el profesionalismo del equipo médico que asistió tanto a Joshua como a los demás heridos. “También queremos agradecer al equipo de médicos y personal médico del Hospital Lagoon Ikoyi que atendió a Anthony y a quienes resultaron heridos. La calidad de la atención y el profesionalismo son verdaderamente encomiables”, añadió el comunicado replicado por Premium Times.

El boxeador peramencerá en Nigeria
El boxeador peramencerá en Nigeria (@healthy_mindset)

El accidente, que dejó a la comunidad del boxeo internacional en estado de conmoción, ocurrió cuando el todoterreno Lexus donde viajaban Joshua, Ayodele y Gami se estrelló contra un camión estacionado ilegalmente al costado de la carretera en Makun, al norte de Lagos. Las autoridades locales confirmaron que el conductor del Lexus está siendo investigado por presunto exceso de velocidad y podría enfrentar cargos por conducción imprudente, mientras que el responsable del camión permanece prófugo.

El entorno familiar de Joshua también se pronunció tras el suceso.Su tío, Robert, en palabras recogidas por The Sun, señaló: “No se nos ha permitido verlo, pero según la información proporcionada por las autoridades, está respondiendo al tratamiento. El incidente conmocionó profundamente a nuestra familia. Aunque nuestro hijo, Anthony, está vivo, dos de sus amigos, que vinieron a celebrar con nosotros, perdieron la vida. Esta es una tragedia grave, no sólo para nuestra familia, sino para el estado de Ogun, Nigeria y el mundo en general. Nos entristece profundamente que dos personas muy cercanas a Anthony no sobrevivieran. Acompañamos con cariño a sus familias”.

Según informaron medios británicos y nigerianos, los cuerpos de Lateef Ayodele y Sina Gami, ambos de 36 años, serán repatriados al Reino Unido en los próximos días. Ambos formaban parte del círculo íntimo de Joshua y habían viajado con él a Nigeria tras la que fue su última pelea profesional para pasar las fiestas con la familia del púgil.

Joshua sufrió un accidente automovilístico
Joshua sufrió un accidente automovilístico en Nigeria (@healthy_mindset)
El boxeador visitó la funeraria
El boxeador visitó la funeraria donde se encuentran los cuerpos (@healthy_mindset)
Joshua venía de enfrentar a
Joshua venía de enfrentar a Jake Paul en Miami (@healthy_mindset)

