Sorpresa en la Premier League: el Chelsea de Enzo Fernández anunció la salida del entrenador

Enzo Maresca dejó de ser el entrenador del Chelsea de Enzo Fernández (Foto: Reuters/Andrew Couldridge)

Las tensiones entre Enzo Maresca y la directiva del Chelsea habían salido a la luz durante el cierre del 2025 y el tema terminó de estallar en las primeras horas del nuevo año: el entrenador dejó su cargo este 1 de enero.

“El Chelsea Football Club y el entrenador Enzo Maresca han decidido separarse. Durante su etapa en el club, Enzo llevó al equipo al éxito en la UEFA Conference League y la Copa Mundial de Clubes de la FIFA. Esos logros seguirán siendo una parte importante de la historia reciente del club, y le agradecemos sus contribuciones al mismo”, informó en un comunicado la entidad de la Premier League.

“Con objetivos clave aún por alcanzar en cuatro competiciones, incluida la clasificación para la Champions League, Enzo y el club creen que un cambio ofrece al equipo la mejor oportunidad de volver a encarrilar la temporada. Le deseamos lo mejor a Enzo en el futuro”, detallaron.

El diario británico The Guardian aseguró que el DT italiano de 45 años, que había firmado contrato por cinco temporadas en junio del 2024 para cubrir la vacante del argentino Mauricio Pochettino, tuvo problemas con la dirigencia: “La relación de Maresca con la directiva del club se ha roto y la ruptura ha llevado a una separación de caminos”.

El periódico The Sun ya había adelantado durante el 31 de diciembre que el vínculo entre el técnico y las principales caras de la entidad estaba deteriorado, especialmente con el copropietario Behdad Eghbali y los codirectores deportivos Laurence Stewart y Paul Winstanley.

En este contexto, Maresca había dejado un extraño mensaje durante la segunda semana de diciembre tras una victoria sobre Everton cuando aseguró que “las últimas 48 horas” había sido “las más difíciles” desde su llegada a la entidad porque mucha gente no lo apoyaba. Eso desató una situación que The Guardian definió como “volátil” y que estalló en estas primeras horas del 2026.

Según informaron, la directiva tenía un “profundo descontento” con las decisiones del DT durante los partidos, pero “el mayor problema fue su conducta fuera del campo”. El detalle es que mientras se rumorea la chance de transitar los próximos partidos con un entrenador interino, el primer nombre que comenzó a sonar es el de Liam Rosenior, DT del Racing Estrasburgo de Francia que tiene como figuras a los argentinos Valentín Barco y Joaquín Panichelli en la Ligue 1.

Maresca arrastraba problemas con los propietarios y dirigentes del Chelsea (Foto: Reuters/David Klein)

Los Blues se ubican actualmente en la quinta ubicación de la Premier League con 30 puntos y a 15 del líder Arsenal. En ese contexto, estarían clasificando a la Europa League. Maresca había dirigido al equipo el pasado martes 30 de diciembre en el empate 2-2 ante Bournemouth en Stamford Bridge por la 19ª jornada del campeonato, en un partido que tuvo una gran actuación del capitán Enzo Fernández.

Ya sin entrenador, deberá afrontar las últimas dos fechas de la fase inicial de la actual Champions League con el objetivo de avanzar a la siguiente ronda. Chelsea se ubica 13° con 10 unidades en el máximo torneo continental producto de tres triunfos (Benfica, Ajax y Barcelona), un empate (Qarabag) y dos derrotas (Bayern Múnich y Atalanta). El miércoles 21 de enero próximo recibirá al Pafos de Chipre y la semana siguiente visitará al Napoli de Italia con el objetivo de ubicarse entre los primeros ocho equipos de la tabla que avanzarán de manera directa a octavos de final (del 9° al 24° jugarán playoffs para acceder a esa instancia).

Los de Londres jugarán este domingo 4 de enero contra Manchester City como visitantes por la 20ª fecha de la Premier League, pero también tendrán en enero el estreno en la FA Cup contra Charlton Athletic y la semifinal de la Copa de la Liga de Inglaterra contra Arsenal.

