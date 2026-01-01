Un goleador argentino se muda la Premier con el sueño de llegar al Mundial 2026: la impactante cifra por la que fue vendido

Valentín Castellanos se convertirá en nuevo futbolista del West Ham United de Inglaterra (REUTERS/Remo Casilli)

Valentín Castellanos es uno de los tantos nombres que pelean por un lugar en la lista de convocados de Lionel Scaloni para la selección argentina de cara a la Copa del Mundo 2026. El entrenador fue tajante a lo largo de todo su ciclo al mando del combinado nacional y una de las grandes premisas se centra en que los aspirantes sumen minutos y rendimiento en sus respectivos clubes. En este contexto, Taty dio un giro en su carrera y abandona la Lazio de Italia por una cifra millonaria: West Ham United de Inglaterra desembolsa 29 millones de euros (USD 34 millones) para quedarse con el pase del atacante albiceleste.

Las negociaciones entre el club de la Premier League y de la Serie A se aceleraron en las últimas horas -el mercado de pases se abrió apenas comenzó el 1° de enero de 2026- y la oficialización del traspaso sería inminente. Fabrizio Romano, periodista especializado en transferencias de futbolistas, informó que el pase de Taty Castellanos al West Ham está cerrado por la cifra mencionada anteriormente. “También hay acuerdo sobre un contrato a largo plazo para el delantero argentino”, comentó. El vínculo se sellaría por cinco temporadas.

Por su parte, según indicó el portal italiano Corriere dello Sport, se tratará de “una transferencia permanente”. “Se espera que el jugador llegue a Inglaterra en los próximos días para el reconocimiento médico. Sin embargo, la Lazio no recibirá el importe completo, ya que deberá abonar el 15% al ​​New York FC, el club de la MLS del que fue adquirido el delantero a mediados de julio de 2023”, subrayó.

Taty Castellanos fue pretendido por Marcelo Gallardo para River Plate en 2022, mientras que Flamengo consultó condiciones en el presente mercado de pases (EFE/EPA/ANGELO CARCONI)

Taty Castellanos viene de atravesar un año 2025 en el que tuvo que lidiar con algunas lesiones. Esto derivó en que perdiera rodaje en la presente temporada de la Serie A, donde convirtió dos goles en 12 partidos. Sin embargo, estos números contrastan con sus registros totales con la Lazio, ya que marcó 22 goles y brindó 16 asistencias en 97 participaciones. Antes de su traspaso al West Ham, Flamengo de Brasil realizó sondeos para una hipotética transferencia.

Su gran rendimiento en el segundo semestre de 2024 le valió entrar en la disputa por un lugar en la lista de convocados de Scaloni en Argentina: recibió tres citaciones (septiembre, octubre y noviembre de 2024) y sumó cinco minutos producto de dos ingresos desde el banco de suplentes contra Perú y Paraguay, ambos por Eliminatorias Sudamericanas.

Taty Castellanos recalará a un West Ham United que mantiene un endeble presente. Los Hammers están en zona de descenso al ubicarse en el 18° puesto de la tabla de posiciones de la Premier League con 14 unidades. Por detrás se ubican el Burnley (14) y el Wolverhampton (3), mientras que un escalón más arriba está el Nottingham Forest con 18 puntos. El elenco de Londres cambió de entrenador en septiembre, cuando Nuno Espíritu Santo tomó el control tras la salida de Graham Potter. Taty, que compartirá vestuario con el argentino Guido Rodríguez, peleará su lugar en la punta de la ofensiva contra el experimentado inglés Callum Wilson.

Taty Castellanos, que fue convocado en tres oportunidades a la selección argentina mayor en 2024, sumó algunos minutos en dos partidos correspondientes a las Eliminatorias Sudamericanas (REUTERS/Cesar Olmedo)

Valentín Castellanos inició su carrera profesional en Universidad de Chile en 2017, donde integró la categoría Sub 19 y debutó en el primer equipo durante la Copa Sudamericana. Ante la falta de oportunidades, optó por trasladarse a Montevideo City Torque.

En 2022, Castellanos brilló en New York City, lo que atrajo la atención de Marcelo Gallardo y lo consideró como posible reemplazo de Julián Álvarez en River Plate. Incluso, el propio atacante llegó a decir que mantuvo conversaciones con el Millonario y que le hubiera gustado “vestir la camiseta” del elenco argentino. Sin embargo, las negociaciones nunca llegaron a buen puerto, aunque nunca le cerró las puertas a la entidad de Núñez.

Posteriormente, el delantero se trasladó al Girona en España -donde llegó a anotarle cuatro goles al Real Madrid en un partido- y, en 2023, fue transferido a la Lazio. Desde entonces, en el cuadro de Roma, se convirtió en uno de los artilleros de la Serie A. Esto mismo le valió para ser convocado en reiteradas oportunidades a la selección argentina de la mano de Lionel Scaloni. Ahora, con una transferencia de 29 millones de euros, Taty recalará por primera vez en la Premier League de Inglaterra con el objetivo de salvar al West Ham del descenso.